Grupowa akcja drogówki. Kosztowne błędy użytkowników w całej Polsce

Podczas zaledwie dwudniowych działań mundurowi w Piasecznie ujawnili szereg poważnych wykroczeń w ruchu drogowym. Bilans kontroli okazał się wyjątkowo surowy – funkcjonariusze nałożyli 16 mandatów karnych na łączną kwotę blisko 5 tysięcy złotych.

Jak przekazała oficer prasowa komendanta powiatowego policji podkom. Magdalena Gąsowska, do najczęstszych grzechów popełnianych przez kierujących należały:

Jazda po drodze dla pieszych w miejscach, w których przepisowo jest to kategorycznie zabronione,

Przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych (pasy) bez wcześniejszego zsiadania z pojazdu,

Przewożenie pasażerów lub ładunku na urządzeniach przeznaczonych wyłącznie dla jednej osoby.

Promile i drastyczne przekroczenie prędkości. Rekordowy mandat wynosi 1200 zł

Wśród skontrolowanych nie brakowało osób, które wykazały się skrajną irresponsabilnością i zlekceważyły podstawowe normy bezpieczeństwa. Przykładem jest 31-letni mężczyzna poruszający się hulajnogą z prędkością aż 31 km/h – podczas gdy obowiązujące przepisy dopuszczają maksymalną prędkość do 20 km/h. Jakby tego było mało, pojazd nie spełniał wymogów dopuszczenia do ruchu, a sam kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu. Kontrola zakończyła się dla niego mandatem w wysokości 1200 zł.

To jednak nie odosobniony przypadek. W ręce mundurowych wpadł również 25-latek z wynikiem ponad pół promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem i zmuszony do kontynuowania podróży pieszo.

Ważne przypomnienie dla rodziców i młodzieży: Kask jest już obowiązkowy

Drogówka w trakcie realizowanych działań przypomina także wszystkim uczestnikom ruchu o istotnej nowelizacji przepisów, która weszła w życie 3 czerwca tego roku.

Zgodnie z nowym prawem kask ochronny stał się bezwzględnie obowiązkowym wyposażeniem dla osób poniżej 16. roku życia, które kierują:

tradycyjnym rowerem oraz rowerem elektrycznym,

hulajnogą elektryczną,

urządzeniami transportu osobistego (UTO).

Policja zapowiada, że tego typu zmasowane akcje kontrolne będą regularnie powtarzane w kolejnych miejscowościach i regionach kraju.