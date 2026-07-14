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Joanna Kurska przegrała proces z TVP. Sąd oddalił pozew o przeprosiny i 100 tys. zł

Warsaw,,Poland.,29,December,2023.,Signage,On,The,Building,Facade.
TVP nie musi przepraszać Joanny Kurskiej za informację, że zarabiała w TVP ponad 117 tys. zł miesięcznieShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:54

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił we wtorek w całości pozew Joanny Kurskiej przeciwko TVP. Była szefowa „Pytania na śniadanie” domagała się przeprosin za informację podaną w programie „19.30”, według której miała otrzymywać w Telewizji Polskiej ponad 117 tys. zł miesięcznie – przekazał Dział Komunikacji Korporacyjnej TVP.

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Jak wskazano, oprócz przeprosin za naruszenie dóbr osobistych Joanna Kurska domagała się od Telewizji Polskiej oraz Pawła Płuski, kierownika redakcji „19.30”, również zadośćuczynienia w kwocie 100 tys. zł za doznaną krzywdę.

Joanna Kurska pozwała TVP za materiał „19.30”. Sąd oddalił roszczenia

„Sąd Okręgowy w Warszawie po przeprowadzeniu postępowania wydał wyrok oddalający w całości roszczenia Pani Joanny Kurskiej. Wyrok nie jest prawomocny” - zaznaczono w informacji przesłanej PAP we wtorek przez Dział Komunikacji Korporacyjnej Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji.

„10 milionów zł – to suma roszczeń, jakie dostaliśmy w spadku za kłamstwa, półprawdy i manipulacje autorstwa TVPiS. Przez 3 lata skierowano przeciwko nam jeden pozew. Jego autorką była J. Kurska (...) W analizowanym przez sąd materiale znalazła się jeszcze jedna informacja, a mianowicie, że państwo Kurscy i były mąż Pani Kurskiej zarobili w TVP blisko 10 mln zł. Tego nikt nie zaskarżył...” - dodał na Facebooku dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut.

Joanna Kurska zapowiada odwołanie od wyroku sądu

Joanna Kurska zapowiedziała w rozmowie z Press.pl, że będzie się odwoływać. – To skandaliczna decyzja sądu. Sędzia stanęła po stronie kłamstwa. TVP nigdy nie przedstawiła dowodów na to, że zarabiałam rzekome 117 tys. zł miesięcznie. Nie mogli przedstawić, bo tyle nie zarabiałam i nigdy na moje konto nie wpłynęła taka pensja. Obrzydliwa, polityczna, kłamliwa decyzja - powiedziała.

Joanna Kurska w 2016 r. była wicedyrektorem ds. koordynacji programowej TVP, a następnie dyrektorem tego biura. Do Telewizji Polskiej wróciła w 2022 r., została producentką w Agencji Kreacji, Rozrywki i Oprawy TVP oraz redaktor naczelną „Pytania na śniadanie”. Jak podawała TVP, współpracę z Kurską zakończono w styczniu 2023 r. (PAP)

akn/ aszw/ mhr/

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Źródło: PAP
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sądtvpJoanna Kurska

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