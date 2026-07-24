Policjanci drogówki prowadzą bezwzględne akcje prewencyjno-kontrolne, wyłapując kolejne naruszenia na drogach i chodnikach. Tylko podczas jednych z ostatnich działań pod kryptonimem „E-bike” oraz „Nie przeHULAJ bezpieczeństwa” funkcjonariusze w zaledwie dwa dni skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych i nałożyli liczne kary finansowe. Za błędy, z których wielu użytkowników nawet nie zdaje sobie sprawy, można zapłacić od kilkuset do ponad tysiąca złotych.
Grupowa akcja drogówki. Kosztowne błędy użytkowników w całej Polsce
Podczas zaledwie dwudniowych działań mundurowi w Piasecznie ujawnili szereg poważnych wykroczeń w ruchu drogowym. Bilans kontroli okazał się wyjątkowo surowy – funkcjonariusze nałożyli 16 mandatów karnych na łączną kwotę blisko 5 tysięcy złotych.
Jak przekazała oficer prasowa komendanta powiatowego policji podkom. Magdalena Gąsowska, do najczęstszych grzechów popełnianych przez kierujących należały:
- Jazda po drodze dla pieszych w miejscach, w których przepisowo jest to kategorycznie zabronione,
- Przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych (pasy) bez wcześniejszego zsiadania z pojazdu,
- Przewożenie pasażerów lub ładunku na urządzeniach przeznaczonych wyłącznie dla jednej osoby.
Promile i drastyczne przekroczenie prędkości. Rekordowy mandat wynosi 1200 zł
Wśród skontrolowanych nie brakowało osób, które wykazały się skrajną irresponsabilnością i zlekceważyły podstawowe normy bezpieczeństwa. Przykładem jest 31-letni mężczyzna poruszający się hulajnogą z prędkością aż 31 km/h – podczas gdy obowiązujące przepisy dopuszczają maksymalną prędkość do 20 km/h. Jakby tego było mało, pojazd nie spełniał wymogów dopuszczenia do ruchu, a sam kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu. Kontrola zakończyła się dla niego mandatem w wysokości 1200 zł.
To jednak nie odosobniony przypadek. W ręce mundurowych wpadł również 25-latek z wynikiem ponad pół promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem i zmuszony do kontynuowania podróży pieszo.
Ważne przypomnienie dla rodziców i młodzieży: Kask jest już obowiązkowy
Drogówka w trakcie realizowanych działań przypomina także wszystkim uczestnikom ruchu o istotnej nowelizacji przepisów, która weszła w życie 3 czerwca tego roku.
Zgodnie z nowym prawem kask ochronny stał się bezwzględnie obowiązkowym wyposażeniem dla osób poniżej 16. roku życia, które kierują:
- tradycyjnym rowerem oraz rowerem elektrycznym,
- hulajnogą elektryczną,
- urządzeniami transportu osobistego (UTO).
Policja zapowiada, że tego typu zmasowane akcje kontrolne będą regularnie powtarzane w kolejnych miejscowościach i regionach kraju.
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