Dlaczego warto skorzystać? Rehabilitacja to szansa na dłuższy staż w pracy

Celem rehabilitacji finansowanej przez KRUS jest nie tylko leczenie chorób, ale przede wszystkim utrzymanie zdolności do pracy i zapobieganie trwałej niezdolności do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Pobyt w sanatorium ma pomóc rolnikom szybciej wrócić do aktywności zawodowej, poprawić kondycję fizyczną i ograniczyć skutki schorzeń wynikających z pracy.

Od borowiny po basen: Zobacz, jakie zabiegi czekają na Ciebie w uzdrowisku

Kuracje w uzdrowiskach to kompleksowy program leczenia i regeneracji pacjentów. Obejmuje on udział w zabiegach fizjoterapeutycznych, ćwiczeniach ruchowych, hydroterapii oraz terapiach wspierających odbudowę sprawności po urazach i przewlekłych chorobach.

0 zł za pobyt i zwrot za bilet – jak odzyskać pieniądze za podróż?

Jednym z największych atutów sanatorium jest brak opłat za pobyt i leczenie. Turnus rehabilitacyjny finansowany przez KRUS, dlatego osoby zakwalifikowane nie ponoszą kosztów zakwaterowania ani zabiegów. Dodatkowo możliwy jest zwrot kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Dzięki temu rehabilitacja pozostaje dostępna również dla osób mieszkających daleko od uzdrowisk i mających ograniczone możliwości finansowe.

Standardowy turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. W większości przypadków z wyjazdu można skorzystać raz w roku, jednak przepisy przewidują wyjątki. Dotyczy to m.in. osób wracających po długotrwałej chorobie lub zakończeniu pobierania renty.

Kto ma pierwszeństwo w kolejce? Lista osób uprawnionych do darmowego wyjazdu

Osoby aktywne zawodowo objęte ubezpieczeniem w KRUS .

. Emeryci pobierający świadczenie z KRUS.

pobierający świadczenie z KRUS. Osoby pobierające rentę czasową .

. Pacjenci przebywający przez dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim lub zasiłku chorobowym.

Decyzja lekarza i komisji: Jak przejść przez proces kwalifikacji?

O skierowaniu do sanatorium decyduje lekarz prowadzący albo komisja lekarska KRUS. Skierowanie na turnus uzależnione jest przede wszystkim od stanu zdrowia rolnika oraz tego, czy rehabilitacja może poprawić zdolność do wykonywania pracy w gospodarstwie.

Ośrodki KRUS: Od bałtyckich plaż po karkonoskie szlaki

Wyjazdy na turnusy w ramach KRUS organizowane są w Centrach Rehabilitacji Rolników lub ośrodkach partnerskich. Wśród tych pierwszych wymienić można:

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju ,

, Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu ,

, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu ,

, Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Kresowiak" w Horyńcu-Zdroju ,

, Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Granit" w Szklarskiej Porębie ,

, Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu.

Rozlokowanie placówek w różnych częściach kraju sprawia, że rolnicy mogą korzystać nie tylko z profesjonalnych zabiegów, ale również z właściwości leczniczych klimatu i środowiska naturalnego.

Źródło