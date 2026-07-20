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Świat

Polskie korzenie i twarde stanowisko wobec Rosji. Ed Miliband wyznacza kierunek brytyjskiej polityki

New Labour leader Andy Burnham becomes British prime minister
Ed MilibandPAP/EPA / NEIL HALL
oprac. Kasper Starużyk
wczoraj, 23:49

Nowy szef brytyjskiej dyplomacji Ed Miliband zapowiedział dalsze wsparcie dla Ukrainy, umacnianie NATO oraz zacieśnianie współpracy z Unią Europejską i USA. Polityk o polskich korzeniach podkreślił, że w swojej pracy będzie kierował się wartościami wyniesionymi z historii rodziców, którzy znaleźli schronienie w Wielkiej Brytanii jako uchodźcy.

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- Moi rodzice przybyli tutaj jako żydowscy uchodźcy uciekający przed nazistami. Brytania dała im schronienie i była światłem nadziei w walce z faszyzmem. W czasach, gdy wartości takie jak demokracja, praworządność i wolność są zagrożone bardziej niż kiedykolwiek, wniosę tego ducha - ich ducha - do pracy ministra spraw zagranicznych - powiedział dziennikarzom Ed Miliband, dodając, że nominacja na szefa dyplomacji jest dla niego „zaszczytem życia”.

Polskie korzenie nowego szefa brytyjskiej dyplomacji

Miliband ma polskie korzenie. Jego matką była urodzona w Częstochowie Dobra Jenta Kozak, potem znana jako Marion Kozak. Ojciec polityka, Ralph, urodził się w rodzinie polskich Żydów z Warszawy.

W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Miliband podkreślił z kolei, że Londyn będzie nadal „stał ramię w ramię z narodem Ukrainy przeciwko nielegalnej rosyjskiej inwazji”.

Ed Miliband dodał, że będzie chciał pogłębienia „strategicznego sojuszu” z Unią Europejską oraz „kluczowego sojuszu” z USA. Zapowiedział dalsze zobowiązanie do umacniania instytucji międzynarodowych: NATO i ONZ.

Nowy szef dyplomacji podkreślił, że chce, by Londyn „odegrał swoją rolę” w otwarciu cieśniny Ormuz, a także w dążeniu do pokoju między Palestyną i Izraelem i zakończeniu „strasznego cierpienia ludzi w Gazie” oraz zapewnieniu mieszkańcom Izraela bezpieczeństwa.

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W poniedziałek nowym brytyjskim premierem został Andy Burnham, zastępując na stanowisku Keira Starmera. Po pierwszej przemowie na Downing Street Burnham przystąpił do kompletowania swojego rządu. Były szef resortu obrony John Healey został ministrem finansów, a Yvette Cooper – ministrą zdrowia. Swoje stanowiska z poprzedniego rządu zachowali ministrowie: spraw wewnętrznych i pracy, Shabana Mahmood i Pat McFadden.

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Źródło: PAP
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