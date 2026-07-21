Kosmiczny przełom nad Wisłą: Pierwsze takie centrum od 1975 roku

Decyzja ogłoszona wspólnie przez Dyrektora Generalnego ESA Josefa Aschbachera, Premiera RP oraz Ministra Finansów i Gospodarki wyznacza nowy rozdział w historii polskiego przemysłu wysokich technologii. Warszawska placówka będzie pierwszym ośrodkiem Agencji zlokalizowanym w państwie, które nie należało do grona jej założycieli w 1975 roku. Przez dekady wszystkie kluczowe centra techniczne ESA powstawały wyłącznie na terytorium państw-sygnatariuszy pierwotnej konwencji.

Nowy ośrodek skupi się na obszarach o kluczowym znaczeniu cywilnym i obronnym: bezpiecznej łączności satelitarnej, świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA) oraz zarządzaniu kryzysowym. Decyzja ta idealnie współgra z rosnącymi nakładami finansowymi Polski na programy kosmiczne, w tym strategicznym zaangażowaniem w budowę europejskiej konstelacji satelitarnej IRIS2.

Natasha Scanes (Fieldfisher, Londyn) o decyzji ESA i jaki będzie miała wpływ na polską gospodarkę

Co nowe centrum ESA oznacza dla pozycji Polski na europejskim rynku kosmicznym?

Decyzja o ulokowaniu centrum ESA w Warszawie najlepiej pokazuje, jak mocną pozycję zajmuje dziś Polska na europejskim rynku kosmicznym. Wagę tej decyzji dobrze oddają słowa ministra Andrzeja Domańskiego: „Nie mam cienia wątpliwości, że sektor kosmiczny, przemysł kosmiczny, będzie takim kolejnym silnikiem napędowym polskiej gospodarki w kolejnych dekadach”.

Polska przestała być jedynie jednym z wielu uczestników programów Europejskiej Agencji Kosmicznej – dołączyła do ścisłej czołówki tego rynku, dysponuje wyjątkowymi kompetencjami i odgrywa kluczową rolę w budowaniu europejskiej odporności strategicznej. Nowe centrum ESA, które powstanie w Warszawie, jest tego najlepszym potwierdzeniem.

Bezprecedensowy jest już sam charakter tej decyzji, ogłoszonej 13 lipca 2026 roku przez Dyrektora Generalnego ESA Josefa Aschbachera, Premiera RP Donalda Tuska oraz Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego. Warszawska placówka będzie pierwszym ośrodkiem Agencji zlokalizowanym w państwie spoza grona jej założycieli – sygnatariuszy konwencji, która powołała ESA do życia w 1975 roku. Przez pół wieku wszystkie ośrodki techniczne Agencji działały wyłącznie na ich terytorium: ESTEC w Holandii, ESOC w Niemczech, ESRIN we Włoszech, ESAC w Hiszpanii czy EAC w Niemczech. Wybór Polski przełamuje tę wieloletnią tradycję i pokazuje, jak wielkie zaufanie ma dziś ESA do polskiego sektora kosmicznego i polskich inżynierów.

To również jasny sygnał dla rynku: Polska ma kompetencje, by współtworzyć strategiczne projekty kosmiczne Europy.

Jakich wymiernych korzyści gospodarczych Polska może spodziewać się po tej inwestycji?

Lokalizacja centrum ESA w Warszawie przyniesie polskiej gospodarce wielowymiarowe korzyści – zarówno te bezpośrednie, jak i długoterminowe.

Przede wszystkim nowe centrum stanie się naturalnym magnesem dla inwestycji komercyjnych i katalizatorem rozwoju całego innowacyjnego ekosystemu w Polsce. Stała obecność ESA w Warszawie przyciągnie międzynarodowe koncerny technologiczne, wyspecjalizowanych dostawców oraz inwestorów venture capital szukających projektów o wysokim potencjale wzrostu.

Dla polskich przedsiębiorstw z sektora kosmicznego i technologicznego oznacza to łatwiejszy dostęp do międzynarodowych łańcuchów dostaw, możliwość bezpośredniej współpracy przy projektach ESA oraz realną szansę na szybsze komercjalizowanie własnych rozwiązań. Powstanie tu także atrakcyjne środowisko dla startupów kosmicznych, które zyskają lepsze warunki do rozwoju, skalowania biznesu i pozyskiwania finansowania.

Nie mniej ważny jest wymiar kadrowy. Centrum stworzy wyspecjalizowane miejsca pracy dla inżynierów, programistów, analityków danych czy ekspertów ds. bezpieczeństwa. Pomorze również zatrzymać w kraju cenne talenty, a nawet przyciągnąć do Polski wysokiej klasy specjalistów z zagranicy. W szerszej perspektywie inwestycja ta wzmocni pozycję Polski jako regionalnego hubu wysokich technologii w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowe centrum ma zajmować się kwestiami bezpieczeństwa i odporności. Jak przełoży się to na potencjał obronny Polski?

Europejska Agencja Kosmiczna jest organizacją powołaną do celów pokojowych, a nie wojskowych czy obronnych. Nowe centrum ma się jednak skupić na bezpieczeństwie cywilnym i odporności: bezpiecznej łączności satelitarnej, monitorowaniu aktywności w kosmosie i zarządzaniu kryzysowym. I to właśnie tędy prowadzi droga do wzmocnienia polskich zdolności obronnych.

Współczesna obronność opiera się na danych i telekomunikacji. Obserwacja satelitarna, świadomość sytuacji w kosmosie oraz niezawodna łączność to zdolności, bez których nie funkcjonują dziś ani siły zbrojne, ani cywilne systemy zarządzania kryzysowego. Dobitnie pokazała to wojna w Ukrainie, gdzie usługi satelitarne, w dużej mierze komercyjne, okazały się infrastrukturą krytyczną. Kolejne projekty ESA w tych obszarach będą wzmacniać polskie zdolności w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i odporności związanych z przestrzenią kosmiczną.

Nie sposób pominąć geopolitycznego znaczenia ośrodka poświęconego bezpieczeństwu kosmicznemu na wschodniej flance Unii Europejskiej. Działania przedoperacyjne centrum mają ruszyć w 2027 roku, mowa więc o procesie rozłożonym na lata, a nie o zdolności dostępnej od zaraz. Przedstawiciele rządu mają rację co do kierunku, warto jednak zachować precyzję: samo centrum zdolności obronnych nie wzmocni. Wzmocnią je kompetencje, technologie i infrastruktura, które przy tej okazji powstaną w Polsce.

Natasha Scanes - brytyjska prawniczka i dyrektorka w kancelarii Fieldfisher w Londynie, gdzie należy do zespołu Space and Satellites. Doradza klientom w Wielkiej Brytanii i za granicą przy złożonych transakcjach oraz projektach, korzystając z doświadczenia zdobytego zarówno w kancelarii, jak i po stronie biznesu. Pracowała także przy sprawach związanych z M & A, joint ventures, inwestycjami i restrukturyzacjami, a zawodowo koncentruje się na sektorze kosmicznym i technologicznym.