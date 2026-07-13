Spółdzielnia uczniowska to dobrowolne zrzeszenie uczniów bez osobowości prawnej, bez wpisu do KRS i bez statusu działalności gospodarczej – skupione na celach wychowawczych i edukacyjnych.

to dobrowolne zrzeszenie uczniów bez osobowości prawnej, bez wpisu do KRS i bez statusu działalności gospodarczej – skupione na celach wychowawczych i edukacyjnych. Założenie wymaga inicjatywy co najmniej 5 uczniów powyżej 13. roku życia , zgody dyrektora oraz (w przypadku małoletnich) pisemnej zgody rodziców; opiekuje się nią wyznaczony nauczyciel.

, zgody dyrektora oraz (w przypadku małoletnich) pisemnej zgody rodziców; opiekuje się nią wyznaczony nauczyciel. Działalność obejmuje usługi, handel, wytwórczość na rzecz szkoły i uczniów oraz działania społeczno-kulturalne, a uproszczona rachunkowość, niskie wpisowe i zakaz podziału nadwyżki podkreślają niekomercyjny, szkolny charakter.

Od 1 września 2026 arcyważna zmiana w szkołach. Uczniowie będą pracowali za darmo, zyski nie będą do podziału pomiędzy uczniów, a wpisowe wyniesie 10 zł. Co i komu daje spółdzielnia uczniowska?

Od 1 września 2026 roku polskie szkoły czeka ważna i długo wyczekiwana zmiana. Opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja Prawa oświatowego nareszcie wprowadza jasne, ustawowe ramy dla zakładania i funkcjonowania spółdzielni uczniowskich. Nowe przepisy kończą z wieloletnią niepewnością prawną, otwierając przed młodzieżą drogę do bezpiecznej nauki przedsiębiorczości w praktyce, bez przytłaczającej biurokracji i wpisywania do rejestrów sądowych - przynajmniej tak twierdzi ustawodawca. A jak będzie w praktyce? Zobaczymy.

Od 1 września 2026 arcyważna zmiana w szkołach. Uczniowie będą pracowali za darmo, zyski nie będą do podziału pomiędzy uczniów, a wpisowe wyniesie 10 zł. Co i komu daje spółdzielnia uczniowska?

Spółdzielnia uczniowska: zmiany w prawie oświatowym. Ustawa z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. 2026 poz. 904)

Nowe przepisy, opublikowane w Dzienniku Ustaw jako ustawa z 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2026 r. poz. 904, dalej jako: ustawa), wprowadzają do systemu oświaty ramy prawne dla spółdzielni uczniowskich. Dotychczas takie inicjatywy działały w praktyce szkolnej, ale opierały się głównie na statutach wzorowanych na dokumencie z 1983 r. opracowanym przez Krajową Radę Spółdzielczości we współpracy z ówczesnym Ministerstwem Oświaty i Wychowania. Brak ustawowej regulacji rodził niepewność wśród dyrektorów i hamował rozwój tej formy edukacji.

Ważne Celem zmian jest stworzenie klarownej podstawy prawnej, usunięcie luki, uporządkowanie zasad organizacyjnych i finansowych oraz wzmocnienie praktycznego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, odpowiedzialności i współdziałania. Spółdzielnia uczniowska ma popularyzować idee spółdzielczości, uczyć życia w społeczeństwie oraz rozwijać gospodarność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i solidarność. To edukacja przez działanie – uczeń nie tylko poznaje pojęcia, ale realnie działa w zespole.

Czym jest spółdzielnia uczniowska?

Spółdzielnia uczniowska to dobrowolne zrzeszenie uczniów danej szkoły lub placówki, działające jako instytucja wewnątrzszkolna. Nie posiada osobowości prawnej, nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców.

Przedmiotem działalności może być prowadzenie usług, handlu lub wytwórczości na rzecz szkoły, placówki i uczniów, a także aktywność społeczno-kulturalna, promocyjna i edukacyjna skierowana do szkoły, uczniów oraz środowiska lokalnego. Dzięki temu możliwe są drobne przedsięwzięcia praktyczne – sprzedaż, usługi szkolne, projekty edukacyjne czy inicjatywy promocyjne – zawsze w granicach funkcji oświatowej.

Spółdzielnia uczniowska: jak założyć spółdzielnię?

Spółdzielnię uczniowską będzie można łatwo założyć. Inicjatywę może podjąć grupa co najmniej pięciu uczniów szkoły lub placówki, którzy ukończyli 13 lat. Małoletni potrzebują pisemnej zgody rodziców. Założyciele składają dyrektorowi listę członków-założycieli wraz ze zgodami oraz projekt statutu. Dyrektor wyraża zgodę po uzgodnieniu warunków prowadzenia spółdzielni.

Opiekę sprawuje nauczyciel-opiekun wyznaczony przez dyrektora spośród zatrudnionych nauczycieli (za jego pisemną zgodą). Do jego zadań należy monitorowanie działalności, pomoc uczniom oraz nadzór nad dokumentacją i rozliczeniami finansowymi. To rozwiązanie gwarantuje uczniom samodzielność, a jednocześnie zapewnia dorosły nadzór.

Członkostwo, finanse i uproszczona rachunkowość

Spółdzielnia uczniowska musi liczyć minimum pięciu członków. Każdy wnosi wpisowe przeznaczone na działalność statutową – nie wyższe niż 10 zł i niepodlegające zwrotowi. Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w spółdzielni, a nadwyżka finansowa nie jest dzielona między nich – trafia na cele statutowe.

Zamiast pełnych ksiąg rachunkowych i sprawozdań według ustawy o rachunkowości obowiązuje uproszczona ewidencja: rejestr członków, stan środków, wynik ogólny oraz wyniki w poszczególnych rodzajach działalności. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do działalności statutowej. Rozwiązania te odpowiadają edukacyjnemu charakterowi i zapewniają elementarną przejrzystość.

Statut, organy i zasady działania

Spółdzielnia działa na podstawie statutu, który określa m.in. nazwę, przedmiot działalności, wysokość wpisowego, zasady członkostwa (nabywanie, utrata, prawa i obowiązki), organy i ich kompetencje, kadencje, tryb wyboru i odwoływania, zasady zmiany statutu oraz gospodarowania mieniem. Pierwszy statut uchwalają założyciele większością głosów.

Organami są: walne zgromadzenie (najwyższy organ), komisja rewizyjna (kontrola i nadzór) oraz zarząd (kierowanie działalnością i reprezentacja na zewnątrz). Konstrukcja nawiązuje do klasycznego modelu spółdzielczego, dostosowanego do realiów szkolnych. Subsydiarnie stosuje się przepisy Prawa spółdzielczego z 1982 r.

Spółdzielnia uczniowska: likwidacja i przeznaczenie mienia

Spółdzielnia uczniowska przechodzi w stan likwidacji m.in. gdy trwale nie osiąga wymaganej liczby członków, nie może prowadzić działalności statutowej, dyrektor uzna jej działanie za niezgodne ze statutem szkoły lub placówki, albo gdy szkoła/placówka ulega likwidacji lub przekształceniu uniemożliwiającemu dalsze funkcjonowanie.

Co do zasady mienie przeznacza się na cele statutowe szkoły lub placówki. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły – na cele statutowe organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz młodzieży, wskazanej uchwałą walnego zgromadzenia.

Wejście w życie i okres przejściowy

Ustawa została uchwalona przez sejm 29 maja 2026 r., podpisana przez Prezydenta 2 lipca 2026 r. i ogłoszona 6 lipca 2026 r. (poz. 904). Wchodzi w życie 1 września 2026 r. Spółdzielnie działające w tym dniu muszą dostosować swoje statuty do nowych regulacji do 1 września 2027 r.

Nowa regulacja wreszcie daje spółdzielniom uczniowskim solidne, przejrzyste ramy prawne, które łączą pewnego rodzaju prostotę organizacyjną z realnymi celami wychowawczymi. Dzięki jasnym zasadom zakładania, uproszczonej rachunkowości, zakazowi komercjalizacji i wsparciu nauczyciela-opiekuna uczniowie mogą bezpiecznie uczyć się przedsiębiorczości, współpracy i odpowiedzialności w praktyce. To ważny krok w kierunku edukacji, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale przygotowuje do aktywnego życia w społeczeństwie. Od września 2026 r. szkoły zyskają narzędzie, które może ożywić szkolną społeczność i rozwinąć wśród młodych ludzi kompetencje na całe życie.