Lipcowe roszady w ukraińskim Gabinecie Ministrów i na kluczowych stanowiskach wojskowych zbiegły się z rosnącymi wyzwaniami przed nadchodzącą zimą. Wielu obserwatorów zastanawia się, na ile wejście nowych postaci do rządu przełoży się na usprawnienie strategicznych projektów – od energetyki i odbudowy infrastruktury po wymianę wojskową z partnerami z NATO.

Jednak jak podkreśla Marcin Jędrysiak, analityk Zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w OSW , struktura decyzyjna w Kijowie w warunkach wojennych różni się od klasycznego podziału kompetencji w państwach zachodnich. Aby precyzyjnie ocenić skutki zmian, kluczowe jest zrozumienie, gdzie rzeczywiście zapadają rozstrzygnięcia.

[WYWIAD] Co roszady kadrowe w Kijowie oznaczają dla Polski i przebiegu wojny?

Kasper Starużyk: Jak zmiany w rządzie Koreckiego wpłyną na współpracę Ukrainy z Polską w energetyce, infrastrukturze i odbudowie?

Dr Marcin Jędrysiak: Na Ukrainie rzeczywistym centrum decyzyjnym jest Biuro Prezydenta, a nie rząd. Sama zmiana w Gabinecie Ministrów nie była raczej spowodowana głębszą refleksją nad kierunkami polityki, lecz prawdopodobnie chęcią przykrycia dymisji ministra obrony Mychajła Fedorowa. Z tego powodu raczej nie należy się spodziewać dużych zmian we współpracy z Polską, bo decyzje na ten temat zapadają raczej w siedzibie Biura Prezydenta, a nie w rządzie.

Czy mianowanie gen. Drapatego jako nowego dowódcy poprawi koordynację wojskową Ukrainy z Polską i NATO?

Raczej nie, tego typu kwestie należą do zadań Ministerstwa Obrony, w którym obecnie panuje chaos związany z odwołaniem Fedorowa. Ponadto jeszcze przed zmianami w rządzie z resortu odszedł zastępca ministra odpowiedzialny za sprawy zagraniczne.

Jak nowy premier i ewentualne zmiany w dyplomacji wpłyną na relacje polsko-ukraińskie, w tym sprawy historyczne i wsparcie militarne?

Jak wspomniałem, polityka zagraniczna na Ukrainie jest kierowana przede wszystkim z Biura Prezydenta, a nie z rządu. Minister Spraw Zagranicznych ma stosunkowo niewielkie pole działania. Andrij Sybiha – dotychczasowy szef MSZ (nie ma informacji, by miał zostać zmieniony) ma doświadczenie w relacjach z Polską.

Nowy premier wywodzi się z branży energetycznej (i osiągał w niej pewne sukcesy) i dzięki tej ekspertyzie może mieć lepsze rozeznanie w tym, jak wesprzeć ukraińskie miasta i gminy w zapewnieniu mieszkańcom elektryczności i ogrzewania. Wobec specyficznego układu w ukraińskich władzach i dominacji prezydenta nad rządem, raczej nie zmieni się pozycja Ukrainy na zewnątrz, tym bardziej, że była premier Julia Swyrydenko w żaden sposób nie skompromitowała się na zachodzie.

Co te kadrowe zmiany oznaczają dla przyszłości wojny?

Nominacje na stanowiskach dowódczych nie zostały dokonane z myślą o konkretnych zmianach, lecz z obawą o reakcje ulicy – podczas protestu społeczeństwo nawoływało do zwolnienia dotychczasowego głównodowodzącego sił zbrojnych, gen. Syrskiego. Gen. Drapaty ma charyzmę, zasługi i kompetencje, jest też osobą opowiadającą się za modernizacją i reformami w armii. Zależą one jednak nie tylko od niego, ale też od współpracy z MO (nie wiadomo jeszcze, kto obejmie to stanowisko) i z otoczeniem samego prezydenta. Część reform (związanych np. z zamówieniami) może jednak zagrażać interesom z otoczenia ukraińskich władz, które mają często udziały w jakichś firmach z branży zbrojeniowej. Dlatego opór wobec zmian dalej będzie występował.

Przedwojenne wyzwania i opór materiału. Co czeka Kijów w najbliższych miesiącach?

Analiza przeprowadzona przez eksperta OSW wyraźnie pokazuje, że lipcowe przetasowania w Kijowie są wypadkową presji społecznej oraz polityki wewnętrznej. Obawy władz przed reakcją ulicy wymusiły ruchy na najwyższych szczeblach dowodzenia, czego przykładem jest awans cieszącego się autorytetem gen. Mychajły Drapatego.

Z drugiej strony, potencjał reformatorski nowego dowództwa oraz technokratyczne zaplecze rządu w obszarze energetyki mogą napotkać na barierę w postaci wewnętrznych układów biznesowo-politycznych oraz biurokracji wokół resortu obrony. Dla relacji z Warszawą oraz kluczowymi partnerami z NATO najistotniejszy pozostaje fakt, że kluczowe decyzje polityczne i strategiczne nie ulegną drastycznym zmianom – i nadal będą spływać bezpośrednio z Biura Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.