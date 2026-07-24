Gazeta Prawna
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Policja ruszyła na łowy w całej Polsce. Wystarczą dwa dni, by stracić fortunę na hulajnodze. To już 5 tys. zł

policja, kontrola drogowa, kierowcy
Wzmożone akcje policji na drogach. Za co grozi mandat na hulajnodze elektrycznej?Shutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 07:36

Policjanci drogówki prowadzą bezwzględne akcje prewencyjno-kontrolne, wyłapując kolejne naruszenia na drogach i chodnikach. Tylko podczas jednych z ostatnich działań pod kryptonimem „E-bike” oraz „Nie przeHULAJ bezpieczeństwa” funkcjonariusze w zaledwie dwa dni skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych i nałożyli liczne kary finansowe. Za błędy, z których wielu użytkowników nawet nie zdaje sobie sprawy, można zapłacić od kilkuset do ponad tysiąca złotych.

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Grupowa akcja drogówki. Kosztowne błędy użytkowników w całej Polsce

Podczas zaledwie dwudniowych działań mundurowi w Piasecznie ujawnili szereg poważnych wykroczeń w ruchu drogowym. Bilans kontroli okazał się wyjątkowo surowy – funkcjonariusze nałożyli 16 mandatów karnych na łączną kwotę blisko 5 tysięcy złotych.

Jak przekazała oficer prasowa komendanta powiatowego policji podkom. Magdalena Gąsowska, do najczęstszych grzechów popełnianych przez kierujących należały:

  • Jazda po drodze dla pieszych w miejscach, w których przepisowo jest to kategorycznie zabronione,
  • Przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych (pasy) bez wcześniejszego zsiadania z pojazdu,
  • Przewożenie pasażerów lub ładunku na urządzeniach przeznaczonych wyłącznie dla jednej osoby.

Promile i drastyczne przekroczenie prędkości. Rekordowy mandat wynosi 1200 zł

Wśród skontrolowanych nie brakowało osób, które wykazały się skrajną irresponsabilnością i zlekceważyły podstawowe normy bezpieczeństwa. Przykładem jest 31-letni mężczyzna poruszający się hulajnogą z prędkością aż 31 km/h – podczas gdy obowiązujące przepisy dopuszczają maksymalną prędkość do 20 km/h. Jakby tego było mało, pojazd nie spełniał wymogów dopuszczenia do ruchu, a sam kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu. Kontrola zakończyła się dla niego mandatem w wysokości 1200 zł.

To jednak nie odosobniony przypadek. W ręce mundurowych wpadł również 25-latek z wynikiem ponad pół promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem i zmuszony do kontynuowania podróży pieszo.

Ważne przypomnienie dla rodziców i młodzieży: Kask jest już obowiązkowy

Drogówka w trakcie realizowanych działań przypomina także wszystkim uczestnikom ruchu o istotnej nowelizacji przepisów, która weszła w życie 3 czerwca tego roku.

Zgodnie z nowym prawem kask ochronny stał się bezwzględnie obowiązkowym wyposażeniem dla osób poniżej 16. roku życia, które kierują:

  • tradycyjnym rowerem oraz rowerem elektrycznym,
  • hulajnogą elektryczną,
  • urządzeniami transportu osobistego (UTO).

Policja zapowiada, że tego typu zmasowane akcje kontrolne będą regularnie powtarzane w kolejnych miejscowościach i regionach kraju.

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Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
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