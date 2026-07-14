Program Czyste Powietrze 2026. Kto od 20 lipca łatwiej dostanie dotację?

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy warunku posiadania nieruchomości. Obecnie, aby skorzystać z programu, właściciel domu musi posiadać nieruchomość od co najmniej trzech lat. Od 20 lipca pojawią się jednak nowe wyjątki. Z dofinansowania będą mogły skorzystać także osoby, które nabyły nieruchomość przez zasiedzenie, a także są właścicielami lub współwłaścicielami domu od co najmniej roku i uzyskały minimum 50 proc. udziałów w drodze zakupu lub darowizny od rodziców albo dziadków. To oznacza, że łatwiej będzie uzyskać wsparcie m.in. osobom, które przejęły starszy dom po rodzinie i planują jego termomodernizację.

Wyższe dopłaty w programie Czyste Powietrze. Ocieplenie, okna i drzwi z większym wsparciem

Zmiany obejmują również wysokość wsparcia na najczęściej wykonywane prace termomodernizacyjne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podnosi maksymalne jednostkowe kwoty dotacji o 10 proc. dla wybranych inwestycji. Wyższe dofinansowanie obejmie:

ocieplenie ścian i innych przegród budowlanych,

wymianę okien,

wymianę drzwi zewnętrznych,

wymianę bram garażowych.

Przykładowo maksymalna kwota dotacji na ocieplenie ścian w najwyższym poziomie dofinansowania wzrośnie do 275 zł za m², natomiast na stolarkę okienną do 1320 zł za m². Jak wyjaśnia NFOŚiGW, podwyżka jest odpowiedzią na rosnące koszty materiałów i robót budowlanych.

Czyste Powietrze 2026. Ile wynosi dotacja i od czego zależy jej wysokość?

Wysokość dotacji zależy od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.

Podstawowy poziom

dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowanych ,

, roczny dochód beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł.

Podwyższony poziom

dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych ,

, przeciętny miesięczny dochód: do 2 250 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, do 3 150 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom

dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych ,

, przeciętny miesięczny dochód: do 1 300 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, do 1 800 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub posiadanie prawa do określonych świadczeń socjalnych.

Czego nie wolno zrobić po otrzymaniu dotacji z programu Czyste Powietrze?

Przez 5 lat od zakończenia inwestycji beneficjent nie może:

zdemontować urządzeń objętych dofinansowaniem,

zmienić przeznaczenia budynku na niemieszkalne,

instalować źródeł ciepła niespełniających wymogów programu i lokalnych uchwał antysmogowych.

Czyste Powietrze wydłuża termin realizacji inwestycji

Korzystne zmiany czekają również osoby, które otrzymują zaliczkę w ramach prefinansowania. Od 20 lipca termin wykonania prac zostanie wydłużony z 120 do 180 dni. Z rozwiązania będą mogli skorzystać także beneficjenci, którzy podpisali umowy po 31 marca 2025 r. W ich przypadku konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy.

Rozliczenie dotacji będzie łatwiejsze. Kto po zmianach potwierdzi wykonanie prac?

Nowelizacja upraszcza także procedurę potwierdzania wykonanych prac. Po zmianach dokumenty potwierdzające wykonanie części prac będą mogli wystawiać nie tylko mistrzowie kominiarscy, lecz także osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Ma to przyspieszyć rozliczanie inwestycji i ułatwić beneficjentom kompletowanie dokumentów.

Do jakiego ogrzewania będzie można dostać dotację? Od 2027 r. ważna zmiana

Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła będzie kwalifikowany tylko do końca 2026 r.

Czyste Powietrze 2026. Jakie zasady programu nadal obowiązują?

Nowelizacja nie zmienia najważniejszych zasad reformy obowiązującej od 31 marca 2025 r. Nadal obowiązują:

obowiązkowy audyt energetyczny,

świadectwo charakterystyki energetycznej po zakończeniu inwestycji,

system operatorów wspierających beneficjentów,

zasada „jeden beneficjent – jeden budynek”,

brak dotacji na kotły gazowe,

obowiązujące progi dochodowe i poziomy dofinansowania.

Program Czyste Powietrze w liczbach. Tyle domów skorzystało już z dotacji

Program Czyste Powietrze realizowany jest od 2018 r. Do tej pory podpisano około 971 tys. umów o dofinansowanie oraz wymieniono ponad 603 tys. nieefektywnych źródeł ciepła, czyli tzw. kopciuchów. Obecna edycja programu finansowana jest z Funduszu Modernizacyjnego, a jej budżet wynosi 10 mld zł.