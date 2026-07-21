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Szkoły dostaną nowy eDziennik. Ma być darmowy i bez reklam

Donald Tusk
Rząd przyjął projekt ustawy o pilotażu w nowym roku szkolnym państwowego eDziennikaPAP / Paweł Supernak
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:07

Rząd przyjął projekt zmian w przepisach, które pozwolą uruchomić pilotaż państwowego eDziennika. Bezpłatny system dla szkół ma być zintegrowany z Systemem Informacji Oświatowej (SIO), a jego testowanie rozpocznie się w roku szkolnym 2026/2027 – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

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Państwowy eDziennik dla szkół. Bezpłatny system z integracją z SIO

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej. Przepisy przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Państwowy eDziennik - jak czytamy - będzie zintegrowany z SIO. „Dzięki temu szkoły będą mogły wykorzystywać dane znajdujące się już w rejestrach państwowych, co ograniczy konieczność ich ponownego wprowadzania” - uzasadnił resort edukacji. System ma być udostępniony szkołom nieodpłatnie i nie zawierać reklam. Ma też zapewnić „wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych”.

Resort dodał, że eDziennik ma też umożliwić „prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej”. Zgodnie z projektem, rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji mObywatel i mObywatel Junior.

Pilotaż państwowego eDziennika ruszy w roku szkolnym 2026/2027

Pilotaż, który zgodnie z propozycją rozpocznie się w roku szkolnym 2026/2027, ma być pierwszym etapem przygotowania systemu. „Pozwoli sprawdzić jego funkcjonowanie w codziennej pracy szkół oraz zebrać doświadczenia nauczycieli, dyrektorów, rodziców przed jego szerszym udostępnieniem zainteresowanym szkołom” - podał resort edukacji.

Udział szkół w pilotażu - jak czytamy - będzie dobrowolny.

MEN zaznaczyło też, że „docelowo państwowy eDziennik będzie rozwiązaniem dobrowolnym”, tzn. szkoły same zdecydują, czy chcą z niego korzystać.

Informację o przygotowywanym projekcie do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano w połowie maja br.

Wskazano wtedy m.in., że „rynek dzienników elektronicznych jest aktualnie w pełni komercyjny (z wyraźną dominacją dwóch podmiotów), co rodzi dwa zasadnicze problemy w postaci komercjalizacji usług (opłaty ponoszone przez rodziców) oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym wrażliwych (incydenty związane z nieuprawnionym dostępem do danych)”. (PAP)

pak/ agz/

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Źródło: PAP
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MENmObywateledziennik

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