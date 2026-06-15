Świadczenie urlopowe w 2026 roku przysługuje pracownikom w firmach zatrudniających poniżej 50 pracowników, które nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Warunkiem wypłacenia świadczenia jest skorzystanie z urlopu obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Sprawdź, w jakiej wysokości przysługuje świadczenie.
Komu przysługuje świadczenie urlopowe
Świadczenie urlopowe jest dodatkowym świadczeniem pieniężnym, które pracodawca może wypłacić pracownikowi w związku z korzystaniem przez niego z urlopu wypoczynkowego. To świadczenie ma na celu wsparcie pracownika w organizacji wypoczynku, np. wyjazdu wakacyjnego czy innej formy regeneracji.
Świadczenie mogą wypłacać pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Pracodawcy:
- zatrudniający poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie muszą tworzyć ZFŚS ani wypłacać świadczenia urlopowego (chyba że zrobią to dobrowolnie),
- zatrudniający od 20 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą wypłacać świadczenie urlopowe i nie muszą tworzyć ZFŚS (chyba że z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa),
- zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają obowiązek tworzenia ZFŚS, chyba że z niego zrezygnują (dotyczy pracodawców spoza sfery budżetowej). W takim przypadku mogą, ale nie muszą, wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe.
Świadczenie urlopowe mogą otrzymać pracownicy, a więc osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Osobom zatrudnionym na innej podstawie (np. umowie cywilnoprawnej) świadczenie nie przysługuje.
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Jakie świadczenie urlopowe w 2026 roku
Świadczenie urlopowe nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS. Wysokość odpisu na jednego zatrudnionego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W 2026 r. podstawą do ustalenia świadczenia urlopowego jest kwota 7848,60 zł.
W bieżącym roku wysokość świadczenia urlopowego wynosi:
- 2943,23 zł na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5 proc. podstawy);
- 3924,30 zł na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50 proc. podstawy);
- 392,43 zł na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki (5 proc. podstawy);
- 470,92 zł na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki (6 proc. podstawy);
- 549,40 zł na jednego pracownika młodocianego w trzecim roku nauki (7 proc. podstawy).
Wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku pracowników młodocianych nie ma zastosowania zasada uwzględniania wymiaru czasu pracy przy ustalaniu wysokości świadczenia urlopowego.
Wypłata świadczenia urlopowego przez pracodawcę
Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego. Ważne jest, aby urlop obejmował co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (np. 10 dni roboczych i dwa weekendy). Świadczenie nie jest zależne od stażu pracy pracownika ani od pełnionej funkcji. Wypłata nie zależy też od kryterium socjalnego, czyli od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.
Pracodawca wypłaca świadczenie nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Pracownik, żeby otrzymać należne świadczenie urlopowe, nie musi składać wniosku w tej sprawie.
Podstawa prawna
- ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288 z późn. zm.)
- obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. (M.P. z 2026 r. poz. 232)
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