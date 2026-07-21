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Nowe konsekwencje afery w warszawskim szpitalu. Patomorfolog stracił pracę

szpital południowy
Patolog zamieszany w aferę Szpitala Południowego został zwolnionyShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:34

Lekarz patomorfolog, który wykonywał sekcję zwłok pacjenta znalezionego martwego w toalecie Warszawskiego Szpitala Południowego, został zwolniony z Narodowego Instytutu Onkologii – poinformował we wtorek w serwisie X poseł PiS Janusz Cieszyński.

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Nagrania z prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Lekarz pod lupą

Portal Zero.pl opisał przypadek martwego pacjenta znalezionego po kilku godzinach w łazience. Według nagrań, koordynator prosektorium miał instruować przeprowadzającego sekcję lekarza patomorfologa. „To jest trochę syf. Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było” – miał powiedzieć do patomorfologa. Ten odpowiedział: „Okej, no dobra”. Przed rozpoczęciem sekcji lekarze rozmawiają też o tym co mogło być przyczyną zgonu. Jeszcze przed obejrzeniem zmarłego przekazują też sobie, na co mógł umrzeć pacjent.

Patomorfolog pracował również w Narodowym Instytucie Onkologii. Jak przekazał Cieszyński na portalu X, po jego interwencji poselskiej patomorfolog został stamtąd zwolniony.

Nagrania, do których dotarł portal wykonane zostały przez pomocnika sekcyjnego skonfliktowanego z szefem prosektorium. Szpital złożył do prokuratury dwa zawiadomienia w związku z nieprawidłowościami w prosektorium, jedno dotyczyło właśnie założenia podsłuchu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone.

Śledztwo w sprawie prosektorium. Chodzi o karty zgonu i nieprawidłowości

Według portalu koordynator prosektorium miał też promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki; publikował też zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych; prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy.

W sprawie prosektorium prowadzone jest śledztwo dot. podrobienia trzech kart zgonu. Chodzi o naniesienie na nich pieczęci koordynatora prosektorium i ich podpisanie przez osobę do tego nieuprawnioną. (PAP)

mas/ agz/

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Źródło: PAP
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