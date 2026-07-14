Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 został przechwycony ok. 30 km od Ustki przez polskie myśliwce - napisał w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej.
O przechwyceniu rosyjskiego samolotu wicepremier poinformował podczas konferencji po posiedzeniu rządu.
Jak relacjonował szef MON, po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji.
- To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej – podkreślił Kosiniak-Kamysz.
Jego zdaniem to pokazuje, że „Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego”.
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