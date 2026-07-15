Gazeta Prawna
Ubezpieczenia

Zmiany w zasiłkach dla blisko 16 milionów ubezpieczonych i prawie 3 miliony płatników

Zmiany w zasiłkach dla blisko 16 milionów ubezpieczonych i prawie 3 miliony płatników
Zmiany w zasiłkach dla blisko 16 milionów ubezpieczonych i prawie 3 miliony płatnikówShutterStock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 06:20

Blisko 16 milionów ubezpieczonych i prawie 3 miliony płatników składek czeka rewolucja w załatwianiu spraw zasiłkowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe rozporządzenie, które drastycznie ograniczy biurokrację przy ubieganiu się o zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze. Przede wszystkim: koniec z obowiązkowym zaświadczeniem Z-3b dla przedsiębiorców, rezygnacja z odpisów aktu urodzenia przy wnioskach do ZUS oraz możliwość uznawania zagranicznych dokumentów stanu cywilnego bez kosztownej transkrypcji. To kolejny krok w stronę cyfryzacji i uproszczenia systemu świadczeń.

Skrót artykułu
  • W odpowiedzi na sygnały ze strony ubezpieczonych i płatników składek przepisy wykonawcze o zasiłkach zostaną zmienione.
  • Istnieje na ten moment nadmierna złożoność wypełniania dokumentów służących ustaleniu prawa i wysokości zasiłku.
  • Niezbędne stało się uproszczenie zakresu wymaganych informacji od pracodawcy i pracownika.

Konieczność opracowania nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, regulującego zakres danych dotyczących okoliczności wpływających na uprawnienia do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz na ich wysokość, jak również dokumentacji załączanej do wniosków o wypłatę zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego), wynika z nowelizacji wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2026 r., zmieniającą ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 441).

Ważne

Modyfikacje art. 61b ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa umożliwiają ubezpieczonym, dla których płatnikiem zasiłku jest płatnik składek, składanie wniosków zasiłkowych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ustawa przewiduje także możliwość dołączania do wniosków kopii dokumentów – potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub w postaci kopii elektronicznych. Rozporządzenie musi zatem zostać zaktualizowane, aby odpowiadało znowelizowanym przepisom ustawowym.

Rezygnacja z regulowania formy wniosków w rozporządzeniu

Większość przepisów nowego rozporządzenia stanowi powtórzenie regulacji z rozporządzenia z 8 grudnia 2015 r. Zasadnicza zmiana polega na usunięciu z rozporządzenia przepisów dotyczących formy i postaci składanych wniosków, gdyż kwestie te zostały już uregulowane na poziomie ustawowym i ich powielanie w akcie wykonawczym jest bezprzedmiotowe. Analogicznie zrezygnowano z regulowania w rozporządzeniu możliwości przedkładania kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek lub ZUS.

Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: zagraniczne dokumenty stanu cywilnego: małżeństwo czy zgon

W § 9 projektu przewidziano, że zawarcie małżeństwa – zgodnie z prawem państw członkowskich UE, EFTA (stron umowy o EOG), Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – oraz zgon mogą być potwierdzane na podstawie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, stanowiących dowód zaistnienia tych zdarzeń i ich rejestracji w danym państwie. Dzięki odesłaniu do § 8 rozporządzenia, dokumenty te nie będą wymagały tłumaczenia na język polski.

Dotychczas takie rozwiązanie funkcjonowało wyłącznie w odniesieniu do zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka – na jego podstawie przyznawano zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka za granicą, bez konieczności dokonywania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia. Ponieważ mechanizm ten sprawdza się od lat w praktyce, uznano za zasadne rozszerzenie go również na inne zdarzenia dokumentowane aktami stanu cywilnego, tj. zawarcie małżeństwa (dotyczy to zarówno małżeństw osób tej samej płci, jak i osób płci przeciwnej) oraz zgon.

Utrzymywanie obowiązku transkrypcji wyłącznie w celu uzyskania np. zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym małżonkiem lub zasiłku niezrealizowanego w związku ze śmiercią ubezpieczonego (art. 65 ust. 2 i 3 ustawy zasiłkowej) oceniono jako obciążenie nadmierne i nieproporcjonalne – zwłaszcza wobec krótkoterminowego charakteru tych świadczeń, które powinny być wypłacane bez zbędnej zwłoki. Celem regulacji jest więc deregulacja i ograniczenie biurokracji związanej z transkrypcją dokonywaną jedynie na potrzeby uzyskania świadczeń z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: rezygnacja z obowiązku przedkładania skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka

Kolejną istotną zmianą jest zniesienie wymogu przedkładania skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka przy wnioskowaniu o zasiłek macierzyński, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS. Wynika to z możliwości samodzielnego pozyskiwania przez ZUS odpisów skróconych aktów stanu cywilnego za pośrednictwem usług sieciowych.

W zamian ubezpieczony będzie zobowiązany podać ZUS-owi następujące dane: imię i nazwisko dziecka, numer PESEL dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka oraz imiona i nazwiska rodziców dziecka wraz z ich numerami PESEL, a w razie braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu tożsamości. Jeśli ZUS nie zdoła pozyskać odpisu skróconego aktu urodzenia z rejestru stanu cywilnego na podstawie podanych danych, wezwie ubezpieczonego do dostarczenia tego dokumentu w terminie nie krótszym niż 14 dni od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że niedostarczenie dokumentu skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.

Doprecyzowano jednocześnie, że dokumentem niezbędnym do przyznania zasiłku macierzyńskiego jest – oprócz skróconego odpisu aktu urodzenia – również zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka, wystawiony przez uprawniony organ rejestrujący urodzenie w danym kraju.

Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: rezygnacja z zaświadczenia Z-3b

Zrezygnowano z obowiązku przedkładania informacji z załącznika nr 3 do rozporządzenia (tzw. zaświadczenia Z-3b) w przypadku ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących oraz duchownych. Do uzyskania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego wystarczające będzie złożenie samego wniosku o zasiłek, bez dołączania zaświadczenia płatnika składek Z-3b. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących, duchownych oraz marynarzy, dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego będzie wniosek o zasiłek macierzyński zawierający dane wskazane w załączniku do rozporządzenia.

Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: marynarze i żołnierze

W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, do rozporządzenia wprowadzono przepisy dotyczące marynarzy.

Uregulowano również kwestię wniosku o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej – zgodnie z art. 7a ustawy z 25 czerwca 1999 r., dodanym ustawą z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przepis art. 7 (dotyczący prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia) stosuje się odpowiednio do takiego żołnierza. Dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy po zwolnieniu ze służby będą: oświadczenie zawierające dane określone w załączniku do rozporządzenia oraz dokument potwierdzający zwolnienie z czynnej służby wojskowej.

Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: uproszczenie danych w załącznikach i deregulacja

Dokonano weryfikacji danych wymaganych w załącznikach do rozporządzenia, eliminując informacje zbędne, które ZUS jest w stanie ustalić samodzielnie. Uproszczenia obejmują w szczególności:

  • rezygnację z wykazywania poprzednich okresów ubezpieczenia społecznego, w tym okresów ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa,
  • rezygnację z podawania kodów literowych informujących o okolicznościach wpływających na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość,
  • rezygnację z podawania okresów, za które płatnik składek wypłacił zasiłek macierzyński i świadczenie rehabilitacyjne,
  • wykreślenie symbolu EKD jako nieobowiązującego,
  • uproszczenie wniosku o zasiłek opiekuńczy (Z-15A/Z-15B),
  • zniesienie obowiązku opatrywania pieczątką zaświadczeń płatników składek oraz wniosków o świadczenia.

Zmiany te wpisują się w proces deregulacyjny, którego celem jest zmniejszenie formalizmu w dokumentowaniu prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz przyspieszenie rozpatrywania spraw.

Zmiany w zasiłkach 2026 i 2027: inne zmiany porządkujące

Zmiany w zasiłkach na 2026, 2027 i kolejne lata obejmują też inne zmiany porządkujące:

  1. Oświadczenie matki przy rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego: Zrezygnowano z wymogu składania przez ubezpieczoną matkę oświadczenia o tym, czy ojciec dziecka będzie korzystał z zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres urlopu rodzicielskiego. Prawo ojca do urlopu rodzicielskiego jest bowiem niezależne od uprawnień matki, co czyni takie oświadczenie zbędnym.
  2. Dokumenty dotyczące zatrudnienia matki dziecka: W nowym § 24 (odpowiadającym dotychczasowemu § 19a) zrezygnowano z zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia i wymiarze czasu pracy matki dziecka. Jedynym dokumentem niezbędnym do uzyskania zasiłku macierzyńskiego przez ojca w takim przypadku będzie oświadczenie matki o dacie podjęcia zatrudnienia w wymiarze co najmniej połowy pełnego wymiaru czasu pracy.
  3. Zaświadczenie płatnika zasiłku (§ 29 ust. 1 pkt 2): Wprowadzono zastrzeżenie, że zaświadczenie płatnika zasiłku składa się wyłącznie wtedy, gdy z wnioskiem występuje ubezpieczony, któremu zasiłek macierzyński wypłaca płatnik składek. Gdy płatnikiem jest ZUS, zaświadczenie to nie będzie wymagane, ponieważ ZUS dysponuje już danymi objętymi jego zakresem.
  4. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (§ 39): Umożliwiono wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej – za pośrednictwem bezpłatnego systemu teleinformatycznego ZUS, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia i integralności danych udostępnionego w tym systemie. Zmiana ta służy dalszej elektronizacji procesów, uproszczeniu obiegu dokumentów i ograniczeniu obciążeń biurokratycznych związanych z papierową formą zaświadczeń.

Przygotowywane rozporządzenie to prawdziwa rewolucja w dostępie do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Dla 16 milionów ubezpieczonych oznacza to przede wszystkim koniec z wieloma uciążliwymi formalnościami – nie trzeba będzie już biegać po zaświadczenia Z-3b, czekać na odpisy z USC czy tłumaczyć i dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Dla przedsiębiorców to oszczędność czasu i pieniędzy, dla rodziców – mniej stresu w trudnych momentach (choroba dziecka czy narodziny).

POLECAMY: Resort zdrowia hamuje z limitami na medycynę. Koniec ery masowego kształcenia lekarzy?

Podstawa prawna

Art. 61b ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 501, z późn. zm.)

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ZUSzasiłekpłatnicyZmiany w zasiłkach 2026 i 2027

Powiązane

Tysiące złotych więcej na emeryturze: przełomowy wyrok TSUE dla pracowników i emerytów, w tym dla Polaków pracujących za granicą
OrzecznictwoTysiące złotych więcej na emeryturze: przełomowy wyrok TSUE dla pracowników i emerytów, w tym dla Polaków pracujących za granicą
Nowość: ONR w mój PFRON
LegislacjaNowość: ONR w mój PFRON: co to daje osobom z niepełnosprawnościami, opiekunom, pracodawcom oraz instytucjom współpracującym z PFRON?
Rząd zmienia zasady w zakresie OFE: przepisy dotyczą 14 155 146 osób
LegislacjaRząd zmienia zasady w zakresie OFE: przepisy dotyczą 14 155 146 osób
Niepełnosprawność ruchowa: symbol niepełnosprawności 05-R - co przysługuje?
ŚwiadczeniaNiepełnosprawność ruchowa: symbol niepełnosprawności 05-R - co przysługuje? Z wieloma świadczeniami jest problem, a orzeczenie nie daje automatycznego prawa do zasiłku
Od 1 września 2026 arcyważna zmiana w szkołach. Uczniowie będą pracowali za darmo, zyski nie będą do podziału pomiędzy uczniów, a wpisowe wyniesie 10 zł. Co i komu daje spółdzielnia uczniowska?
KrajOd 1 września 2026 arcyważna zmiana w szkołach. Spółdzielnia uczniowska - jako start w przyszłą przedsiębiorczość uczniów
Ocena funkcjonalna dziecka i nowe zasady wydawania orzeczeń dla dzieci w PPP
ŚwiadczeniaNowość: ocena funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego i nowe zasady wydawania orzeczeń w PPP. Od 1 września 2026 r. wchodzą w życie par. 7 ust. 6 i 7 i par. 8 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji

Najważniejsze

tajny agent ze słuchawką w uchu
BezpieczeństwoWydarzenia pod specjalnym nadzorem. MSWiA publikuje nowy projekt
Teren sanatorium, po którym spacerują kuracjusze
ŚwiadczeniaKolejki do sanatorium są dziś wyjątkowo krótkie. Sprawdź, ile trzeba czekać na wyjazd w Twoim województwie [LISTA]
Marcin Sypniewski, europoseł Nowej Nadziei i Konfederacji
Polityka zagranicznaEuropejska partia AfD i Konfederacji pod lupą kontrolerów. Może stracić unijne fundusze
Przyłębska mówi o "zamachu stanu". Prof. Zaleśny: Przewidywanie przyszłości wykracza poza kompetencje TK
PrawnikNie wpuścili sędziów do TK. Wezwano policję, prezes mówi o „zamachu”
Kobieta z cukrzycą mierzy poziom glukozy we krwi - zmiany w refundacji pomp insulinowych
ZdrowiePrzełom dla chorych na cukrzycę. Ministerstwo zniesie ważny limit w refundacji pomp
Przesłuchanie publiczne kandydatów na RPO
KrajKandydaci na RPO o tymczasowych aresztach. „To temat zdecydowanie dla rzecznika”
na stole leży młotek sędziowski oraz łańcuch sędziowski z godłem
UbezpieczeniaZUS chciał odebrać zasiłek za udział w rekrutacji na L4. Sąd wydał przełomowy wyrok
Mężczyzna śpiący na kanapie
KrajPolskie prawo chroni dzikich lokatorów. Właściciele mieszkań zostają z długami i zablokowaną nieruchomością