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Cyberbezpieczeństwo

Ministerstwo Cyfryzacji organizuje bezpłatne szkolenia online z cyberbezpieczeństwa

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Ministerstwo Cyfryzacji organizuje bezpłatne szkolenia online z cyberbezpieczeństwaShutterstock
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
dzisiaj, 12:25

Ministerstwo Cyfryzacji organizuje w czerwcu bezpłatne szkolenia z cyberbezpieczeństwa online. Będą one dotyczyć bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, zaawansowanego monitorowania infrastruktury, kompleksowego szacowania ryzyka oraz technik białego wywiadu. Przedstawiamy harmonogram tych szkoleń.

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Szkolenia są przeznaczone dla pracowników podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kadry zarządzającej oraz specjalistów IT. Spotkania odbędą się na platformie Microsoft Teams, a ich uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział.

Poniżej przedstawiamy harmonogram czerwcowych szkoleń z cyberbezpieczeństwa.

Wtorek, 9 czerwca (godz. 1000–1210): Bezpieczeństwo Wi-Fi

Program szkolenia koncentruje się na technicznych i użytkowych aspektach sieci bezprzewodowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w praktyce działa Wi-Fi oraz poznają specyfikę zagrożeń widzianych zarówno z perspektywy zwykłego użytkownika, jak i właściciela sieci domowej. Eksperci omówią standardy bezpieczeństwa w sieciach firmowych (Wi-Fi enterprise) oraz przekażą zestaw praktycznych wskazówek do natychmiastowego wdrożenia. Podczas spotkania przewidziano sesję pytań i odpowiedzi.

Rejestracja do 8 czerwca do godz. 13.00

Wtorek, 16 czerwca (godz. 10.00–12.10): Nowoczesne systemy do zarządzania i monitorowania urządzeń sieciowych

Szkolenie dedykowane jest optymalizacji i zabezpieczaniu złożonej infrastruktury sieciowej. Program obejmuje omówienie protokołów i mechanizmów wykorzystywanych w nowoczesnych systemach zarządzania siecią LAN/WLAN oraz cech, jakie powinny posiadać takie systemy. Na przykładach praktycznych przedstawiona zostanie inwentaryzacja urządzeń, analiza zgodności oraz automatyzacja działań (tzw. day 0/n). Uczestnicy poznają również zaawansowane funkcje diagnostyczne oraz możliwości analityki sieciowej opartej o sztuczną inteligencję (AI).

Rejestracja do 15 czerwca do godz. 13.00

Wtorek, 23 czerwca (godz. 10.00–12.10): Szacowanie ryzyka w organizacji

To szkolenie poświęcone jest budowie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z obowiązującymi standardami i metodykami. Program szczegółowo omawia proces identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka oraz zasady postępowania z nim. Ważnym elementem będzie ujęcie tematu w kontekście bezpieczeństwa informacji, w tym identyfikacja zasobów i zagrożeń oraz proces oceny ryzyka specyficzny dla tego obszaru. Uczestnicy poznają definicje i ujęcia teoretyczne niezbędne do profesjonalnego zarządzania ryzykiem w strukturach publicznych.

Rejestracja do 22 czerwca do godz. 13.00

Wtorek, 30 czerwca (godz. 10.00–12.10): Narzędzia i techniki OSINT

Szkolenie z zakresu białego wywiadu (OSINT) łączy teorię z pokazami praktycznymi. Program obejmuje metodologię pracy, aspekty prawne i etyczne oraz przegląd zaawansowanych technik wyszukiwania informacji. Eksperci przedstawią sposoby prowadzenia pasywnego rekonesansu infrastruktury, analizy metadanych i archiwów oraz tropienia cyfrowego śladu. Szkolenie zakończy się omówieniem zasad agregacji zebranych danych i tworzenia raportów końcowych.

Rejestracja do 29 czerwca do godz. 13.00

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Źródło: PAP

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