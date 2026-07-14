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Żurek chce uchylenia immunitetów posłów. Wnioski trafiły do marszałka Sejmu

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Do Sejmu skierowano wnioski o uchylenie immunitetów Katarzynie Ueberhan, Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu i Tadeuszowi ChrzanowiAgencja Gazeta / Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:41

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak poinformowała we wtorek, że Waldemar Żurek skierował do marszałka Sejmu wnioski o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej trojga posłów: Katarzyny Ueberhan, Władysława Teofila Bartoszewskiego oraz Tadeusza Chrzana.

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Prokuratura podkreśliła w komunikacie, że wnioski te zostały sporządzone na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w odrębnych postępowaniach, prowadzonych w różnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jak podkreślono, każda ze spraw dotyczy odrębnego zdarzenia.

Katarzyna Ueberhan z zarzutami ws. oświadczeń majątkowych

Jak poinformowano, w przypadku posłanki Katarzyny Ueberhan (Lewica) chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstw polegających na zatajeniu lub podaniu nieprawdziwych danych w sześciu oświadczeniach majątkowych składanych w latach 2019–2023 oraz przywłaszczeniu leasingowanego samochodu. Prok. Adamiak dodała, że postępowanie w tej sprawie prowadziła poznańska prokuratura okręgowa. Zostało ono zainicjowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Według rzeczniczki PG w przypadku wiceministra spraw zagranicznych, posła Władysława Teofila Bartoszewskiego (PSL) zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy wskazuje na dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego dwóch przestępstw. Polegać one miały na przywłaszczeniu powierzonych środków pieniężnych i nabytych za nie lokali mieszkalnych, jak i na podejmowaniu działań zmierzających do „udaremnienia wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku”.

Postępowanie w tej sprawie prowadził Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zawiadomienie złożyła Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

W przypadku posła Tadeusza Chrzana (PiS) postępowanie zainicjowane zawiadomieniem zastępcy dyrektora Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA prowadziła Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

Tadeusz Chrzan i sprawa budowy strzelnicy w Maleniskach

Zdaniem prokuratury, zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w związku z niedopełnieniem obowiązków przez Tadeusza Chrzana, gdy ten pełnił w 2018 r. funkcję Starosty Jarosławskiego.

Jak czytamy, czyn ten miał zostać popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Powiat Jarosławski, poprzez niewłaściwy nadzór nad realizacją inwestycji polegającej na budowie otwartej strzelnicy w Maleniskach, finansowanej z dotacji celowej MON. Miało też dojść do nieprawidłowego rozliczenia dotacji celowej - w tym do wykazania w sprawozdaniu prac, które nie zostały wykonane, a za które wypłacono wykonawcy ustalone kwoty. Prok. Adamiak podała, że czyn ten skutkował powstaniem szkody w mieniu Skarbu Państwa w kwocie około 195 000 zł oraz koniecznością poniesienia przez Powiat Jarosławski dodatkowych kosztów, w wysokości 250 000 złotych.

Rzeczniczka PG przypomniała, że możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób korzystających z immunitetu parlamentarnego stanowi realizację zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa, określonej w Konstytucji. Jak podkreśliła, czyny wskazane we wnioskach nie pozostają w związku z wykonywaniem przez wymienionych w komunikacie posłów mandatu posła na Sejm. (PAP)

nl/ par/

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Źródło: PAP
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Waldemar Żurekimmunitetuchylenie immunitetu

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