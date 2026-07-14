Gazeta Prawna
Kraj

Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Szef MON komentuje

Władysław Kosiniak-Kamysz
Rosyjski samolot blisko Ustki. Polska poderwała myśliwcePAP / Radek Pietruszka
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:28

Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 został przechwycony ok. 30 km od Ustki przez polskie myśliwce - napisał w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej.

O przechwyceniu rosyjskiego samolotu wicepremier poinformował podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

Jak relacjonował szef MON, po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji.

- To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem to pokazuje, że „Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

MONRosjabezpieczeństwo

Powiązane

starszy mężczyzna wyrzucający odpady, senior, emeryt, śmieci, odpady komunalne,
Emerytury i rentyWielka ulga dla seniorów. Przysługuje darmowy wywóz śmieci, ale mało kto o tym wie
Emeryci siedzą przy biurku i się obejmują. Rozmawiają z prawnikiem o testamencie
Spadki i darowiznyJak sporządzić testament? Oto 7 kluczowych zasad, o których warto pamiętać
Jak szybko wybrać pieniądze z konta zmarłego bez testamentu i postępowania spadkowego
KrajJak szybko wybrać pieniądze z konta zmarłego bez testamentu i postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to prosty sposób

Najważniejsze

Przesłuchanie publiczne kandydatów na RPO
KrajKandydaci na RPO o tymczasowych aresztach. „To temat zdecydowanie dla rzecznika”
na stole leży młotek sędziowski oraz łańcuch sędziowski z godłem
UbezpieczeniaZUS chciał odebrać zasiłek za udział w rekrutacji na L4. Sąd wydał przełomowy wyrok
Mężczyzna śpiący na kanapie
KrajPolskie prawo chroni dzikich lokatorów. Właściciele mieszkań zostają z długami i zablokowaną nieruchomością
Zakup i montaż klimatyzacji można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, mieszkaniowej, a nawet w ramach działności gospodarczej.
PITJak przetrwać upały i zaoszczędzić na podatku. Które wydatki można odliczyć w PIT, a których nie [RAPORT SPECJALNY DGP]
Lekarz w białym fartuchu trzymający stetoskop na tle nowoczesnego szpitalnego korytarza. W tle widoczny personel medyczny przemieszczający się między oddziałami.
Kadry i płaceResort zdrowia hamuje z limitami na medycynę. Koniec ery masowego kształcenia lekarzy?
Kupno działki na Księżycu? Są już kancelarie, które to obsługują [RYNEK PRAWNICZY]
Rynek PrawniczyKupno działki na Księżycu? Są już kancelarie, które to obsługują [RYNEK PRAWNICZY]
Ojczym sporządza testament, siedząc przy biurku
Prawo rodzinneKiedy pasierb dziedziczy po ojczymie lub macosze? Co może odziedziczyć? [WYWIAD]
Zbigniew Ziobro
PrawnikPo 20 latach zapadnie wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Proces na ostatniej prostej