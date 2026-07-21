Dla wielu rodzin oznacza to realne odciążenie w codziennej opiece nad bliskimi. Jednocześnie warto już dziś sprawdzić, komu przysługuje bon senioralny, jaką ma wartość i według jakich zasad będzie przyznawany.

Bon senioralny od września 2026. Kiedy program ruszy w gminach?

Bon senioralny ma ruszyć już we wrześniu 2026 r., jednak nie każdy senior będzie mógł skorzystać z programu od pierwszego dnia. Choć ustawa została już podpisana przez prezydenta, wdrażanie nowych przepisów rozpocznie się etapami. O tym, kiedy wsparcie pojawi się w konkretnej gminie, zdecyduje stopień jej przygotowania do realizacji programu.

Podpis prezydenta kończy proces legislacyjny, ale dla samorządów oznacza dopiero początek intensywnych przygotowań. Gminy będą przyjmować wnioski, oceniać potrzeby seniorów, organizować usługi opiekuńcze, podpisywać umowy z beneficjentami i rozliczać ich wykonanie. W wielu miejscach wymaga to stworzenia nowych procedur oraz nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami i opiekunami. Rząd zdecydował, że program będzie uruchamiany etapami. W pierwszej kolejności do systemu wejdą gminy, które dotychczas nie prowadziły publicznych usług opiekuńczych dla seniorów lub korzystało z nich nie więcej niż dziesięć osób. Następnie dołączą samorządy, w których prognozuje się najszybszy wzrost liczby mieszkańców w wieku senioralnym.

Kto dostanie bon senioralny i jakie warunki trzeba spełnić?

Bon senioralny został przygotowany z myślą o osobach, które ukończyły 65. rok życia i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Nie będzie jednak przyznawany automatycznie każdemu seniorowi. Po złożeniu wniosku gmina oceni rzeczywiste potrzeby osoby starszej. Znaczenie będzie miał przede wszystkim zakres pomocy niezbędnej do samodzielnego życia w miejscu zamieszkania. Następnie samorząd określi liczbę godzin wsparcia oraz rodzaj usług, które zostaną sfinansowane. Przy ocenie uwzględniane będą między innymi:

stopień samodzielności seniora ,

, potrzeba wsparcia w codziennych czynnościach ,

, możliwość zapewnienia opieki przez rodzinę ,

, zakres usług niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania w domu.

Takie rozwiązanie ma umożliwić kierowanie pomocy przede wszystkim do osób, które rzeczywiście jej potrzebują, zamiast przyznawania identycznego wsparcia wszystkim seniorom spełniającym wyłącznie kryterium wieku.

Bon senioralny 2026. Ile wynosi i na jakie usługi można go wykorzystać?

Maksymalna wartość bonu senioralnego wynosi 2150 zł miesięcznie, jednak wysokość wsparcia będzie zależeć od liczby i rodzaju usług przyznanych przez gminę. Środki nie trafią na konto seniora. Samorząd rozliczy je bezpośrednio z podmiotem lub osobą świadczącą pomoc. To oznacza, że senior nie będzie musiał sam szukać pieniędzy na opiekę. Gmina najpierw określi zakres potrzeb, a następnie zorganizuje odpowiednie wsparcie i sfinansuje jego realizację.

Bon będzie można wykorzystać między innymi na:

przygotowywanie i dostarczanie posiłków ,

, pomoc w utrzymaniu porządku oraz wykonywaniu drobnych prac domowych ,

, wsparcie przy czynnościach higienicznych ,

, organizację i umawianie wizyt lekarskich ,

, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i formalności ,

, wsparcie aktywności społecznej oraz fizycznej seniora.

Zakres pomocy będzie ustalany indywidualnie. Jedna osoba może potrzebować kilku godzin wsparcia tygodniowo, inna codziennej pomocy przy podstawowych czynnościach. Dlatego wartość przyznanego bonu nie zawsze osiągnie maksymalny poziom.

Wniosek o bon senioralny. Gdzie złożyć i jak wygląda procedura?

Całą procedurę będą prowadziły gminy. To właśnie tam senior lub osoba działająca w jego imieniu złoży wniosek o przyznanie wsparcia. Po jego przyjęciu pracownicy gminy przeprowadzą ocenę potrzeb. Sprawdzą, z jakimi trudnościami mierzy się osoba starsza, jaki zakres pomocy jest niezbędny i ile godzin usług należy przyznać. Na tej podstawie zostanie przygotowana umowa określająca rodzaj oraz wymiar wsparcia.

Procedura będzie obejmowała kilka etapów :

złożenie wniosku, ocenę sytuacji seniora, ustalenie zakresu usług, podpisanie umowy z gminą, rozpoczęcie realizacji pomocy.

Szczegółowe zasady składania wniosków poszczególne samorządy będą publikować przed uruchomieniem programu. W wielu przypadkach informacje pojawią się na stronach urzędów gmin oraz ośrodków pomocy społecznej.

Dlaczego bon senioralny nie ruszy od września we wszystkich gminach?

Choć ustawa została już podpisana, sam podpis nie oznacza, że cały system zacznie działać jednego dnia w całej Polsce. Każda gmina musi przygotować organizację programu, wybrać wykonawców usług, stworzyć system rozliczeń i zapewnić współpracę pomiędzy pomocą społeczną a podmiotami ochrony zdrowia. Szczególnym wyzwaniem będzie to dla samorządów, które dotąd nie prowadziły usług opiekuńczych lub realizowały je w niewielkim zakresie. Z danych przywołanych przez Fundację SeniorApp wynika, że 318 gmin w Polsce nie świadczyło wcześniej takich usług, dlatego uruchomienie programu wymaga tam stworzenia całego systemu niemal od podstaw.

Eksperci zwracają uwagę, że nowe przepisy nakładają również obowiązki związane z gromadzeniem danych, raportowaniem oraz wymianą informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w opiekę długoterminową. To właśnie tempo przygotowań samorządów będzie miało największy wpływ na to, jak szybko mieszkańcy poszczególnych gmin odczują efekty nowego programu.