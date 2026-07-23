Początek roku szkolnego to niewątpliwie okres wzmożonych wydatków dla rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół. Domowy budżet może wesprzeć świadczenie Dobry Start. Wynosi 300 zł na jednego ucznia i przysługuje niezależnie od dochodów. Należy jednak pamiętać, że wymagane jest złożenie wniosku.

300 zł dla każdego ucznia. Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca do końca listopada. Aktualnie do ZUS wpłynęło już 1,4 mln wniosków.

Kiedy pieniądze trafią na konto?

Termin wypłaty zależy od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek:

lipiec lub sierpień — gwarancja wypłaty do 30 września;

wrzesień, październik lub listopad — środki trafią w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Komu przysługuje wsparcie?

Bez względu na to, ile zarabiają rodzice, świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Górna granica przesuwa się do 24 lat, gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. ZUS interpretuje wiek graniczny rocznikowo. Oznacza to, że do świadczenia mają prawo także absolwenci ostatnich klas liceów i techników oraz szkół policealnych, o ile 20. lub 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Prawo do świadczenia mogą uzyskać również obcokrajowcy mieszkający w Polsce wraz z dziećmi. Cudzoziemcy spoza UE, EFTA i Wielkiej Brytanii, a także obywatele Ukrainy ze statusem UKR, muszą co do zasady wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przepisy przewidują jednak wyjątki. Warunek ten nie dotyczy m.in. osób, które:

ubiegają się o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski;

wychowują dziecko z niepełnosprawnością;

sprawują opiekę nad dziećmi wskazanymi przez władze kraju pochodzenia;

samodzielnie starają się o wsparcie jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielniania.

Wnioskodawcy objęci tymi przepisami muszą ponadto podać dane dotyczące przekroczenia granicy oraz legalnego pobytu swojego i dziecka.

Świadczenie 300 zł z programu Dobry Start. Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z jednego z czterech kanałów:

aplikacji mZUS;

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;

bankowości elektronicznej;

portalu Emp@tia.

Wymagane dane obejmują numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu. Należy też uzupełnić informacje o dzieciach i szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Na co można wydać 300 zł z programu?

Pieniądze można przeznaczyć na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, strój na WF, obuwie czy inne wyposażenie potrzebne w szkole. W praktyce jednak rodzic może wydać je dowolnie, ponieważ przepisy nie wymagają okazywania paragonów ani rozliczania poniesionych wydatków.

W polskiej oświacie nadchodzi poważny kryzys demograficzny

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Sieć Organizacji Społecznych dla edukacji polska szkoła mierzy się z bezprecedensowym kryzysem demograficznym. W perspektywie najbliższej dekady od 1500 do 2500 placówek, przede wszystkim na terenach wiejskich oraz w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i lubuskim, może zostać zamkniętych lub zmienionych w inne instytucje. Zjawisko będzie przybierało na sile, a punkt kulminacyjny przypada na lata 2029–2034. Kluczowym wyzwaniem pozostaje zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości nauczania wszystkim dzieciom oraz utrzymanie szkolnej infrastruktury w mniejszych miejscowościach.

Program Dobry Start [PODSUMOWANIE]

Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na uczące się dziecko, wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Wniosek składa się wyłącznie online, a termin jego złożenia decyduje o tym, kiedy pieniądze trafią na konto. Świadczenie obejmuje szeroki krąg beneficjentów, również cudzoziemców, a środki można wydać dowolnie, bez konieczności rozliczania się z wydatków.