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Morawiecki o napięciach w PiS. „Za wszelką cenę chcę zostać w partii”

Mateusz Morawiecki
Morawiecki: trzymam się kurczowo i za wszelką cenę nie chcę wychodzić z PiSPAP / Art Service
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:29

Mateusz Morawiecki zapewnił, że nie zamierza opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. Były premier ocenił jednak, że część działaczy próbuje doprowadzić do usunięcia z partii członków jego stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Skrót artykułu

Morawiecki uczestniczył we wtorek w spotkaniu zorganizowanym przez klub Gazety Polskiej w Ulinie Wielkiej gm. Gołcza (Małopolskie).

Morawiecki o przyszłości w PiS. „Nie chcę odchodzić z partii”

- Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety są ludzie, którzy chcą wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Morawiecki.

Jak dodał, w PiS „są tacy intryganci, którzy boją się, że przy zmniejszonym poparciu dla tej partii mogą mieć kłopoty w dostaniu się do przyszłego Sejmu”.

- Więc mam taką prośbę do wszystkich intrygantów: przestańcie nas wypychać z Prawa i Sprawiedliwości, to jest to co mam im do powiedzenia – zaznaczył b. premier.

W późniejszej rozmowie z dziennikarzami Morawiecki zadeklarował, że „robi wszystko”, żeby członkowie jego stowarzyszenia „Rozwój Plus” pozostali w PiS.

- Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć, będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden - to jest dzisiejszy rząd – zaznaczył Morawiecki.

Wyraził nadzieję, że nie dojdzie do rozłamu w PiS i podkreślił, że on i jego poplecznicy „chcą jak najbardziej budować wspólny obóz patriotyczny”. Podkreślił przy tym, że nie prowadzi żadnych rozmów z innymi partiami, np. PSL.

Rozwój Plus w PiS. Trwają rozmowy z kierownictwem partii

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie.

W ubiegły piątek członkowie stowarzyszenia Morawieckiego podkreślili w liście skierowanym do prezesa PiS, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. Podpisało go 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

W rozmowach z PAP politycy ze stowarzyszenia Morawieckiego, którzy podpisali się pod tym listem, podkreślają, że rozmowy przedstawicieli Kaczyńskiego i Morawieckiego wciąż trwają i nie ma biernego oczekiwania, aż upłynie termin ultimatum. Pytany o te rozmowy rzecznik PiS przekazał PAP, że Kaczyński „nie ma w kalendarzu” zaplanowanego kolejnego spotkania z Morawieckim, ale - jak podkreślił Bochenek - „nie jest to wykluczone, że takie spotkanie nastąpi”. (PAP)

rgr/ par/

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Źródło: PAP
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