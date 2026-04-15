Rząd szykuje zmiany w DPS-ach. Miejsce w placówce będzie teraz tylko ostatecznością

Rewolucja w skierowaniach do DPS. Co rząd chce zmienić?

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (nr UD315), priorytetem stanie się rozwój usług środowiskowych oraz mieszkań treningowych i wspomaganych. Będą one dostępne także dla osób wymagających stałej opieki — wcześniej nie miały one takiej możliwości. Dopiero gdy te formy wsparcia okażą się niewystarczające, możliwe będzie skierowanie konkretnej osoby do DPS. Wyjątkiem pozostaną sytuacje nagłe, zagrażające życiu lub zdrowiu.

Dzieci znikną z DPS-ów. Rząd wprowadzi nowe obowiązki dla powiatów?

Jedną z istotnych zmian jest całkowite odejście od umieszczania dzieci w DPS-ach. W ich przypadku powiaty będą zobowiązane do zapewnienia opieki w rodzinnej pieczy zastępczej.

Kto zapłaci za pobyt w DPS? Nowe zasady dla spadkobierców i obdarowanych

Projekt przewiduje również uporządkowanie zasad odpłatności za pobyt w DPS. W pierwszej kolejności koszty mają ponosić osoby, które wcześniej otrzymały od mieszkańca nieruchomość lub nabyły ją w ramach umowy dożywocia (do 10 lat wstecz). Opłaty będą dotyczyć wyłącznie osób pełnoletnich, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych ciężar finansowy przejmie gmina.

Pomoc sąsiedzka i streetworking: Nowe narzędzia walki z izolacją

Nowelizacja wzmacnia też mniej formalne formy wsparcia. Usługi sąsiedzkie mają obowiązkowo przeciwdziałać izolacji społecznej, a streetworking — czyli pomoc udzielana bezpośrednio w terenie — stanie się nowym narzędziem pracy z osobami w kryzysie bezdomności.

Projekt wprowadza również nowe definicje, m.in. deinstytucjonalizacji, streetworkingu czy osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Rozszerzony zostanie także krąg osób uprawnionych do pomocy — obejmie on m.in. opiekunów oraz osoby z innymi uzależnieniami niż alkohol czy narkotyki.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Kluczowy termin mija w kwietniu

Aktualnie trwają dopiero konsultacje społeczne dotyczące projektu. Zbieranie opinii potrwa do końca kwietnia.

