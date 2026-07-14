Wiceprezes PiS, kandydat na premiera Przemysław Czarnek powiedział w poniedziałek w TV Republika m.in., że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski. - Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - podkreślił polityk PiS.

„Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć” - napisał we wtorek Tusk na platformie X.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył we wtorek, że sprawa wypowiedzi Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. „PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna” - dodał we wpisie na X.