BYD, największy na świecie producent pojazdów zelektryfikowanych, oficjalnie uruchomił swoje pierwsze w Polsce centrum logistyczne części zamiennych. Strategiczny obiekt zlokalizowany w Mosznie-Parceli (gmina Brwinów) pod Warszawą ma stanowiæ twardą gwarancję ciągłości obsługi posprzedażowej oraz znacząco przyspieszyć czas napraw pojazdów w autoryzowanych serwisach.

Skalowana infrastruktura pod Warszawą i dostawy w trybie nocnym

Nowo otwarte centrum logistyczne zajmuje obecnie powierzchnię 3000 m², jednak inwestycję zaprojektowano jako w pełni skalowalną. Wraz ze wzrostem sprzedaży pojazdów marki w Polsce, magazyn będzie sukcesywnie rozbudowywany. Głównym celem BYD jest osiągnięcie stałej dostępności oryginalnych komponentów na poziomie co najmniej 95 proc.

Przełomowym rozwiązaniem dla polskich klientów ma być wdrożenie systemu dostaw nocnych. Zgodnie z nowym harmonogramem, autoryzowani dealerzy otrzymają zamówione elementy serwisowe do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Zastosowanie takiego mechanizmu ma drastycznie skrócić czas trwania napraw, wyeliminować przestoje aut w warsztatach i pozwolić na szybszy odbiór naprawionych pojazdów przez właścicieli.

Globalni partnerzy i silna pozycja w Polsce

Polska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków dla BYD w Europie. Jak podkreśla kierownictwo firmy, rozwój lokalnej infrastruktury logistycznej to bezpośrednia konsekwencja rosnącej liczby samochodów jeżdżących po polskich drogach.

– Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków BYD w Europie, a rosnąca sprzedaż naszych samochodów oznacza konieczność szybkiego rozwoju zaplecza posprzedażowego. Uruchomienie pierwszego centrum logistycznego części zamiennych w Polsce to kolejny etap budowy naszej lokalnej infrastruktury. Dzięki tej inwestycji możemy jeszcze lepiej wspierać sieć dealerską, zapewniać wysoką dostępność oryginalnych części i oferować klientom obsługę na najwyższym poziomie – powiedział Country Manager BYD oraz Denza w Polsce Michał Bowsza.

Operatorem polskiego obiektu została spółka Jingdong Logistics (JD Logistics), należąca do koncernu e-commerce JD.com. Punkt pod Warszawą ściśle współpracuje z centralnym europejskim magazynem BYD w Holandii oraz pozostałymi centrami dystrybucyjnymi na kontynencie.

BYD to globalny gigant technologiczny i wicelider światowego rynku baterii oraz największy producent samochodów elektrycznych (BEV) i hybrydowych (PHEV). W 2025 roku przychody koncernu sięgnęły 112 mld USD.