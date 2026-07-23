Ruszył program Dobry Start, który przewiduje jednorazową wypłatę 300 zł dla każdego ucznia na wrześniową wyprawkę. Już można składać wnioski. Przypominamy, jak to zrobić, kiedy rodzice otrzymają pieniądze i na jakich zasadach działa program.
Początek roku szkolnego to niewątpliwie okres wzmożonych wydatków dla rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół. Domowy budżet może wesprzeć świadczenie Dobry Start. Wynosi 300 zł na jednego ucznia i przysługuje niezależnie od dochodów. Należy jednak pamiętać, że wymagane jest złożenie wniosku.
300 zł dla każdego ucznia. Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca do końca listopada. Aktualnie do ZUS wpłynęło już 1,4 mln wniosków.
Kiedy pieniądze trafią na konto?
Termin wypłaty zależy od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek:
- lipiec lub sierpień — gwarancja wypłaty do 30 września;
- wrzesień, październik lub listopad — środki trafią w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Komu przysługuje wsparcie?
Bez względu na to, ile zarabiają rodzice, świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Górna granica przesuwa się do 24 lat, gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. ZUS interpretuje wiek graniczny rocznikowo. Oznacza to, że do świadczenia mają prawo także absolwenci ostatnich klas liceów i techników oraz szkół policealnych, o ile 20. lub 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.
Prawo do świadczenia mogą uzyskać również obcokrajowcy mieszkający w Polsce wraz z dziećmi. Cudzoziemcy spoza UE, EFTA i Wielkiej Brytanii, a także obywatele Ukrainy ze statusem UKR, muszą co do zasady wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przepisy przewidują jednak wyjątki. Warunek ten nie dotyczy m.in. osób, które:
- ubiegają się o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski;
- wychowują dziecko z niepełnosprawnością;
- sprawują opiekę nad dziećmi wskazanymi przez władze kraju pochodzenia;
- samodzielnie starają się o wsparcie jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielniania.
Wnioskodawcy objęci tymi przepisami muszą ponadto podać dane dotyczące przekroczenia granicy oraz legalnego pobytu swojego i dziecka.
Świadczenie 300 zł z programu Dobry Start. Jak złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z jednego z czterech kanałów:
- aplikacji mZUS;
- Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;
- bankowości elektronicznej;
- portalu Emp@tia.
Wymagane dane obejmują numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu. Należy też uzupełnić informacje o dzieciach i szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.
Na co można wydać 300 zł z programu?
Pieniądze można przeznaczyć na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, strój na WF, obuwie czy inne wyposażenie potrzebne w szkole. W praktyce jednak rodzic może wydać je dowolnie, ponieważ przepisy nie wymagają okazywania paragonów ani rozliczania poniesionych wydatków.
W polskiej oświacie nadchodzi poważny kryzys demograficzny
Zgodnie z raportem przygotowanym przez Sieć Organizacji Społecznych dla edukacji polska szkoła mierzy się z bezprecedensowym kryzysem demograficznym. W perspektywie najbliższej dekady od 1500 do 2500 placówek, przede wszystkim na terenach wiejskich oraz w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i lubuskim, może zostać zamkniętych lub zmienionych w inne instytucje. Zjawisko będzie przybierało na sile, a punkt kulminacyjny przypada na lata 2029–2034. Kluczowym wyzwaniem pozostaje zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości nauczania wszystkim dzieciom oraz utrzymanie szkolnej infrastruktury w mniejszych miejscowościach.
Program Dobry Start [PODSUMOWANIE]
Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na uczące się dziecko, wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Wniosek składa się wyłącznie online, a termin jego złożenia decyduje o tym, kiedy pieniądze trafią na konto. Świadczenie obejmuje szeroki krąg beneficjentów, również cudzoziemców, a środki można wydać dowolnie, bez konieczności rozliczania się z wydatków.
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