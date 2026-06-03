Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło oficjalną propozycję płacy minimalnej na 2027 rok, która ma wynieść 4986 zł brutto. Chociaż oznacza to podwyżkę dla milionów Polaków, kwota ta od razu wywołała potężną burzę. Związkowcy ostro protestują i domagają się aż 5200 zł. Kto wygra tę batalię i ile ostatecznie trafi do Twojego portfela?
To dopiero początek negocjacji. Ostateczna decyzja zapadnie jesienią, ale już dziś wiadomo, że stawką są nie tylko pensje pracowników, lecz także koszty prowadzenia firm i tempo wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce.
Płaca minimalna 2027. Rząd proponuje 4986 zł brutto i 32,60 zł za godzinę
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że będzie rekomendowało Radzie Ministrów ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie 4986 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 32,60 zł. Oznaczałoby to wzrost o 180 zł względem obowiązującej obecnie płacy minimalnej wynoszącej 4806 zł brutto.
Resort argumentuje, że proponowana kwota odpowiada połowie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według rządowych założeń średnia pensja w 2027 roku ma wynieść 9971 zł brutto. To ważny sygnał, ponieważ od kilku lat trwa dyskusja, czy minimalne wynagrodzenie powinno stanowić około 50 proc. przeciętnej płacy.
Płaca minimalna 2027. Dlaczego związki zawodowe chcą 5200 zł zamiast 4986 zł?
Na pierwszy rzut oka różnica między 4986 zł a 5200 zł nie wydaje się ogromna. Z perspektywy pracownika oznacza jednak ponad 2500 zł brutto więcej w skali roku. Właśnie dlatego związki zawodowe zdecydowały się zaproponować wyższą kwotę. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ wspólnie wskazują, że rosnące koszty życia nadal obciążają budżety gospodarstw domowych, a minimalne wynagrodzenie powinno szybciej nadrabiać utraconą siłę nabywczą.
Pracodawcy patrzą na sytuację inaczej. Ich zdaniem wzrost powinien wynikać przede wszystkim z ustawowego mechanizmu waloryzacji, bez dodatkowego podnoszenia kosztów zatrudnienia. To klasyczny konflikt interesów, który co roku wraca przy negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego.
Kto zyska na podwyżce płacy minimalnej w 2027 roku?
Najczęściej o minimalnym wynagrodzeniu mówi się w kontekście osób zarabiających najniższą krajową. W rzeczywistości skutki są znacznie szersze. Wyższa płaca minimalna wpływa między innymi na:
- wynagrodzenia pracowników otrzymujących najniższą krajową,
- dodatki i świadczenia zależne od wysokości płacy minimalnej,
- część składek przedsiębiorców,
- stawki w niektórych umowach cywilnoprawnych,
- koszty zatrudnienia ponoszone przez firmy.
Dlatego każda decyzja dotycząca płacy minimalnej odbija się daleko poza grupą osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie.
Kiedy zapadnie decyzja o płacy minimalnej na 2027 rok? Terminy negocjacji i harmonogram
- Do 15 czerwca rząd przedstawia swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego.
- Następnie przedstawiciele pracowników, pracodawców i strony rządowej mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska.
- Jeśli osiągną porozumienie, wysokość minimalnego wynagrodzenia zostaje ogłoszona do 15 września w Monitorze Polskim.
- W przypadku braku zgody decyzję podejmuje rząd w formie rozporządzenia.
Płaca minimalna w Polsce 2017-2027. O ile wzrosła najniższa krajowa?
Wzrost najniższej krajowej w ostatnich latach należał do najszybszych w Unii Europejskiej.
Rok
Płaca minimalna brutto
2017
2000 zł
2018
2100 zł
2019
2250 zł
2020
2600 zł
2021
2800 zł
2022
3010 zł
2023
3490 zł / 3600 zł
2024
4242 zł / 4300 zł
2025
4666 zł
2026
4806 zł
2027*
4986 zł (propozycja rządu)
*Propozycja przedstawiona przez MRPiPS.
Jeszcze dziesięć lat temu przekroczenie poziomu 5000 zł wydawało się odległą perspektywą. Dziś jest na wyciągnięcie ręki, choć nie wszyscy uczestnicy rynku pracy oceniają ten trend tak samo.
Czy płaca minimalna w 2027 roku przekroczy 5000 zł?
To pytanie pojawia się najczęściej od momentu ogłoszenia propozycji resortu pracy. Na dziś oficjalna propozycja wynosi 4986 zł brutto. Związki zawodowe oczekują jednak minimum 5200 zł. Jeżeli negocjacje przybiorą bardziej dynamiczny obrót lub rząd zdecyduje się na dodatkowy gest wobec pracowników, granica 5000 zł może zostać przekroczona. Na razie byłoby jednak przedwczesne traktowanie takiego scenariusza jako przesądzonego.
Ile więcej dostanie pracownik? Podwyżka płacy minimalnej na konkretnym przykładzie
Wyobraźmy sobie pracownika zatrudnionego w handlu lub usługach, który obecnie otrzymuje 4806 zł brutto. Przy realizacji rządowej propozycji jego wynagrodzenie wzrośnie o 180 zł brutto miesięcznie. Dla wielu gospodarstw domowych nie będzie to zmiana rewolucyjna. Z drugiej strony nawet kilkaset złotych więcej w ciągu roku może pokryć część rachunków, kosztów dojazdu do pracy albo wydatków związanych z edukacją dzieci. Za każdą liczbą stoją bowiem konkretne decyzje finansowe podejmowane przez miliony rodzin.
Podstawa prawna i źródła
- Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący propozycji minimalnego wynagrodzenia na 2027 r.
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