Osiągnięta cena ustanowiła światowy rekord dla najwyższej kwoty zapłaconej za oryginalną grafikę komiksową.

Ilustracja komiksowa ustanowiła rekord na aukcji

„Fantastyczny rysunek w połączeniu z historycznym komiksem zaowocowały rekordową ceną” – przekazał w komunikacie prasowym Joe Mannarino, przedstawiciel nowojorskiej firmy Heritage Auctions. „Wiadomo o istnieniu zaledwie kilku wczesnych stron tytułowych Marvela. Kiedy coś takiego się pojawia, rynek reaguje” - podkreślił.

Mannarino dodał, że licytacja, która odbyła się w niedzielę z udziałem sześciu osób, była bardzo zacięta.

Poprzedni rekord ceny w wysokości 3,360 mln dolarów osiągnęła grafika autorstwa Mike’a Zecka z komiksu „Marvel Super-Heroes Secret Wars” nr 8 z 1984 roku. Ilustracja wprowadzająca postać Spider-Mana w czarnym kostiumie została sprzedana w styczniu 2022 roku.