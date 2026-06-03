To dopiero początek negocjacji. Ostateczna decyzja zapadnie jesienią, ale już dziś wiadomo, że stawką są nie tylko pensje pracowników, lecz także koszty prowadzenia firm i tempo wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce.

Płaca minimalna 2027. Rząd proponuje 4986 zł brutto i 32,60 zł za godzinę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że będzie rekomendowało Radzie Ministrów ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie 4986 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 32,60 zł. Oznaczałoby to wzrost o 180 zł względem obowiązującej obecnie płacy minimalnej wynoszącej 4806 zł brutto.

Resort argumentuje, że proponowana kwota odpowiada połowie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według rządowych założeń średnia pensja w 2027 roku ma wynieść 9971 zł brutto. To ważny sygnał, ponieważ od kilku lat trwa dyskusja, czy minimalne wynagrodzenie powinno stanowić około 50 proc. przeciętnej płacy.

Płaca minimalna 2027. Dlaczego związki zawodowe chcą 5200 zł zamiast 4986 zł?

Na pierwszy rzut oka różnica między 4986 zł a 5200 zł nie wydaje się ogromna. Z perspektywy pracownika oznacza jednak ponad 2500 zł brutto więcej w skali roku. Właśnie dlatego związki zawodowe zdecydowały się zaproponować wyższą kwotę. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ wspólnie wskazują, że rosnące koszty życia nadal obciążają budżety gospodarstw domowych, a minimalne wynagrodzenie powinno szybciej nadrabiać utraconą siłę nabywczą.

Pracodawcy patrzą na sytuację inaczej. Ich zdaniem wzrost powinien wynikać przede wszystkim z ustawowego mechanizmu waloryzacji, bez dodatkowego podnoszenia kosztów zatrudnienia. To klasyczny konflikt interesów, który co roku wraca przy negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego.

Kto zyska na podwyżce płacy minimalnej w 2027 roku?

Najczęściej o minimalnym wynagrodzeniu mówi się w kontekście osób zarabiających najniższą krajową. W rzeczywistości skutki są znacznie szersze. Wyższa płaca minimalna wpływa między innymi na:

wynagrodzenia pracowników otrzymujących najniższą krajową,

dodatki i świadczenia zależne od wysokości płacy minimalnej,

część składek przedsiębiorców,

stawki w niektórych umowach cywilnoprawnych,

koszty zatrudnienia ponoszone przez firmy.

Dlatego każda decyzja dotycząca płacy minimalnej odbija się daleko poza grupą osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie.

Kiedy zapadnie decyzja o płacy minimalnej na 2027 rok? Terminy negocjacji i harmonogram

Do 15 czerwca rząd przedstawia swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego. Następnie przedstawiciele pracowników, pracodawców i strony rządowej mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli osiągną porozumienie, wysokość minimalnego wynagrodzenia zostaje ogłoszona do 15 września w Monitorze Polskim. W przypadku braku zgody decyzję podejmuje rząd w formie rozporządzenia.

Płaca minimalna w Polsce 2017-2027. O ile wzrosła najniższa krajowa?

Wzrost najniższej krajowej w ostatnich latach należał do najszybszych w Unii Europejskiej.