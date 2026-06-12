Stabilna sytuacja finansowa FUS

ZUS przedstawił informację z wykonania planów finansowych FUS za pierwszy kwartał 2026 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych to państwowy fundusz celowy, który gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i wypłaca z nich świadczenia. W ramach FUS wyodrębnione są cztery fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym rodzajom ubezpieczenia. Środkami FUS dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W pierwszym kwartale tego roku do FUS wpłynęło 101,7 mld zł ze składek, czyli ponad 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że sytuacja finansowa funduszu pozostaje stabilna mimo wolniejszego wzrostu gospodarczego. Przychody ze składek utrzymują się na dobrym poziomie i pozwalają finansować rosnące wydatki na świadczenia.

Większość wydatków FUS przeznaczona na emerytury i renty

W marcu przeciętna emerytura i renta wyniosły 4381 zł. Świadczenie było wyższe o 7,5 proc. niż rok wcześniej. Liczba emerytów i rencistów wzrosła do 8,055 mln osób.

W pierwszych trzech miesiącach roku na emerytury i renty z FUS przeznaczono 105,6 mld zł. To blisko 88 proc. wszystkich wydatków funduszu. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. oznacza to wzrost o 8,9 proc.

Coraz więcej cudzoziemców objętych polskim systemem ubezpieczeń

W raporcie czytamy, że do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na koniec marca 2026 r. było zgłoszonych 16301 tys. osób, czyli o 21,6 tys. więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupą ubezpieczonych byli pracownicy (70,6 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (11,4 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umów: zlecenia, agencyjnej lub o świadczenie usług (9,0 proc.).

Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce i objętych polskim systemem ubezpieczeń na koniec marca 2026 r. wyniosła 1305 tys., stanowiąc 8,0 proc. wszystkich ubezpieczonych. W liczbie tej 56,8 proc. osób było pracownikami, 36,3 proc. wykonywało pracę na podstawie umów: agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług, pozostali zaś byli objęci ubezpieczeniami z innych tytułów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w ZUS zarejestrowano 95,0 tys. nowych cudzoziemców.