O decyzjach śledczych poinformował we wtorek wieczorem prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Jak wyjaśnił, Cezary J. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, po czym opuścił prokuraturę.

Prokurator nie ujawnił na razie szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu.

Decyzja o utajnieniu szczegółów jest motywowana dobrem trwającego śledztwa. W tym samym czasie prowadzone są bowiem czynności procesowe z drugim zatrzymanym w tej sprawie, Maciejem Ś.

– Nie jestem w stanie przewidzieć, ile one będą trwały, czy się zakończą dzisiaj, czy jutro. W związku z tym to jest ostatnia informacja w tej formie dziś. Jak tylko czynności się zakończą, niezależnie od tego, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, opublikujemy komunikat na naszej stronie internetowej – przekazał prokurator Rybczak. (PAP)