Gazeta Prawna
Zawody prawnicze

Za błąd podwładnego prokurator z Lublińca zapłaci głową. Waldemar Żurek zdecydował

toga, prokurator
Wypuścili pijanego kierowcę na wolność, teraz za to słono zapłacą. Waldemar Żurek podjął decyzję ws. prokuratora z LublińcaShutterStock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 13:48

Za błąd podwładnego własną głową zapłacił zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu. To pokłosie głośnej afery z wypuszczeniem na wolność pijanego kierowcy na wolność. Decyzję w tej sprawie podjął sam prokurator generalny Waldemar Żurek.

Skrót artykułu

W sobotę na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna był pijany i miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała o areszt.

Interwencja prokuratora generalnego Waldemara Żurka

W sprawie zareagował prokurator generalny Waldemar Żurek, który polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi zainterweniować. W efekcie podjęta zostanie decyzja o odwołaniu zastępcy Prokuratora Rejonowego w Lublińcu.

– Do jego obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad czynnościami prokuratorów pełniących dyżury zdarzeniowe w tej jednostce prokuratury. Jednocześnie postępowanie zostanie przekazane do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

Oprócz tego częstochowska prokuratura okręgowa zarządziła wszczęcie postępowania służbowego, którego celem jest ocena prawidłowości decyzji wydanej przez prokurator pełniącą dyżur podczas konsultacji z funkcjonariuszami policji w tej sprawie.

– Postępowanie w sprawie wydarzenia na autostradzie A1 będzie monitorowane w celu zapewnienia jego rzetelnego i sprawnego przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami prowadzenia tego rodzaju spraw określonymi w wytycznych prokuratora generalnego Waldemara Żurka w sprawie tzw. piratów drogowych – poinformowała prok. Adamiak.

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy

W sobotę 18 lipca po godz. 19.00 na autostradzie A1 między węzłami Pyrzowice a Woźniki, na jezdni w kierunku północnym, doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Podróżujący do Częstochowy dziennikarze TVN24 zobaczyli przed sobą auto osobowe jadące wężykiem, nietrzymające się swojego pasa. W pewnym momencie jego kierowca uderzył w ciężarówkę, a po zatrzymaniu próbował zamienić się miejscami z pasażerem. Dziennikarze wezwali policję.

Mężczyzna był agresywny, wyzywał pilnujące go osoby – dziennikarzy, a także innych kierowców, którzy się zatrzymali – do czasu przyjazdu patrolu. 37-letni sprawca kolizji miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu, a także dwa czynne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz decyzję starosty pabianickiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Został przewieziony na komisariat w Woźnikach koło Lublińca.

Osoby będącej pod wpływem alkoholu nie można przesłuchiwać ani stawiać jej zarzutów. Okres zatrzymania w policyjnym areszcie mijał w poniedziałek. Tymczasem prokurator nakazała zwolnić pijanego kierowcę do domu.

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

prokuraturaprokuratorkierowca

Powiązane

Premier Donald Tusk na tle grafiki z pieniędzmi. Artykuł dotyczy projektu zmian w podatkach i ryczałcie od 2027 r.
PITRząd podnosi podatek do 15 proc. Ta grupa Polaków zapłaci więcej od 2027 r.
Kobieta dotyka lewego biodra
ŚwiadczeniaŚwiadczenie wspierające na chore stawy: Wniosek i kwoty wypłat z ZUS w 2026 roku
seniorzy, emeryci
Emerytury i rentyMasz 60 lub 70 lat? Te darmowe usługi Ci się należą, ale urzędnicy o nich milczą

Najważniejsze

Wizualizacja polskiego satelity w przestrzeni kosmicznej
KrajProgram IRIS2 w Polsce. 2,8 mld zł z KPO na budowę konstelacji satelitów dla służb
Donald Tusk
KrajReforma ochrony zdrowia i podwyżka akcyzy 2026. Jakie projekty ustaw rozpatruje 21 lipca Rada Ministrów?
Joanna Tyrowicz
GospodarkaCzłonkini RPP: Rynek pracy nieprawdopodobnie odporny, brak przestrzeni do cięcia stóp
Senior i seniorka siedzą obok siebie, w ramce pieniądze, na których leżą klocki z napisem ZUS
Emerytury i rentyWaloryzacja emerytur 2027: Rząd daje tylko minimum. Ile zyskasz na rękę? [TABELA]
Emerytka podpisująca umowę o pracę - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 60+
Rynek pracyZatrudnisz osobę po 60. roku życia? Firma może dostać ponad 14 tys. zł wsparcia
widok na wejście do przychodni
Kadry i płaceCyfrowa rewolucja w przychodniach. Centralna e-rejestracja obejmie niemal całą specjalistykę
Joanna Knapińska prezes Rządowego Centrum Legislacji
Prawo administracyjnePrezes RCL: Rząd rozpoczyna prace nad zmianami w dostępie do informacji publicznej [WYWIAD]