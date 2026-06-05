Ministerstwo Cyfryzacji organizuje w czerwcu bezpłatne szkolenia z cyberbezpieczeństwa online. Będą one dotyczyć bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, zaawansowanego monitorowania infrastruktury, kompleksowego szacowania ryzyka oraz technik białego wywiadu. Przedstawiamy harmonogram tych szkoleń.
Szkolenia są przeznaczone dla pracowników podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kadry zarządzającej oraz specjalistów IT. Spotkania odbędą się na platformie Microsoft Teams, a ich uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział.
Poniżej przedstawiamy harmonogram czerwcowych szkoleń z cyberbezpieczeństwa.
Wtorek, 9 czerwca (godz. 1000–1210): Bezpieczeństwo Wi-Fi
Program szkolenia koncentruje się na technicznych i użytkowych aspektach sieci bezprzewodowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w praktyce działa Wi-Fi oraz poznają specyfikę zagrożeń widzianych zarówno z perspektywy zwykłego użytkownika, jak i właściciela sieci domowej. Eksperci omówią standardy bezpieczeństwa w sieciach firmowych (Wi-Fi enterprise) oraz przekażą zestaw praktycznych wskazówek do natychmiastowego wdrożenia. Podczas spotkania przewidziano sesję pytań i odpowiedzi.
Rejestracja do 8 czerwca do godz. 13.00
Wtorek, 16 czerwca (godz. 10.00–12.10): Nowoczesne systemy do zarządzania i monitorowania urządzeń sieciowych
Szkolenie dedykowane jest optymalizacji i zabezpieczaniu złożonej infrastruktury sieciowej. Program obejmuje omówienie protokołów i mechanizmów wykorzystywanych w nowoczesnych systemach zarządzania siecią LAN/WLAN oraz cech, jakie powinny posiadać takie systemy. Na przykładach praktycznych przedstawiona zostanie inwentaryzacja urządzeń, analiza zgodności oraz automatyzacja działań (tzw. day 0/n). Uczestnicy poznają również zaawansowane funkcje diagnostyczne oraz możliwości analityki sieciowej opartej o sztuczną inteligencję (AI).
Rejestracja do 15 czerwca do godz. 13.00
Wtorek, 23 czerwca (godz. 10.00–12.10): Szacowanie ryzyka w organizacji
To szkolenie poświęcone jest budowie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z obowiązującymi standardami i metodykami. Program szczegółowo omawia proces identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka oraz zasady postępowania z nim. Ważnym elementem będzie ujęcie tematu w kontekście bezpieczeństwa informacji, w tym identyfikacja zasobów i zagrożeń oraz proces oceny ryzyka specyficzny dla tego obszaru. Uczestnicy poznają definicje i ujęcia teoretyczne niezbędne do profesjonalnego zarządzania ryzykiem w strukturach publicznych.
Rejestracja do 22 czerwca do godz. 13.00
Wtorek, 30 czerwca (godz. 10.00–12.10): Narzędzia i techniki OSINT
Szkolenie z zakresu białego wywiadu (OSINT) łączy teorię z pokazami praktycznymi. Program obejmuje metodologię pracy, aspekty prawne i etyczne oraz przegląd zaawansowanych technik wyszukiwania informacji. Eksperci przedstawią sposoby prowadzenia pasywnego rekonesansu infrastruktury, analizy metadanych i archiwów oraz tropienia cyfrowego śladu. Szkolenie zakończy się omówieniem zasad agregacji zebranych danych i tworzenia raportów końcowych.
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