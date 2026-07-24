Gazeta Prawna
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Potężny rekin wpłynął do kurortu, w którym często wypoczywają Polacy. Jest niezwykle groźny dla człowieka

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Żarłacz biały u wybrzeży Portugalii. Alert dla plaż w Nazare i Sao Martinho do PortoShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 09:00

Prawdziwy popłoch na jednym z najpopularniejszych wybrzeży w Europie. W odległości zaledwie dwóch mil morskich od brzegów portugalskiego kurortu Nazare zauważono ogromnego drapieżnika. Analiza nagrania wideo przeprowadzona przez biologów nie pozostawia wątpliwości – przy plażach pełnych surferów i turystów pojawił się około 4-metrowy żarłacz biały. Służby natychmiast wydały ostrzeżenia dla okolicznych kąpielisk.

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Nagranie z pokładu jachtu. Drapieżnik podszedł niezwykle blisko

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek po południu. Obecność potężnego rekina w odległości około 2 mil morskich od brzegu słynącego z gigantycznych fal Nazare potwierdziła firma Ocean Adventure, organizująca wycieczki na obserwację delfinów.

Dużych rozmiarów drapieżnik podpłynął bezpośrednio do jachtu turystycznego, z którego pokładu załoga i pasażerowie zdołali nagrać krótki film. Materiał wideo trafił natychmiast do szczegółowej analizy specjalistów.

Biolodzy potwierdzają: To 4-metrowy żarłacz biały

Eksperci z zakresu biologii morskiej przeanalizowali zgromadzony materiał filmowy. Ich ocena wskazuje, że sfilmowane zwierzę to najprawdopodobniej dorosły osobnik żarłacza białego o długości około 4 metrów.

Jak wyjaśniają naukowcy, bezbłędną identyfikację gatunku znacząco ułatwiły charakterystyczny kolor płetwy zwierzęcia oraz dynamiczna szybkość, z jaką rekin poruszał się w wodzie.

Natychmiastowe alerty dla plażowiczów i surferów

W reakcji na potwierdzone doniesienia o obecności tak dużego drapieżnika, służby wydały oficjalny alert bezpieczeństwa dla plaż w Nazare oraz pobliskim Sao Martinho do Porto. Miejsca te są niezwykle popularne wśród turystów, plażowiczów oraz surferów z całego świata.

Żarłacz biały należy do niezwykle rzadkich gatunków pojawiających się u brzegów Portugalii. Dotychczas w tym rejonie oceanu widywano głównie inne, mniej groźne gady morskie – przede wszystkim żarłacza błękitnego.

To nie pierwszy rekin w tym rejonie. Jak wyglądały poprzednie incydenty?

Choć obecność żarłacza białego jest ewenementem, to w ubiegłych latach w wodach Portugalii odnotowywano już spotkania z rekinami. W lipcu 2025 r. przy popularnym kurorcie Peniche na zachodzie kraju zauważono obecność żarłacza błękitnego, co również skutkowało tymczasowym zamknięciem jednej z lokalnych plaż.

W zeszłym roku ten sam gatunek widziano ponadto w pobliżu wybrzeża gmin Caldas da Rainha oraz Obidos. Żaden ze spotkanych wówczas okazów żarłacza błękitnego nie przekraczał jednak 2,5 metra długości i w żadnym z przypadków nie doszło do ataku na człowieka.

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Źródło: PAP
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