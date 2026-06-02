Projekt znajduje się na etapie opiniowania i jest częścią projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw (UD372). W dokumentach resortu znalazły się również konkretne argumenty, dlaczego obecne przepisy wymagają zmian.

Osoby z niepełnosprawnościami bez opłaty uzdrowiskowej i miejscowej

W centrum projektu znalazły się przede wszystkim zmiany dotyczące opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Wśród wielu propozycji pojawił się jednak również wątek, który może zainteresować osoby korzystające z sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych czy pobytów w miejscowościach uzdrowiskowych.

Ministerstwo Finansów proponuje rozszerzenie obecnego zwolnienia z opłat lokalnych. Dziś przepisy obejmują jedynie osoby niewidome i ich przewodników. Resort uznał, że taki model nie odpowiada współczesnemu podejściu do równego traktowania osób z niepełnosprawnościami. W uzasadnieniu projektu czytamy:

Taki zakres zwolnienia, ograniczony jedynie do osób niewidomych jest niewystarczający z punktu widzenia wspierania aktywności osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz równego ich traktowania.

Ministerstwo wskazuje również, że proponowane rozwiązanie „wyeliminuje rozróżnienie osób z niepełnosprawnościami na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”.

Kto nie zapłaci opłaty uzdrowiskowej i opłaty miejscowej? Lista osób objętych zwolnieniem

Projekt zakłada, że zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej obejmie:

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, osoby do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

jedną osobę towarzyszącą.

To istotna zmiana szczególnie dla osób wymagających stałej pomocy podczas podróży, leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji. Resort finansów podkreśla, że inspiracją do zmian były między innymi sygnały płynące z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz środowisk reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami.

Opłata klimatyczna, opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa – czym się różnią?

Choć potocznie wiele osób mówi o „opłacie klimatycznej”, w przepisach funkcjonują dwa odrębne świadczenia.

Opłata miejscowa jest pobierana od osób przebywających w określonych miejscowościach turystycznych posiadających szczególne walory krajobrazowe i klimatyczne. Opłata uzdrowiskowa dotyczy miejscowości posiadających status uzdrowiska.

Pieniądze trafiają do budżetów gmin, które mogą przeznaczać je na utrzymanie infrastruktury turystycznej, terenów zielonych czy przestrzeni publicznej wykorzystywanej przez mieszkańców i odwiedzających. Obie opłaty mają charakter fakultatywny. Oznacza to, że rada gminy sama decyduje, czy je wprowadzi i w jakiej wysokości.

Ile wynosi opłata uzdrowiskowa i opłata miejscowa w 2026 roku? Aktualne stawki

Maksymalne stawki na 2026 r. wynoszą:

opłata miejscowa – do 3,46 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

– do 3,46 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, opłata miejscowa na obszarze ochrony uzdrowiskowej – do 4,89 zł dziennie,

– do 4,89 zł dziennie, opłata uzdrowiskowa – do 6,67 zł dziennie.

Wiele gmin stosuje stawki niższe od ustawowych limitów, jednak większość popularnych kurortów zbliża się do maksymalnych poziomów.

Sanatorium z opiekunem. Ile mogą zaoszczędzić osoby z niepełnosprawnościami?

Dla przeciętnego turysty kilka złotych dziennie nie wydaje się dużą kwotą. Sytuacja wygląda inaczej przy pobytach w sanatorium trwających dwa lub trzy tygodnie. Przyjmijmy przykład osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która wyjeżdża do uzdrowiska na 21-dniowy turnus razem z opiekunem.

Rodzaj opłaty Stawka dzienna 21 dni – jedna osoba 21 dni – osoba z opiekunem Opłata uzdrowiskowa (maks.) 6,67 zł 140,07 zł 280,14 zł Opłata miejscowa w obszarze ochrony uzdrowiskowej (maks.) 4,89 zł 102,69 zł 205,38 zł Opłata miejscowa (maks.) 3,46 zł 72,66 zł 145,32 zł

Przy najwyższych dopuszczalnych stawkach osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun mogliby zachować w portfelu nawet ponad 280 zł podczas trzytygodniowego pobytu w uzdrowisku. W przypadku kilku wyjazdów w ciągu roku oszczędności byłyby odpowiednio wyższe.

Nowe zasady poboru opłaty klimatycznej. Co jeszcze zmieni projekt UD372?

Rozszerzenie zwolnień dla osób z niepełnosprawnościami nie jest jedyną zmianą przewidzianą w projekcie UD372. Ministerstwo Finansów proponuje również przebudowę zasad poboru opłat miejscowych i uzdrowiskowych. Obowiązek zapłaty ma zostać powiązany bezpośrednio z korzystaniem z usług zakwaterowania, a nie z deklarowanym celem pobytu.

Resort argumentuje, że obecne przepisy są trudne do egzekwowania, ponieważ cel wyjazdu pozostaje kwestią deklaratywną. Według projektodawców osoba nocująca w danej miejscowości korzysta z jej walorów niezależnie od tego, czy przyjechała na urlop, szkolenie czy spotkanie służbowe.

Kiedy nowe zwolnienie może wejść w życie? Na jakim etapie jest projekt UD372?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw (UD372) został skierowany do opiniowania i konsultacji publicznych. Swoje stanowiska mają przedstawić między innymi:

organizacje samorządowe,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele branży turystycznej i hotelarskiej.

Od przebiegu konsultacji będzie zależeć ostateczny kształt przepisów.