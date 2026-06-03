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Polityczne trzęsienie ziemi w sondażu. Sikorski i Bosak taranują ranking zaufania

Krzysztof Bosak, Karol Nawrocki, Radosław Sikorski
Sondaż zaufania 2026: Karol Nawrocki traci przewagę. Nowy ranking IBRiSPAP
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
49 minut temu

Jeszcze miesiąc temu był jedynym politykiem z takim atutem. Dziś Karol Nawrocki nadal prowadzi w rankingu zaufania, ale najnowszy sondaż IBRiS pokazuje zmianę, która może mieć znaczenie dla całej politycznej układanki. W cieniu spadku notowań prezydenta rośnie nowy duet, a jeden z polityków niespodziewanie zbliża się do ścisłej czołówki.

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Nawrocki traci wyjątkowy atut. W sondażu zaufania doszło do zaskakującego przetasowania

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że układ sił w rankingu zaufania do najważniejszych polityków jest stabilny. Najnowsze badanie IBRiS pokazuje jednak, że wyborcy zaczynają inaczej oceniać część liderów sceny politycznej. Największe emocje budzi nie tylko spadek notowań prezydenta Karola Nawrockiego, ale także mocny powrót Radosława Sikorskiego i wyraźne przyspieszenie Krzysztofa Bosaka.

Nowe badanie IBRiS przeprowadzone dla Onetu pokazuje, że choć lider rankingu się nie zmienił, różnice między czołowymi politykami zaczynają się szybko kurczyć. W kilku przypadkach miesięczne zmiany przekraczają nawet 5 punktów procentowych.

Sondaż zaufania 2026. Karol Nawrocki nadal prowadzi, ale przewaga topnieje

Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania. Pozytywnie ocenia go 46,4 proc. respondentów. Problem dla prezydenta polega jednak na tym, że wynik jest o 2,7 pkt proc. niższy niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie aż 42,8 proc. badanych deklaruje brak zaufania. To właśnie tutaj pojawia się najważniejsza zmiana polityczna ostatnich tygodni. Nawrocki przez wiele miesięcy pozostawał jedynym politykiem z wyraźną przewagą ocen pozytywnych nad negatywnymi. Teraz ten atut przestaje być unikalny.

Radosław Sikorski wraca do gry i odzyskuje drugą pozycję

Największym zwycięzcą najnowszego badania wydaje się być Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych uzyskał 42,7 proc. wskazań pozytywnych. To wzrost aż o 5,3 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru. Dzięki temu wyprzedził Donalda Tuska i wrócił na drugie miejsce w zestawieniu.

Jeszcze ciekawsza jest struktura jego wyniku. Podobnie jak w przypadku Nawrockiego, liczba osób deklarujących zaufanie jest wyższa niż liczba respondentów deklarujących brak zaufania. W obecnym układzie politycznym to rzadkość. Dla części komentatorów może to być efekt wzrostu znaczenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Tematy związane z sytuacją międzynarodową od wielu miesięcy należą do najczęściej wskazywanych przez Polaków jako najważniejsze dla państwa.

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Donald Tusk poza pierwszą dwójką. Ponad połowa badanych mu nie ufa

Na trzecim miejscu znalazł się Donald Tusk. Premierowi ufa 36,6 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Jednocześnie poziom nieufności wobec szefa rządu przekroczył 51 proc. To jeden z najwyższych wskaźników negatywnych ocen wśród polityków znajdujących się w ścisłej czołówce. W przypadku urzędujących premierów podobne zjawisko nie jest niczym niezwykłym. Odpowiedzialność za bieżące decyzje gospodarcze, społeczne i międzynarodowe zwykle powoduje szybsze zużywanie się politycznego kapitału.

Krzysztof Bosak z największym przyspieszeniem. Lider Konfederacji depcze po piętach czołówce

Prawdziwą niespodziankę przynosi jednak wynik Krzysztofa Bosaka. Lider Konfederacji osiągnął 35 proc. zaufania i poprawił swój rezultat aż o 4,9 pkt proc. miesiąc do miesiąca. Lepszy wzrost odnotował jedynie Radosław Sikorski. Jeżeli podobna dynamika utrzyma się w kolejnych badaniach, Bosak może stać się jednym z najważniejszych graczy w rankingu zaufania jeszcze przed końcem roku.

Jak zmieniły się notowania najważniejszych polityków?

Polityk

Zaufanie

Zmiana m/m

Karol Nawrocki

46,4 proc.

-2,7 pkt proc.

Radosław Sikorski

42,7 proc.

+5,3 pkt proc.

Donald Tusk

36,6 proc.

-2,6 pkt proc.

Mateusz Morawiecki

35,7 proc.

-1,1 pkt proc.

Włodzimierz Czarzasty

35,2 proc.

-0,1 pkt proc.

Krzysztof Bosak

35,0 proc.

+4,9 pkt proc.

Źródło: IBRiS dla Onetu.

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Mateusz Morawiecki traci, ale pozostaje liderem opozycji

Choć Mateusz Morawiecki zanotował spadek o 1,1 pkt proc., nadal pozostaje najwyżej ocenianym politykiem opozycji. Zaufanie do byłego premiera deklaruje 35,7 proc. badanych. To wynik, który nadal pozwala mu utrzymywać się w ścisłej krajowej czołówce, choć przewaga nad Bosakiem staje się minimalna. Coraz wyraźniej widać, że prawicowy elektorat przestaje być politycznie jednorodny. Wzrost notowań lidera Konfederacji może w kolejnych miesiącach wpływać również na pozycję polityków PiS.

Największy problem mają dziś Polska 2050 i Grzegorz Braun

Dolna część rankingu wygląda znacznie gorzej. Szymon Hołownia uzyskał 18,4 proc. zaufania, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz 16,4 proc. Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyczy Grzegorza Brauna, któremu ufa 16,4 proc. respondentów, podczas gdy brak zaufania deklaruje aż 65,8 proc. badanych. Tak wysoki poziom nieufności sprawia, że Braun pozostaje najbardziej polaryzującą postacią całego zestawienia.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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