Gazeta Prawna
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Cezary J. z zarzutami po zatrzymaniu. Prokuratura zastosowała zakaz opuszczania kraju

toga, prokurator
Prokuratura: Cezary J., były członek zarządu PFN, usłyszał zarzutyShutterStock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:26

Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. usłyszał zarzuty w prokuraturze i po przesłuchaniu został zwolniony. Śledczy zastosowali wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu. Wciąż trwają czynności z udziałem drugiego byłego członka zarządu PFN, Macieja Ś.

O decyzjach śledczych poinformował we wtorek wieczorem prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Jak wyjaśnił, Cezary J. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, po czym opuścił prokuraturę.

Prokurator nie ujawnił na razie szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu.

Decyzja o utajnieniu szczegółów jest motywowana dobrem trwającego śledztwa. W tym samym czasie prowadzone są bowiem czynności procesowe z drugim zatrzymanym w tej sprawie, Maciejem Ś.

– Nie jestem w stanie przewidzieć, ile one będą trwały, czy się zakończą dzisiaj, czy jutro. W związku z tym to jest ostatnia informacja w tej formie dziś. Jak tylko czynności się zakończą, niezależnie od tego, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, opublikujemy komunikat na naszej stronie internetowej – przekazał prokurator Rybczak. (PAP)

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Źródło: PAP
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