Czerwcowa waloryzacja nie oznacza wypłaty gotówki. Powiększa jednak podstawę przyszłej emerytury, a więc wpływa na wysokość świadczenia, które ZUS obliczy po zakończeniu aktywności zawodowej.

Waloryzacja składek ZUS 2026. O ile wzrosły konta emerytalne i kapitał początkowy?

Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelicza środki zapisane na kontach emerytalnych. Tegoroczna waloryzacja wyniosła 109,81 proc., co oznacza wzrost zapisanych składek i kapitału początkowego o 9,81 proc. Mechanizm obejmuje również kapitał początkowy osób, które pracowały przed reformą systemu emerytalnego z 1999 r. Dzięki temu wzrost obejmuje nie tylko bieżące składki, ale również środki zgromadzone przez lata aktywności zawodowej.

Jak podkreśla ZUS, wysokość waloryzacji zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych. Przepisy gwarantują przy tym, że wskaźnik nie może przyjąć wartości ujemnej.

„Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie zwiększą się o 10,61 proc.” – informuje ZUS.

Waloryzacja subkonta ZUS 2026. Skąd wyższy wzrost niż na koncie emerytalnym?

Jeszcze wyższy wskaźnik objął środki zapisane na subkontach. W tym przypadku wzrost wyniósł 10,61 proc. To właśnie tam trafiają środki przeniesione z OFE oraz część składek emerytalnych odprowadzanych od maja 2011 r. Wskaźnik dla subkonta jest powiązany z przeciętnym wzrostem nominalnego PKB z ostatnich pięciu lat. Dla wielu osób oznacza to, że część ich kapitału emerytalnego zwiększyła się szybciej niż środki zapisane na podstawowym koncie.

Ile pieniędzy dopisał ZUS? Przykłady wzrostu kont emerytalnych po waloryzacji

Skala zmian najlepiej wygląda na konkretnych przykładach.

Stan konta przed waloryzacją Wzrost po waloryzacji Stan konta po waloryzacji 450 000 zł ponad 44 100 zł ponad 494 100 zł 850 000 zł blisko 83 400 zł około 933 400 zł

Takie kwoty nie pojawiają się przypadkowo. Są efektem wielu lat opłacania składek i działania mechanizmu, który każdego roku zwiększa zapisany kapitał. Największe przyrosty widzą osoby z wysokim stanem konta emerytalnego. Im większa zgromadzona kwota, tym większy nominalny efekt waloryzacji.

Kto zyska najwięcej na waloryzacji składek emerytalnych ZUS?

Na pierwszy rzut oka najbardziej spektakularne wzrosty dotyczą osób z dużym kapitałem emerytalnym. W długim terminie szczególnie dużo mogą jednak zyskać osoby, które mają przed sobą jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat pracy. Powód jest prosty. Każda kolejna waloryzacja obejmuje również wcześniej dopisane środki. W rezultacie działa mechanizm procentu składanego, znany między innymi z oszczędzania i inwestowania. Osoba mająca dziś 35 lub 40 lat nie korzysta wyłącznie z tegorocznego wzrostu. Korzysta także z przyszłych waloryzacji naliczanych od coraz większej kwoty.

Jak sprawdzić stan konta w ZUS po waloryzacji? Instrukcja krok po kroku

Po zakończeniu waloryzacji ZUS przygotuje dla ubezpieczonych aktualne informacje o stanie konta .

. Dokument nosi nazwę Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) i będzie dostępny elektronicznie na platformie eZUS , wcześniej znanej jako PUE ZUS.

i będzie dostępny elektronicznie na platformie , wcześniej znanej jako PUE ZUS. Wystarczy zalogować się do swojego profilu przez bankowość elektroniczną, Profil Zaufany lub e-dowód .

. ZUS nie wysyła już papierowych informacji do wszystkich ubezpieczonych, dlatego sprawdzenie danych online staje się podstawowym sposobem kontroli przyszłej emerytury.

Jak dłuższa praca wpływa na wysokość emerytury w ZUS?

Dane publikowane przez ZUS od lat pokazują tę samą zależność. Osoby pozostające dłużej na rynku pracy zwykle gromadzą wyższy kapitał emerytalny, a później otrzymują wyższe świadczenia. Znaczenie ma zarówno liczba odprowadzonych składek, jak i czas działania waloryzacji. Każdy kolejny rok aktywności zawodowej zwiększa bowiem pulę środków zapisanych na koncie emerytalnym. Dla osób po 50. roku życia oznacza to, że decyzja o kontynuowaniu pracy może mieć odczuwalny wpływ na wysokość przyszłego świadczenia.

Podstawa prawna i źródła