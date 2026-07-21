Kto może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osoby po 60. roku życia?

Pracodawcy zatrudniający zarejestrowane w urzędzie osoby poszukujące pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą otrzymać dofinansowanie. Firma może otrzymać refundację części wynagrodzenia pracownika 60+ (w przypadku kobiet) lub 65+ (w przypadku mężczyzn). Wysokość dopłaty może sięgnąć połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli przy obecnej płacy minimalnej 4806 zł brutto - 2403 zł miesięcznie. Z dofinansowania mogą skorzystać pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy zatrudnią osobę:

poszukującą pracy, która ukończyła 60 lat - w przypadku kobiet,

poszukującą pracy, która ukończyła 65 lat - w przypadku mężczyzn.

Warunkiem jest jednak, aby taka osoba była zarejestrowana w urzędzie pracy i została skierowana do zatrudnienia przez urząd. W przypadku tego programu nie chodzi więc o każdą osobę starszą szukającą pracy, ale wyłącznie o osoby znajdujące się w rejestrze urzędu jako poszukujące pracy.

Ile wynosi dopłata do pensji pracownika 60+ i jaką kwotę może dostać firma?

Kwota wsparcia jest ustalana indywidualnie w umowie zawieranej między urzędem pracy a przedsiębiorcą. Obowiązuje jednak limit - dofinansowanie nie może być wyższe niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu podpisania umowy. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym w 2026 r. 4806 zł brutto, maksymalna miesięczna dopłata może wynieść 2403 zł. Pieniądze są przekazywane na konto pracodawcy po potwierdzeniu, że pracownik otrzymał należne wynagrodzenie.

Jak długo przysługuje refundacja wynagrodzenia pracownika 60+? Firma może otrzymać wsparcie do 12 miesięcy

Wsparcie przyznawane jest za pojedynczy miesiąc, ale może być udzielane wielokrotnie. Umowa może obowiązywać do 12 miesięcy, a refundacja przysługuje co drugi miesiąc. W skali roku firma może zyskać maksymalnie 14 418 zł.

Czy pracodawca musi zatrudnić seniora po zakończeniu dofinansowania? Warunki utrzymania stanowiska

Pracodawca musi jednak pamiętać o obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika. Po zakończeniu miesiąca objętego refundacją firma musi utrzymać zatrudnienie osoby 60+/65+ jeszcze przez kolejny miesiąc. Pracodawca musi również zobowiązać się do zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kiedy firma musi zwrócić dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika 60+?

Dofinansowanie wiąże się z obowiązkami. Jeżeli pracodawca nie utrzyma zatrudnienia osoby skierowanej przez urząd w wymaganym okresie, może być zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków. W przypadku pracownika 60+/65+ zwrot obejmuje środki otrzymane za ostatni miesiąc dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli firma nie utrzyma zatrudnienia w trakcie okresu objętego refundacją oraz przez kolejny miesiąc po zakończeniu wsparcia. Jeżeli pracownik sam odejdzie albo zatrudnienie zakończy się z innych przyczyn, urząd może skierować na to miejsce kolejną osobę. Jeżeli pracownik pozostanie w zatrudnieniu co najmniej połowę miesiąca, ale nie cały miesiąc objęty refundacją, pracodawca zwróci 50 proc. kwoty dofinansowania za ten miesiąc wraz z odsetkami ustawowymi.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby otrzymać dopłatę do pensji seniora?

Przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania. Dofinansowania nie otrzyma firma, która między innymi:

zalega z podatkami,

nie opłaca składek ZUS, Funduszu Pracy lub innych wymaganych należności,

zalega z wypłatą wynagrodzeń,

w ostatnich dwóch latach została prawomocnie skazana za określone przestępstwa, m.in. przeciwko prawom pracowników.

Czy można dostać dopłatę na pracownika, który wcześniej pracował w tej firmie?

Dofinansowanie nie przysługuje na osobę, która bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy była już zatrudniona u tego samego przedsiębiorcy. Oznacza to, że firma nie może zwolnić pracownika, a następnie zatrudnić go ponownie jako osobę skierowaną przez urząd tylko po to, aby uzyskać refundację wynagrodzenia.

Dofinansowanie wynagrodzenia osoby 60+ jako pomoc de minimis. Co musi wiedzieć przedsiębiorca?

Wsparcie dla pracodawcy jest udzielane jako pomoc de minimis. Limit takiej pomocy wynosi obecnie 300 tys. euro brutto w okresie trzech lat dla jednego przedsiębiorcy.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika po 60. roku życia?

Pracodawca musi złożyć wniosek na formularzu obowiązującym w urzędzie pracy oraz dołączyć wymagane dokumenty. Podstawą wypłaty środków jest umowa zawarta z urzędem, która określa m.in: wysokość przyznanego dofinansowania, okres wypłaty środków, obowiązek zatrudnienia skierowanej osoby, zasady zwrotu pieniędzy w przypadku niewywiązania się z warunków.