Dziś takie zwolnienie przysługuje tylko części osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Finansów chce rozszerzyć ulgę na kolejne grupy oraz ich opiekunów. Jeśli propozycja wejdzie w życie, pobyt w sanatorium lub uzdrowisku może być zauważalnie tańszy. Sprawdzamy, kto znalazł się w projekcie i ile można zaoszczędzić.
Projekt znajduje się na etapie opiniowania i jest częścią projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw (UD372). W dokumentach resortu znalazły się również konkretne argumenty, dlaczego obecne przepisy wymagają zmian.
Osoby z niepełnosprawnościami bez opłaty uzdrowiskowej i miejscowej
W centrum projektu znalazły się przede wszystkim zmiany dotyczące opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Wśród wielu propozycji pojawił się jednak również wątek, który może zainteresować osoby korzystające z sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych czy pobytów w miejscowościach uzdrowiskowych.
Ministerstwo Finansów proponuje rozszerzenie obecnego zwolnienia z opłat lokalnych. Dziś przepisy obejmują jedynie osoby niewidome i ich przewodników. Resort uznał, że taki model nie odpowiada współczesnemu podejściu do równego traktowania osób z niepełnosprawnościami. W uzasadnieniu projektu czytamy:
Taki zakres zwolnienia, ograniczony jedynie do osób niewidomych jest niewystarczający z punktu widzenia wspierania aktywności osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz równego ich traktowania.
Ministerstwo wskazuje również, że proponowane rozwiązanie „wyeliminuje rozróżnienie osób z niepełnosprawnościami na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”.
Kto nie zapłaci opłaty uzdrowiskowej i opłaty miejscowej? Lista osób objętych zwolnieniem
Projekt zakłada, że zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej obejmie:
- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoby do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
- jedną osobę towarzyszącą.
To istotna zmiana szczególnie dla osób wymagających stałej pomocy podczas podróży, leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji. Resort finansów podkreśla, że inspiracją do zmian były między innymi sygnały płynące z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz środowisk reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami.
Opłata klimatyczna, opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa – czym się różnią?
Choć potocznie wiele osób mówi o „opłacie klimatycznej”, w przepisach funkcjonują dwa odrębne świadczenia.
- Opłata miejscowa jest pobierana od osób przebywających w określonych miejscowościach turystycznych posiadających szczególne walory krajobrazowe i klimatyczne.
- Opłata uzdrowiskowa dotyczy miejscowości posiadających status uzdrowiska.
Pieniądze trafiają do budżetów gmin, które mogą przeznaczać je na utrzymanie infrastruktury turystycznej, terenów zielonych czy przestrzeni publicznej wykorzystywanej przez mieszkańców i odwiedzających. Obie opłaty mają charakter fakultatywny. Oznacza to, że rada gminy sama decyduje, czy je wprowadzi i w jakiej wysokości.
Ile wynosi opłata uzdrowiskowa i opłata miejscowa w 2026 roku? Aktualne stawki
Maksymalne stawki na 2026 r. wynoszą:
- opłata miejscowa – do 3,46 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
- opłata miejscowa na obszarze ochrony uzdrowiskowej – do 4,89 zł dziennie,
- opłata uzdrowiskowa – do 6,67 zł dziennie.
Wiele gmin stosuje stawki niższe od ustawowych limitów, jednak większość popularnych kurortów zbliża się do maksymalnych poziomów.
Sanatorium z opiekunem. Ile mogą zaoszczędzić osoby z niepełnosprawnościami?
Dla przeciętnego turysty kilka złotych dziennie nie wydaje się dużą kwotą. Sytuacja wygląda inaczej przy pobytach w sanatorium trwających dwa lub trzy tygodnie. Przyjmijmy przykład osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która wyjeżdża do uzdrowiska na 21-dniowy turnus razem z opiekunem.
Rodzaj opłaty
Stawka dzienna
21 dni – jedna osoba
21 dni – osoba z opiekunem
Opłata uzdrowiskowa (maks.)
6,67 zł
140,07 zł
280,14 zł
Opłata miejscowa w obszarze ochrony uzdrowiskowej (maks.)
4,89 zł
102,69 zł
205,38 zł
Opłata miejscowa (maks.)
3,46 zł
72,66 zł
145,32 zł
Przy najwyższych dopuszczalnych stawkach osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun mogliby zachować w portfelu nawet ponad 280 zł podczas trzytygodniowego pobytu w uzdrowisku. W przypadku kilku wyjazdów w ciągu roku oszczędności byłyby odpowiednio wyższe.
Nowe zasady poboru opłaty klimatycznej. Co jeszcze zmieni projekt UD372?
Rozszerzenie zwolnień dla osób z niepełnosprawnościami nie jest jedyną zmianą przewidzianą w projekcie UD372. Ministerstwo Finansów proponuje również przebudowę zasad poboru opłat miejscowych i uzdrowiskowych. Obowiązek zapłaty ma zostać powiązany bezpośrednio z korzystaniem z usług zakwaterowania, a nie z deklarowanym celem pobytu.
Resort argumentuje, że obecne przepisy są trudne do egzekwowania, ponieważ cel wyjazdu pozostaje kwestią deklaratywną. Według projektodawców osoba nocująca w danej miejscowości korzysta z jej walorów niezależnie od tego, czy przyjechała na urlop, szkolenie czy spotkanie służbowe.
Kiedy nowe zwolnienie może wejść w życie? Na jakim etapie jest projekt UD372?
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw (UD372) został skierowany do opiniowania i konsultacji publicznych. Swoje stanowiska mają przedstawić między innymi:
- organizacje samorządowe,
- Rzecznik Praw Obywatelskich,
- Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele branży turystycznej i hotelarskiej.
Od przebiegu konsultacji będzie zależeć ostateczny kształt przepisów.
Podstawa prawna
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw (UD372), Ministerstwo Finansów, 28 maja 2026 r.
- Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu