Gazeta Prawna
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Po wyroku TSUE klienci ruszyli z reklamacjami. Banki pokazują najnowsze dane

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ZBP: od kwietniowego wyroku TSUE do banków trafiło ok. 6,6 tys. reklamacji ws. sankcji kredytu darmowegoShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
46 minut temu

Od wydania przez TSUE kwietniowego wyroku dotyczącego sankcji kredytu darmowego banki otrzymały około 6,6 tys. reklamacji. W tym czasie sądy wydały blisko 1,5 tys. orzeczeń, a niemal 80 proc. z nich było korzystnych dla sektora bankowego – przekazała PAP Biznes wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

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Sankcja kredytu darmowego po wyroku TSUE. Jak wyglądają statystyki?

- Z zebranych przez nas danych od kwietniowego wyroku TSUE do banków trafiło łącznie około 6,6 tys. reklamacji związanych ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego. Od tego czasu sądy wydały około 1,5 tys. wyroków, z czego blisko 80 proc. było na korzyść sektora bankowego - powiedziała PAP Biznes wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

- Widać więc, że sporo klientów składa reklamacje, natomiast nie wszystkie z nich będą się kończyły skierowaniem sprawy do sądu. Kancelarie nie próżnują w tym zakresie i prowadzą bardzo agresywną kampanię nakłaniającą klientów do tego, żeby pójść do sądu i żeby nie zgadzać się na jakiekolwiek rozwiązania proponowane przez banki - dodała.

Prezes podała, że zgodnie z najnowszymi danymi kwartalnymi, obejmującymi cały sektor bankowy, pod koniec I kwartału całkowita liczba pozwów dotyczących SKD wzrosła do 27.241, w tym w toku były 23.142 sprawy, podczas gdy pod koniec 2025 roku w toku było ponad 21 tys. spraw. Liczba reklamacji na koniec marca 2026 roku wynosiła 104.704.

Przed wyrokiem TSUE około 85 proc. spraw sądowych kończyło się wygraną sektora bankowego.

- Można było oczekiwać, że wyrok TSUE w pewnym stopniu wpłynie na orzecznictwo krajowych sądów, ale obecnie nie widzimy jakiegoś gwałtownego przechylenia, jeśli chodzi o linię orzeczniczą - powiedziała Wachnicka.

Wyrok TSUE a banki. Jakie mogą być skutki dla sektora?

We wtorek Alior Bank podał, że dostosowanie do wyroku TSUE z 23 kwietnia obniży zysk netto banku w II kwartale o 96,5 mln zł. Alior ocenił, że dotychczas stosowany model kalkulacji przepływów pieniężnych wymaga korekty w celu dostosowania do interpretacji TSUE.

- Chodzi o korektę przychodu odsetkowego wskutek uznania interpretacji przyjętej przez TSUE. Nie chodzi o utworzenie dodatkowej rezerwy wynikającej z pozwów z tytułu sankcji kredytu darmowego, lecz o dostosowanie umów do orzeczenia TSUE - powiedziała Wachnicka.

- Spodziewam się, że inne banki także dokonają korekt przychodów odsetkowych wskutek dostosowania umów do interpretacji TSUE - dodała.

NBP w czerwcowym raporcie o stabilności systemu finansowego ocenił, że skala potencjalnych przyszłych kosztów związanych ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego jest wysoce niepewna, jednak nie zagraża stabilności banków.

Według banku centralnego aktualnie odpisy w tym zakresie są bardzo niskie i przy założeniu braku zmian w linii orzeczniczej sądów nie powinny znacząco wzrosnąć. NBP oceniał, że utrzymuje się wysoka niepewność, którą dodatkowo zwiększyło orzeczenie TSUE z 23 kwietnia 2026 roku i może ono w przyszłości skutkować koniecznością zwrotu przez banki odsetek od kredytowanych prowizji w kredytach konsumpcyjnych.

Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes)

seb/ osz/ mmu/

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Źródło: PAP
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