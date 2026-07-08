Z nowej funkcjonalności skorzystają Organy Nadzoru Rynku, które na mocy przepisów krajowych i unijnych są zobowiązane do przekazywania Prezesowi Zarządu PFRON danych o dostępności produktów i usług.

Co zyskuje użytkownik? Możliwość składania sprawozdań kwartalnych i rocznych bezpośrednio przez portal – bez papierowej dokumentacji i wizyt w urzędzie.

Dlaczego zmiany w PFRON są takie ważne? Bo możliwe będzie szybsze przekazywanie informacji, mniejsze ryzyko błędów oraz łatwiejsze prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, co przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie całego systemu nadzoru.

Cyfryzacja administracji publicznej w Polsce nabiera tempa. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) właśnie uruchomił kolejną funkcjonalność w portalu Mój PFRON – tym razem skierowaną do ONR. Dzięki niej proces składania okresowych sprawozdań dotyczących dostępności produktów i usług staje się szybszy, prostszy i bardziej przejrzysty. Chodzi w szczególności o wdrożenie narzędzia niezbędnego do funkcjonowania nowego, wieloinstytucjonalnego systemu nadzoru nad dostępnością, który wprowadza PAD. Portal Mój PFRON przestaje być więc tylko platformą dla benefitów – staje się platformą nadzorczo-koordynacyjną łączącą PFRON z całą siecią organów kontrolnych (UKE, Ministerstwo Cyfryzacji, transportowi inspektorzy itd.).

Nowość: ONR w mój PFRON: co to daje osobom z niepełnosprawnościami, opiekunom, pracodawcom oraz instytucjom współpracującym z PFRON?

Portal Mój PFRON, działający pod adresem: moj.pfron.gov.pl, https://moj.pfron.gov.pl, to nowoczesna platforma, która umożliwia załatwianie spraw związanych z Funduszem w pełni online. Z jej rozwiązań korzystają już osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, pracodawcy oraz instytucje współpracujące z PFRON. Teraz do tego grona dołączają Organy Nadzoru Rynku, które zyskają dedykowane narzędzie do realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Kto skorzysta z nowego rozwiązania?

Choć nowa funkcjonalność została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o Organach Nadzoru Rynku, jej wprowadzenie przynosi korzyści całemu środowisku związanemu z PFRON:

Organy Nadzoru Rynku – otrzymują wygodne narzędzie do składania sprawozdań, które porządkuje proces raportowania i minimalizuje ryzyko pomyłek. PFRON i Komisja Europejska – zyskują dostęp do bardziej spójnych i aktualnych danych analitycznych, niezbędnych do monitorowania dostępności produktów i usług w Polsce. Pośrednio – osoby z niepełnosprawnościami – lepsza jakość danych oznacza skuteczniejsze planowanie polityki dostępności, która realnie wpływa na ich codzienne życie.

Nowa funkcjonalność to nie tylko kwestia wygody – to przede wszystkim odpowiedź na rosnące wymagania dotyczące transparentności i terminowości w przekazywaniu danych publicznych. Dedykowane formularze dostępne w portalu Mój PFRON zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć procedurę i ograniczyć formalności do niezbędnego minimum. W praktyce oznacza to, że ONR mogą skupić się na meritum swoich zadań, zamiast tracić czas na żmudne przygotowywanie dokumentacji w tradycyjnej formie.

Wdrożenie systemu informatycznego realizuje obowiązki wynikające z Polskiego Aktu o Dostępności (PAD) – ustawy z 26 kwietnia 2024 r., która weszła w życie 28 czerwca 2025 r. i implementuje unijną Dyrektywę o dostępności (EAA)

Zgodnie z ustawą Prezes Zarządu PFRON nie jest tylko odbiorcą danych statystycznych – staje się koordynatorem całego systemu nadzoru rynku w Polsce. To on:

monitoruje funkcjonowanie całego systemu nadzoru,

przyjmuje wszystkie zawiadomienia o braku dostępności (od konsumentów),

może przeprowadzać kontrole lub przekazywać sprawy właściwym organom,

agreguje dane z całego kraju i przekazuje je do Komisji Europejskiej.

Nowa funkcja w portalu Mój PFRON (elektroniczne składanie sprawozdań przez ONR) to techniczna infrastruktura umożliwiająca PFRON wypełnienie tych ustawowych obowiązków. Bez cyfrowej platformy koordynacja dziesiątek instytucji byłaby niemożliwa. Kompetencje ONR są rozproszone, zgodnie z rodzajem produktu/usługi:

Prezes UKE, Urzędu Komunikacji Elektronicznej – elektronika użytkowa, telekomunikacja, czytniki e-booków, Minister Cyfryzacji – e-commerce, Rzecznik Finansowy – bankowość detaliczna, Wojewódzcy Inspektorzy Transportu Drogowego – transport autobusowy/autokarowy, Prezes UTK – kolej, Prezes ULC – lotnictwo, Dyrektorzy Urzędów Morskich i Żeglugi Śródlądowej – transport wodny.

Tak więc, PAD nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki (projektowanie dostępnych produktów/usług). Organy nadzoru muszą kontrolować tysiące podmiotów. Elektronizacja raportowania przez Mój PFRON jest warunkiem skuteczności tego nadzoru. Te wszystkie instytucje muszą raportować do PFRON o stanie dostępności w swoich sektorach. Portal Mój PFRON staje się więc łącznikiem, który zbiera dane.

Co dalej z portalem Mój PFRON?

Jak czytamy w komunikacie: Fundusz nie zamierza zwalniać tempa. Jak zapowiadają przedstawiciele PFRON, trwają już prace nad kolejnymi funkcjonalnościami, które mają uczynić platformę jeszcze bardziej intuicyjną i przyjazną dla wszystkich użytkowników. Cel jest jasny – Mój PFRON ma stać się centralnym miejscem obsługi spraw realizowanych przez Fundusz i jego partnerów, zapewniając pełną cyfryzację kluczowych procesów.

Uruchomienie modułu sprawozdawczości dla Organów Nadzoru Rynku to kolejny ważny krok w budowie nowoczesnej, cyfrowej administracji. Portal Mój PFRON konsekwentnie rozszerza swoje możliwości, odpowiadając na potrzeby zarówno instytucji publicznych, jak i osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu rozwiązaniu dane trafiają do PFRON szybciej, w bardziej uporządkowanej formie i z mniejszym ryzykiem błędów – a to oznacza lepszą jakość polityki publicznej w obszarze dostępności. Warto śledzić dalszy rozwój platformy, bo kolejne nowości są już w drodze.