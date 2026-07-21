Gazeta Prawna
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Szpital wstrzymuje programy lekowe. Pacjenci onkologiczni odsyłani z terminami na 2027 rok

Lekarze idą korytarzem szpitala plecami do obiektywu - NFZ bez środków na programy lekowe
NFZ bez środków na programy lekowe. Szpital w Łodzi przekłada leczenie na 2027 rokShutterstock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 09:34

Pacjenci, którzy zgłaszają się do jednego z największych szpitali w województwie łódzkim z nadzieją na rozpoczęcie nowoczesnego leczenia, słyszą, że muszą poczekać. W części przypadków termin rozpoczęcia terapii ma przypadać dopiero w 2027 roku, jeśli wcześniej zmienią się zasady finansowania.

Skrót artykułu

Sprawa wywołuje pytania o kondycję całego systemu finansowania programów lekowych NFZ, bo podobne sygnały napływają także z innych regionów kraju.

Szpital w Łodzi wstrzymał przyjęcia do programów lekowych NFZ

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przestał przyjmować nowych pacjentów do części programów lekowych, w tym dotyczących onkologii. Do redakcji trafiło pismo, z którego wynika, że jedna z pacjentek została poinformowana o braku możliwości rozpoczęcia terapii z powodu ograniczeń finansowych, a przewidywany termin leczenia wskazano dopiero na pierwszy kwartał 2027 roku. Łódzki oddział NFZ potwierdził, że zgłosili się do niego pacjenci szukający placówki, która mogłaby zakwalifikować ich do leczenia. Fundusz wskazał inne szpitale realizujące programy lekowe, jednocześnie zaznaczając, że nie otrzymał od lecznicy formalnej informacji o wstrzymaniu przyjęć. Do czasu publikacji artykułu szpital nie przedstawił swojego stanowiska.

Dlaczego brakuje miejsc w programach lekowych NFZ? Problemem jest finansowanie

Eksperci zwracają uwagę, że problem nie sprowadza się do jednego szpitala. Programy lekowe są finansowane w ramach kontraktów z NFZ, a gdy liczba pacjentów rośnie szybciej od zaplanowanych wydatków, placówki wykonują świadczenia ponad limit. Takie tzw. nadwykonania nie zawsze są rozliczane od razu. Były wiceminister zdrowia i były wiceprezes NFZ Maciej Miłkowski powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że Fundusz nie może zaciągać zobowiązań wykraczających poza swój plan finansowy. Z kolei lekarz Adam Miller, sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, zwraca uwagę, że szpitale często finansują leczenie z własnych środków, czekając na późniejszy zwrot kosztów.

Największe problemy dotyczą dziś przede wszystkim:

  • onkologii, gdzie pojedyncze terapie potrafią kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych,
  • leczenia prowadzonego w ramach programów lekowych,
  • rozliczania kosztownych terapii wykonanych ponad wartość kontraktu.

Programy lekowe NFZ. Lekarze ostrzegają, że problem może dotyczyć kolejnych szpitali

Choć sprawa dotyczy obecnie Łodzi, podobne trudności mogą pojawiać się również w innych województwach. W artykule wskazano m.in. sygnały z Krakowa dotyczące finansowania programów lekowych oraz rosnącej wartości nadwykonań. Lekarze podkreślają, że pacjent trafiający do programu lekowego wymaga nie tylko podania drogiego leku. Szpital finansuje również cały proces leczenia – diagnostykę, badania laboratoryjne, opiekę personelu i hospitalizację. Jeśli zwrot kosztów następuje z dużym opóźnieniem, dla wielu placówek oznacza to poważne obciążenie finansowe. Najczęściej wskazywane problemy to:

  • zaniżone kontrakty w stosunku do rzeczywistej liczby pacjentów,
  • opóźnienia w rozliczaniu nadwykonań,
  • wzrost kosztów nowoczesnych terapii,
  • coraz większa liczba osób kwalifikowanych do leczenia.
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Odmowa leczenia w programie lekowym. Co może zrobić pacjent?

Sama odmowa rozpoczęcia leczenia w jednej placówce nie oznacza jeszcze utraty prawa do terapii. NFZ przypomina, że programy lekowe realizują również inne szpitale i warto sprawdzić możliwość kwalifikacji w innym ośrodku. Pacjent może przede wszystkim:

  • poprosić szpital o pisemną informację dotyczącą przyczyny odmowy lub odroczenia leczenia,
  • skontaktować się z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ, aby uzyskać listę placówek prowadzących dany program,
  • zapytać lekarza prowadzącego o możliwość przekazania dokumentacji do innego ośrodka.

Jednocześnie Centrala NFZ zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu planuje uruchomić środki pozwalające na rozliczenie nadwykonań w programach lekowych. Od tego, jak szybko pieniądze trafią do szpitali, może zależeć tempo przywracania przyjęć nowych pacjentów.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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