Gazeta Prawna
Prawo pracy

Elastyczna organizacja pracy dla rodzica – kto może z niej skorzystać i jak złożyć wniosek? Praktyczny poradnik na wakacje

Elastyczna organizacja pracy dla rodzica – kto może z niej skorzystać i jak złożyć wniosek? Praktyczny poradnik na wakacje
Elastyczna organizacja pracy dla rodzica – kto może z niej skorzystać i jak złożyć wniosek? Praktyczny poradnik na wakacjeShutterstock
Anna Gnioskaredaktor merytoryczny z zakresu prawa pracy „Rachunkowości Budżetowej”
dzisiaj, 06:00

Wakacje to dla wielu rodziców czas logistycznych wyzwań. Zamknięte szkoły i przedszkola, ograniczona dostępność opieki oraz konieczność pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi sprawiają, że coraz większego znaczenia nabiera elastyczna organizacja pracy. Niewiele osób wie, że można wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę organizacji pracy, która ułatwi im sprawowanie opieki.

Skrót artykułu

Elastyczna organizacja pracy to rozwiązanie, które umożliwia pracownikowi dostosowanie sposobu wykonywania obowiązków do potrzeb związanych z opieką nad dzieckiem. Przepisy zostały wprowadzone do Kodeksu pracy w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy work-life balance i mają ułatwiać godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

W praktyce może to oznaczać m.in.:

  • wykonywanie pracy zdalnej,
  • stosowanie ruchomego czasu pracy,
  • indywidualny rozkład czasu pracy,
  • korzystanie z systemu przerywanego czasu pracy (jeżeli jest dopuszczalny u danego pracodawcy),
  • obniżenie wymiaru czasu pracy.

Wybór konkretnego rozwiązania zależy od charakteru pracy oraz możliwości organizacyjnych pracodawcy.

Wakacje – dobry moment, aby skorzystać z elastycznej organizacji pracy

Okres wakacyjny często wiąże się z koniecznością zapewnienia dziecku opieki przez kilka tygodni. Nie każdy rodzic może liczyć na pomoc rodziny czy półkolonie, a korzystanie z urlopu przez całe wakacje zwykle nie jest możliwe. W takiej sytuacji warto rozważyć złożenie wniosku o elastyczną organizację pracy. Przykładowo pracownik może zawnioskować o:

  • wykonywanie pracy zdalnej przez część tygodnia,
  • rozpoczynanie pracy wcześniej, aby wcześniej kończyć dzień pracy,
  • indywidualny rozkład czasu pracy umożliwiający odprowadzanie i odbieranie dziecka z zajęć,
  • czasowe obniżenie wymiaru etatu.

Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy?

Prawo do elastycznej organizacji pracy przysługuje:

  • pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia,
  • pracownikowi będącemu opiekunem, o którym mowa w art. 173[¹] Kodeksu pracy.

Nie jest wymagane, aby z uprawnienia korzystała wyłącznie matka dziecka. Wniosek może złożyć każdy pracownik spełniający ustawowe warunki.

Jak złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy?

Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Powinien zawierać w szczególności:

  • dane pracownika,
  • proponowany rodzaj elastycznej organizacji pracy,
  • termin rozpoczęcia korzystania z elastycznej organizacji pracy,
  • okres, przez jaki pracownik chce z niej korzystać,
  • uzasadnienie potrzeby skorzystania z tego rozwiązania.

Ważne

Im bardziej konkretny i realistyczny będzie wniosek, tym łatwiej pracodawcy ocenić możliwość jego uwzględnienia.

Czy pracodawca może odmówić?

Tak. Elastyczna organizacja pracy nie ma charakteru bezwzględnego prawa pracownika. Pracodawca rozpatruje wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, ale też własne potrzeby i możliwości, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy oraz rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku, powinien poinformować pracownika o przyczynie odmowy.

Ważne

Pracodawca może odmówić zastosowania elastycznej organizacji pracy jeśli uzna, że np. zaburzy to normalny tok pracy w firmie. Musi jednak tę odmowę właściwie uzasadnić.

Pracodawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Odpowiedź powinna zostać przekazana w postaci papierowej lub elektronicznej.

Przykład

Pani Sylwia pracuje jako specjalistka ds. marketingu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Jest mamą siedmioletniego syna, który podczas wakacji uczęszcza na półkolonie odbywające się w godzinach 9:00–15:00. Ze względu na godziny zajęć codzienne odprowadzanie i odbieranie dziecka stało się dla niej dużym wyzwaniem.

Pani Anna złożyła do pracodawcy wniosek o elastyczną organizację pracy na okres dwóch miesięcy, proponując wykonywanie pracy w godzinach 7:00–15:00 oraz możliwość pracy zdalnej dwa dni w tygodniu. Dzięki temu mogła samodzielnie odprowadzać syna na półkolonie, odbierać go po zajęciach i jednocześnie realizować swoje obowiązki zawodowe.

Pracodawca przeanalizował charakter wykonywanej przez nią pracy i uznał, że proponowane rozwiązanie nie zakłóci organizacji pracy działu. Wniosek został uwzględniony.

Czy można wrócić do poprzednich warunków pracy?

Tak. Po zakończeniu okresu korzystania z elastycznej organizacji pracy pracownik wraca do dotychczasowej organizacji pracy. Ponadto pracownik może wystąpić z wnioskiem o wcześniejszy powrót do poprzednich warunków, jeżeli uzasadniają to zmienione okoliczności.

Podstawa prawna

art. 188[¹] ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 473)

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Źródło: GazetaPrawna.pl / Dziennik Gazeta Prawna
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