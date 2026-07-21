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PIP i ZUS kontrolują Pyszne.pl. Chodzi o umowy i zwolnienia kurierów

Pyszne.pl
Pyszne.pl szykuje duże zwolnienia. Planuje zwolnić 5 tysięcy kurierówShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:18

Ministerstwo Rodziny poinformowało we wtorek, że Państwowa Inspekcja Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęły kontrole w Pyszne.pl. Działania są reakcją na informacje o planowanych masowych zwolnieniach kurierów i możliwości ponownego zatrudniania ich na mniej korzystnych zasadach.

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W zeszłym tygodniu władze spółki Takeaway Express Poland sp. z o.o. (działająca pod marką Pyszne.pl) poinformowały kurierów o planowanych zwolnieniach, w wyniku których 5 tysięcy pracowników, zatrudnionych dotąd na podstawie umów cywilnoprawnych, ma stracić pracę. Związki zawodowe podają, że chodzi o 5 tys. osób, którym ma zostać zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z pięciu wybranych partnerów flotowych, ale na innych warunkach.

Kontrola PIP i ZUS w Pyszne.pl po zapowiedzi zwolnień kurierów

Po tych doniesieniach ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zawnioskowała do Głównego Inspektora Pracy o pilną kontrolę podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl.

„W mojej ocenie szczególnie pilna jest weryfikacja podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl” - pisała Dziemianowicz-Bąk we wniosku do GIP. Jak dodała, gdyby okazało się, że kurierzy powinni być zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę, to zastosowanie znajdzie ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych - nakłada ona na pracodawcę obowiązek konsultacji zwolnień ze związkiem zawodowym czy wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników.

Do sprawy odniósł się też szef PIP Janusz Krasoń. „Mam ważną wiadomość dla kurierów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Zapowiedź zakończenia ich kontraktów w najbliższym czasie nie powstrzyma naszych kontroli i wszędzie tam, gdzie będzie to uzasadnione wydamy polecenia przekształcenia tych umów w etaty, a jeśli to nie poskutkuje, wydamy decyzje nakazujące takie przekształcenie – zadeklarował.

Jak zaznaczył Krasoń, „ewentualne rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy cywilnoprawnej w trakcie kontroli nie będzie stanowiło przeszkody do wydania decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy”. Zapewnił, że nikt nie zostanie pozostawiony bez wsparcia.

Resort pracy poinformował, że działania kontrolne, związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników platformowych rozpoczął także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. „W przypadku stwierdzenia, że tytuł do ubezpieczeń nie odpowiada faktycznie świadczonej pracy, ZUS może dokonać ustalenia właściwego tytułu do ubezpieczeń” - napisano w komunikacie Zakładu.

ZUS podkreślił, że ustalenie prawidłowego tytułu do ubezpieczeń nie jest tożsame z ustaleniem stosunku pracy, jednak, jeśli Zakład stwierdzi nieprawidłowości, może obciążyć podmiot składkami do 5 lat wstecz.

„Państwo - ministerstwo, ZUS, PIP - reaguje i będzie reagować w sytuacji, w której pojawiają się sygnały o stosowaniu nieprawnych umów zlecenie czy jakichkolwiek innych form zatrudnienia, wykorzystywanych w sytuacji stosunku pracy, które nie są umową o pracę. To dotyczy także branży delivery, samych platform i partnerów flotowych” - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Kurierzy Pyszne.pl alarmują. Chodzi o warunki ponownego zatrudnienia

W poniedziałek w Sejmie odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa z udziałem zaproszonych przez koło poselskie Razem przedstawicieli OPZZ Konfederacji Pracy.

Członek zarządu organizacji związkowej Konfederacji Pracy zrzeszającej kurierów Pyszne.pl Stanisław Kierwiak podkreślił, że dotychczas kurierzy pracowali na umowach-zleceniach, z gwarantowaną stawką godzinową oraz dodatkowymi bonusami.

– 14 lipca br. firma ogłosiła nam, że od 3 sierpnia rozpoczyna proces zwalniania wszystkich kurierów i kurierek, który zakończy się do końca miesiąca – zaznaczył.

Dodał, że zwalnianym zostanie zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z pięciu wybranych partnerów flotowych, którzy nie oferują jednak gwarantowanej płacy minimalnej czy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak plecaki i stroje pracownicze. Oznacza to, że kurierzy będą opłacani wyłącznie za zrealizowane dostawy.

Zaapelował również o przyspieszenie prac nad wdrożeniem dyrektywy o pracy platformowej i o skuteczne egzekwowanie od wszystkich podmiotów na rynku dostaw jedzenia przestrzegania minimalnej stawki godzinowej za pracę.

Celem unijnej dyrektywy jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony praw kurierów i kurierek pracujących dla firm takich jak Pyszne.pl, Glovo czy Uber. Ochrona gwarantowana przez dyrektywę ma dotyczyć nie tylko kurierów zatrudnianych bezpośrednio przez platformy, ale także przez pośredników, czyli tzw. partnerów flotowych. Dyrektywa została przyjęta przez Komisję Europejską w 2024 r., czas na wdrożenie państwa członkowskie UE mają do grudnia 2026 r.

Resort przypomniał, że projekt ustawy wdrażającej dyrektywę unijną jest gotowy. Jak poinformowało MRPiPS, zgodnie z przyjętym planem, wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu ma zostać złożony do końca lipca. (PAP)

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Źródło: PAP
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