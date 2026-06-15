Gazeta Prawna
Wynagrodzenia

Prawie 4000 zł na wakacje. Komu przysługuje świadczenie urlopowe?

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Prawie 4000 zł na wakacje. Komu przysługuje świadczenie urlopowe?ShutterStock
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
dzisiaj, 15:17

Świadczenie urlopowe w 2026 roku przysługuje pracownikom w firmach zatrudniających poniżej 50 pracowników, które nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Warunkiem wypłacenia świadczenia jest skorzystanie z urlopu obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Sprawdź, w jakiej wysokości przysługuje świadczenie.

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Komu przysługuje świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe jest dodatkowym świadczeniem pieniężnym, które pracodawca może wypłacić pracownikowi w związku z korzystaniem przez niego z urlopu wypoczynkowego. To świadczenie ma na celu wsparcie pracownika w organizacji wypoczynku, np. wyjazdu wakacyjnego czy innej formy regeneracji.

Świadczenie mogą wypłacać pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Pracodawcy:

  • zatrudniający poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie muszą tworzyć ZFŚS ani wypłacać świadczenia urlopowego (chyba że zrobią to dobrowolnie),
  • zatrudniający od 20 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą wypłacać świadczenie urlopowe i nie muszą tworzyć ZFŚS (chyba że z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa),
  • zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają obowiązek tworzenia ZFŚS, chyba że z niego zrezygnują (dotyczy pracodawców spoza sfery budżetowej). W takim przypadku mogą, ale nie muszą, wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe.

Świadczenie urlopowe mogą otrzymać pracownicy, a więc osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Osobom zatrudnionym na innej podstawie (np. umowie cywilnoprawnej) świadczenie nie przysługuje.

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Jakie świadczenie urlopowe w 2026 roku

Świadczenie urlopowe nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS. Wysokość odpisu na jednego zatrudnionego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W 2026 r. podstawą do ustalenia świadczenia urlopowego jest kwota 7848,60 zł.

W bieżącym roku wysokość świadczenia urlopowego wynosi:

  • 2943,23 zł na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5 proc. podstawy);
  • 3924,30 zł na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50 proc. podstawy);
  • 392,43 zł na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki (5 proc. podstawy);
  • 470,92 zł na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki (6 proc. podstawy);
  • 549,40 zł na jednego pracownika młodocianego w trzecim roku nauki (7 proc. podstawy).

Wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku pracowników młodocianych nie ma zastosowania zasada uwzględniania wymiaru czasu pracy przy ustalaniu wysokości świadczenia urlopowego.

Wypłata świadczenia urlopowego przez pracodawcę

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego. Ważne jest, aby urlop obejmował co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (np. 10 dni roboczych i dwa weekendy). Świadczenie nie jest zależne od stażu pracy pracownika ani od pełnionej funkcji. Wypłata nie zależy też od kryterium socjalnego, czyli od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Pracodawca wypłaca świadczenie nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Pracownik, żeby otrzymać należne świadczenie urlopowe, nie musi składać wniosku w tej sprawie.

Podstawa prawna

  • ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288 z późn. zm.)
  • obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. (M.P. z 2026 r. poz. 232)
Źródło: GazetaPrawna.pl / Dziennik Gazeta Prawna

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