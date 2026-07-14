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Awantura o słowa Przemysława Czarnka. Tusk reaguje, Kaczyński zabiera głos

Donald Tusk
Tusk: lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyćPAP/EPA / VALENTINA CAMU
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:15

Premier Donald Tusk skomentował we wtorek wypowiedź wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka dotyczącą wstrzymania finansowania Ukrainy. Stwierdził, że Rosja „nie mogła sobie wymarzyć lepszego kandydata na premiera” niż polityk PiS.

Wiceprezes PiS, kandydat na premiera Przemysław Czarnek powiedział w poniedziałek w TV Republika m.in., że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski. - Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - podkreślił polityk PiS.

„Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć” - napisał we wtorek Tusk na platformie X.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył we wtorek, że sprawa wypowiedzi Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. „PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna” - dodał we wpisie na X.

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Źródło: PAP
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Donald TuskPrzemysław Czarnekwsparcie Ukrainy

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