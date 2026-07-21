2,8 mld zł z KPO na kilkanaście satelitów. Skala polskiego zaangażowania

Zawarta umowa zakłada przesunięcie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy na cele związane z technologiami kosmicznymi i obronnością. Kwota 656 mln euro zostanie przeznaczona bezpośrednio na stworzenie oraz umieszczenie na orbicie kilkunastu obiektów stanowiących polski segment konstelacji IRIS2.

System IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites) to flagowa inicjatywa Unii Europejskiej, której celem jest zapewnienie państwom członkowskim całkowitej niezależności od komercyjnych oraz zagranicznych dostawców łączności satelitarnej. Udział w projekcie plasuje Polskę w gronie państw współfinansujących główny zrąb europejskiej infrastruktury orbitalnej.

Rozwiązanie ma stanowić odpowiedź na ryzyko uszkodzenia tradycyjnych sieci naziemnych lub podmorskich kabli telekomunikacyjnych w warunkach ewentualnego konfliktu zbrojnego bądź działań dywersyjnych.

„Dziś wizje stają się rzeczywistością. Polska przystępuje do wielkiego europejskiego programu budowy bezpiecznej łączności satelitarnej. To w pełni niezależny system, oparty na europejskich satelitach, który zapewni nam bezpieczeństwo i strategiczną niezależność” – zaznaczył minister Marcin Kierwiński.

Niezależna łączność dla Policji, Straży Granicznej i PSP

Satelity wchodzące w skład konstelacji IRIS2 zostaną bezpośrednio włączone w systemy komunikacyjne polskich służb mundurowych oraz administracji rządowej. Zgodnie z założeniami MSWiA, bezpieczny i szyfrowany kanał transmisji danych trafi do Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.

Wykorzystanie łączności satelitarnej ma kluczowe znaczenie w sytuacjach awaryjnych – m.in. podczas klęsk żywiołowych, awarii sieci komórkowych czy kryzysów przygranicznych, gdzie tradycyjne środki komunikacji mogą ulec zagłuszeniu lub zniszczeniu. Nowa infrastruktura wzmocni również krajowe systemy zarządzania kryzysowego.

„To wielki dzień dla Polski i służb podległych MSWiA. Udział w tym programie zapewni Policji, PSP i Straży Granicznej bezpieczną, niezależną łączność, a także wzmocni system zarządzania kryzysowego i administrację państwową. To inwestycja w bezpieczeństwo, która będzie procentować przez lata. Tym projektem pokazujemy również, że Polska chce być jednym z liderów europejskiego przemysłu kosmicznego i pozostawać w centrum działań na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej” – podsumował szef MSWiA.

Impuls dla krajowego sektora kosmicznego

Podpisana umowa zakłada również zaangażowanie krajowego przemysłu wysokich technologii w realizację kontraktów wykonawczych powiązanych z programem IRIS2. Polskie podmioty z sektora kosmicznego i telekomunikacyjnego będą mogły ubiegać się o udział w dostarczaniu komponentów, oprogramowania oraz infrastruktury naziemnej niezbędnej do obsługi konstelacji.

Projekt budowy polskiej kopuły satelitarnej stanowi jeden z największych programów inwestycyjnych w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego i infrastruktury krytycznej realizowanych w Polsce przy wykorzystaniu funduszy unijnych.