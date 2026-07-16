Tracisz wzrok? Możesz stracić też samodzielność

Współczesna medycyna potrafi zdziałać cuda, jednak postępujące schorzenia wzroku wciąż stanowią jedną z najczęstszych przyczyn utraty samodzielności wśród Polaków. Codzienne czynności, takie jak przeczytanie ulotki leku, wyjście po zakupy czy poruszanie się po zmroku, stają się barierą nie do pokonania. W obliczu narastających trudności zdrowotnych, pacjenci oraz ich rodziny poszukują wsparcia.

215,84 zł co miesiąc. Pieniądze należą się bez względu na dochód

Nie wszyscy chorzy zdają sobie sprawę z tego, że mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny – comiesięczne świadczenie bez względu na dochód. Chodzi o kwotę 215,84 zł. Choć dla wielu suma ta wydaje się skromna, w skali roku tworzy realny budżet na zakup leków czy dojazdy do specjalistów. Kto może liczyć na te pieniądze i dlaczego kryterium dochodowe zupełnie nie ma tu znaczenia?

Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny? Te 4 grupy mają prawo do wypłaty

Ustawa o świadczeniach rodzinnych definiuje krąg odbiorców, do których kierowane jest to wsparcie. Całość opiera się na podziale na cztery kluczowe grupy uprawnionych do pobierania świadczenia:

Dzieci i młodzież do ukończenia 16. roku życia , pod warunkiem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności .

, pod warunkiem posiadania . Osoby dorosłe (powyżej 16 lat) legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .

legitymujące się orzeczeniem o . Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , o ile dysfunkcja zdrowotna powstała przed ukończeniem 21. roku życia .

, o ile dysfunkcja zdrowotna powstała . Seniorzy po ukończeniu 75. roku życia – w ich przypadku system działa automatycznie (ZUS samodzielnie wypłaca środki wraz z emeryturą, bez potrzeby składania wniosków).

Sama diagnoza nie wystarczy. Kiedy lekarz orzecznik przyzna świadczenie?

Wielu pacjentów okulistycznych popełnia błąd, sądząc, że sama nazwa jednostki chorobowej automatycznie wpłynie na wypłatę świadczenia. Tymczasem nie istnieje zamknięty katalog chorób, które gwarantują przyznanie zasiłku. W praktyce sama diagnoza „zaćma” czy „jaskra” to dopiero początek drogi.

Dla członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) kluczowy jest nie sam fakt występowania choroby, ale stopień, w jakim wpływa ona na codzienne funkcjonowanie. Lekarz orzecznik analizuje poziom naruszenia sprawności organizmu pod kątem barier, których pacjent nie potrafi samodzielnie pokonać. Podczas weryfikacji wniosku kluczowe stają się odpowiedzi na pytania o codzienne czynności:

Czy głęboki ubytek pola widzenia uniemożliwia bezpieczne poruszanie się poza domem, zwłaszcza po zmroku lub w nieznanym terenie?

uniemożliwia bezpieczne poruszanie się poza domem, zwłaszcza po zmroku lub w nieznanym terenie? Czy chory potrafi samodzielnie i bezbłędnie dawkować przepisane krople do oczu oraz inne leki?

oraz inne leki? Czy uszkodzenie wzroku uniemożliwia czytanie druku (np. etykiet na produktach spożywczych, pism urzędowych) oraz samodzielne robienie zakupów?

(np. etykiet na produktach spożywczych, pism urzędowych) oraz samodzielne robienie zakupów? Czy stopień degradacji narządu wzroku pozwala na przygotowanie posiłku, bezpieczne posługiwanie się urządzeniami domowymi oraz rozpoznawanie twarzy znajomych?

Operacja się udała? Możesz stracić prawo do zasiłku

Warto wspomnieć o aspekcie, który często umyka uwadze pacjentów. Osoby pobierające zasiłek muszą pamiętać, że pomyślna operacja, która skutecznie przywróci wzrok, może stać się powodem ponownej weryfikacji stanu zdrowia przez komisję lekarską. Jeśli urzędnicy wykażą, że bariery zniknęły, dotychczasowe uprawnienia zostaną cofnięte.

Uwaga na haczyk. Zaświadczenie od lekarza jest ważne tylko 30 dni

Jak wygląda procedura ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny? Składa się ona z trzech etapów:

Krok pierwszy to zgromadzenie dokumentacji medycznej. Podstawą jest uzyskanie od okulisty prowadzącego leczenie specjalnego zaświadczenia o stanie zdrowia (na formularzu PZON). Tutaj kryje się poważna pułapka: dokument ten jest ważny wyłącznie przez 30 dni od momentu jego wystawienia. Jeśli wniosek zostanie złożony choćby dzień po tym terminie, dokumentacja zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Krok drugi to posiedzenie komisji w PZON. To tam zapada decyzja o przyznaniu odpowiedniego stopnia niepełnosprawności (umiarkowanego lub znacznego). W przypadku otrzymania negatywnego orzeczenia, wnioskodawcy przysługuje dokładnie 14 dni na złożenie pisemnego odwołania do wojewódzkiego zespołu. Krok trzeci następuje w momencie, gdy dysponujemy już ostatecznym, prawomocnym orzeczeniem. Dopiero wtedy należy skierować się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej (MOPS-u lub GOPS-u), który odpowiada za realizację wypłat. Wszystkie formalności można załatwić również przez internet, korzystając z rządowego portalu Emp@tia.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie? Plany dotyczące waloryzacji świadczenia

Obecna kwota świadczenia na poziomie 215,84 zł obowiązuje już od dłuższego czasu i w obliczu rosnących kosztów życia w 2026 roku budzi spore niezadowolenie. Istnieje szansa, że wysokość zasiłku wzrośnie w przyszłym roku.

Kto nie dostanie zasiłku? Te 3 błędy przekreślą szanse na pieniądze

Trzeba również pamiętać, że istnieją w polskim prawie okoliczności, które kategorycznie zamykają drogę do otrzymania tych funduszy. Urzędnicy wydadzą decyzję odmowną w trzech konkretnych sytuacjach: