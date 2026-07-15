Zmiany w zasiłkach dla blisko 16 milionów ubezpieczonych i prawie 3 miliony płatników

Blisko 16 milionów ubezpieczonych i prawie 3 miliony płatników składek czeka rewolucja w załatwianiu spraw zasiłkowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe rozporządzenie, które drastycznie ograniczy biurokrację przy ubieganiu się o zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze. Przede wszystkim: koniec z obowiązkowym zaświadczeniem Z-3b dla przedsiębiorców, rezygnacja z odpisów aktu urodzenia przy wnioskach do ZUS oraz możliwość uznawania zagranicznych dokumentów stanu cywilnego bez kosztownej transkrypcji. To kolejny krok w stronę cyfryzacji i uproszczenia systemu świadczeń.
- W odpowiedzi na sygnały ze strony ubezpieczonych i płatników składek przepisy wykonawcze o zasiłkach zostaną zmienione.
- Istnieje na ten moment nadmierna złożoność wypełniania dokumentów służących ustaleniu prawa i wysokości zasiłku.
- Niezbędne stało się uproszczenie zakresu wymaganych informacji od pracodawcy i pracownika.
Konieczność opracowania nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, regulującego zakres danych dotyczących okoliczności wpływających na uprawnienia do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz na ich wysokość, jak również dokumentacji załączanej do wniosków o wypłatę zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego), wynika z nowelizacji wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2026 r., zmieniającą ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 441).
Ważne
Modyfikacje art. 61b ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa umożliwiają ubezpieczonym, dla których płatnikiem zasiłku jest płatnik składek, składanie wniosków zasiłkowych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ustawa przewiduje także możliwość dołączania do wniosków kopii dokumentów – potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub w postaci kopii elektronicznych. Rozporządzenie musi zatem zostać zaktualizowane, aby odpowiadało znowelizowanym przepisom ustawowym.
Rezygnacja z regulowania formy wniosków w rozporządzeniu
Większość przepisów nowego rozporządzenia stanowi powtórzenie regulacji z rozporządzenia z 8 grudnia 2015 r. Zasadnicza zmiana polega na usunięciu z rozporządzenia przepisów dotyczących formy i postaci składanych wniosków, gdyż kwestie te zostały już uregulowane na poziomie ustawowym i ich powielanie w akcie wykonawczym jest bezprzedmiotowe. Analogicznie zrezygnowano z regulowania w rozporządzeniu możliwości przedkładania kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek lub ZUS.
Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: zagraniczne dokumenty stanu cywilnego: małżeństwo czy zgon
W § 9 projektu przewidziano, że zawarcie małżeństwa – zgodnie z prawem państw członkowskich UE, EFTA (stron umowy o EOG), Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – oraz zgon mogą być potwierdzane na podstawie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, stanowiących dowód zaistnienia tych zdarzeń i ich rejestracji w danym państwie. Dzięki odesłaniu do § 8 rozporządzenia, dokumenty te nie będą wymagały tłumaczenia na język polski.
Dotychczas takie rozwiązanie funkcjonowało wyłącznie w odniesieniu do zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka – na jego podstawie przyznawano zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka za granicą, bez konieczności dokonywania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia. Ponieważ mechanizm ten sprawdza się od lat w praktyce, uznano za zasadne rozszerzenie go również na inne zdarzenia dokumentowane aktami stanu cywilnego, tj. zawarcie małżeństwa (dotyczy to zarówno małżeństw osób tej samej płci, jak i osób płci przeciwnej) oraz zgon.
Utrzymywanie obowiązku transkrypcji wyłącznie w celu uzyskania np. zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym małżonkiem lub zasiłku niezrealizowanego w związku ze śmiercią ubezpieczonego (art. 65 ust. 2 i 3 ustawy zasiłkowej) oceniono jako obciążenie nadmierne i nieproporcjonalne – zwłaszcza wobec krótkoterminowego charakteru tych świadczeń, które powinny być wypłacane bez zbędnej zwłoki. Celem regulacji jest więc deregulacja i ograniczenie biurokracji związanej z transkrypcją dokonywaną jedynie na potrzeby uzyskania świadczeń z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: rezygnacja z obowiązku przedkładania skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
Kolejną istotną zmianą jest zniesienie wymogu przedkładania skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka przy wnioskowaniu o zasiłek macierzyński, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS. Wynika to z możliwości samodzielnego pozyskiwania przez ZUS odpisów skróconych aktów stanu cywilnego za pośrednictwem usług sieciowych.
W zamian ubezpieczony będzie zobowiązany podać ZUS-owi następujące dane: imię i nazwisko dziecka, numer PESEL dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka oraz imiona i nazwiska rodziców dziecka wraz z ich numerami PESEL, a w razie braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu tożsamości. Jeśli ZUS nie zdoła pozyskać odpisu skróconego aktu urodzenia z rejestru stanu cywilnego na podstawie podanych danych, wezwie ubezpieczonego do dostarczenia tego dokumentu w terminie nie krótszym niż 14 dni od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że niedostarczenie dokumentu skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.
Doprecyzowano jednocześnie, że dokumentem niezbędnym do przyznania zasiłku macierzyńskiego jest – oprócz skróconego odpisu aktu urodzenia – również zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka, wystawiony przez uprawniony organ rejestrujący urodzenie w danym kraju.
Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: rezygnacja z zaświadczenia Z-3b
Zrezygnowano z obowiązku przedkładania informacji z załącznika nr 3 do rozporządzenia (tzw. zaświadczenia Z-3b) w przypadku ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących oraz duchownych. Do uzyskania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego wystarczające będzie złożenie samego wniosku o zasiłek, bez dołączania zaświadczenia płatnika składek Z-3b. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących, duchownych oraz marynarzy, dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego będzie wniosek o zasiłek macierzyński zawierający dane wskazane w załączniku do rozporządzenia.
Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: marynarze i żołnierze
W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, do rozporządzenia wprowadzono przepisy dotyczące marynarzy.
Uregulowano również kwestię wniosku o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej – zgodnie z art. 7a ustawy z 25 czerwca 1999 r., dodanym ustawą z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przepis art. 7 (dotyczący prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia) stosuje się odpowiednio do takiego żołnierza. Dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy po zwolnieniu ze służby będą: oświadczenie zawierające dane określone w załączniku do rozporządzenia oraz dokument potwierdzający zwolnienie z czynnej służby wojskowej.
Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: uproszczenie danych w załącznikach i deregulacja
Dokonano weryfikacji danych wymaganych w załącznikach do rozporządzenia, eliminując informacje zbędne, które ZUS jest w stanie ustalić samodzielnie. Uproszczenia obejmują w szczególności:
- rezygnację z wykazywania poprzednich okresów ubezpieczenia społecznego, w tym okresów ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa,
- rezygnację z podawania kodów literowych informujących o okolicznościach wpływających na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość,
- rezygnację z podawania okresów, za które płatnik składek wypłacił zasiłek macierzyński i świadczenie rehabilitacyjne,
- wykreślenie symbolu EKD jako nieobowiązującego,
- uproszczenie wniosku o zasiłek opiekuńczy (Z-15A/Z-15B),
- zniesienie obowiązku opatrywania pieczątką zaświadczeń płatników składek oraz wniosków o świadczenia.
Zmiany te wpisują się w proces deregulacyjny, którego celem jest zmniejszenie formalizmu w dokumentowaniu prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz przyspieszenie rozpatrywania spraw.
Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: inne zmiany porządkujące
Zmiany w zasiłkach na 2026, 2027 i kolejne lata obejmują też inne zmiany porządkujące:
- Oświadczenie matki przy rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego: Zrezygnowano z wymogu składania przez ubezpieczoną matkę oświadczenia o tym, czy ojciec dziecka będzie korzystał z zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres urlopu rodzicielskiego. Prawo ojca do urlopu rodzicielskiego jest bowiem niezależne od uprawnień matki, co czyni takie oświadczenie zbędnym.
- Dokumenty dotyczące zatrudnienia matki dziecka: W nowym § 24 (odpowiadającym dotychczasowemu § 19a) zrezygnowano z zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia i wymiarze czasu pracy matki dziecka. Jedynym dokumentem niezbędnym do uzyskania zasiłku macierzyńskiego przez ojca w takim przypadku będzie oświadczenie matki o dacie podjęcia zatrudnienia w wymiarze co najmniej połowy pełnego wymiaru czasu pracy.
- Zaświadczenie płatnika zasiłku (§ 29 ust. 1 pkt 2): Wprowadzono zastrzeżenie, że zaświadczenie płatnika zasiłku składa się wyłącznie wtedy, gdy z wnioskiem występuje ubezpieczony, któremu zasiłek macierzyński wypłaca płatnik składek. Gdy płatnikiem jest ZUS, zaświadczenie to nie będzie wymagane, ponieważ ZUS dysponuje już danymi objętymi jego zakresem.
- Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (§ 39): Umożliwiono wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej – za pośrednictwem bezpłatnego systemu teleinformatycznego ZUS, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia i integralności danych udostępnionego w tym systemie. Zmiana ta służy dalszej elektronizacji procesów, uproszczeniu obiegu dokumentów i ograniczeniu obciążeń biurokratycznych związanych z papierową formą zaświadczeń.
Przygotowywane rozporządzenie to prawdziwa rewolucja w dostępie do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Dla 16 milionów ubezpieczonych oznacza to przede wszystkim koniec z wieloma uciążliwymi formalnościami – nie trzeba będzie już biegać po zaświadczenia Z-3b, czekać na odpisy z USC czy tłumaczyć i dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Dla przedsiębiorców to oszczędność czasu i pieniędzy, dla rodziców – mniej stresu w trudnych momentach (choroba dziecka czy narodziny).
Podstawa prawna
Art. 61b ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 501, z późn. zm.)
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków
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