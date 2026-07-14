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UE otwiera Ukrainie kolejne do drzwi do akcesji. Tej tematyce będą poświęcone rozmowy

Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen
Wołodymyr Zełenski i Ursula von der LeyenShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:33

Klamka zapadła. Unia Europejska otwiera Ukrainie kolejne drzwi do procesu akcesyjnego. We wtorek otwarto drugi klaster, który dotyczy polityki zagranicznej i obronnej Wspólnoty. Miesiąc temu otwarty został pierwszy, kluczowy klaster, który dotyczy spraw fundamentalnych dla UE.

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Kijów liczył na otwarcie w lipcu wszystkich sześciu obszarów negocjacyjnych, zwanych klastrami. Kraje UE zgodziły się jednak na otwarcie tylko klastra szóstego, dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej.

Proces akcesyjny Ukrainy przebiega bez zakłóceń

Wicepremier ds. integracji Ukrainy z UE i NATO Taras Kaczka powiedział dziennikarzom, że proces akcesji Ukrainy do UE przebiega bez zakłóceń. - To naprawdę dobra wiadomość. Oczywiście, oczekiwania były duże, co wynikało z ogólnego poczucia pędu - podkreślił Kaczka.

- Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód - dodał.

Jak zaznaczył, liczy na to, że państwa członkowskie rozpoczną rozmowy o otwarciu pozostałych czterech klastrów jeszcze w tym tygodniu. Dotyczą one: rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa.

Również we wtorek klaster szósty zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią.

- Dotyczy on stosunków zewnętrznych obu krajów, w tym współpracy w dziedzinie obronności i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Oba kraje będą przyczyniać się do europejskiej struktury bezpieczeństwa - powiedziała komisarska ds. rozszerzenia UE Marta Kos.

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Źródło: PAP
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Unia EuropejskaUkrainaakcesja do UE

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