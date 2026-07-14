Ilustracja komiksowa, która po raz pierwszy zaprezentowała czytelnikom bohatera Marvel Comics, Iron Mana, została sprzedana na aukcji za rekordową kwotę 3,875 mln dolarów - przekazała agencja UPI. Rysunek znalazł się na pierwszej stronie komiksu „Marvel’s Tales of Suspense” z 1963 r.
Osiągnięta cena ustanowiła światowy rekord dla najwyższej kwoty zapłaconej za oryginalną grafikę komiksową.
Ilustracja komiksowa ustanowiła rekord na aukcji
„Fantastyczny rysunek w połączeniu z historycznym komiksem zaowocowały rekordową ceną” – przekazał w komunikacie prasowym Joe Mannarino, przedstawiciel nowojorskiej firmy Heritage Auctions. „Wiadomo o istnieniu zaledwie kilku wczesnych stron tytułowych Marvela. Kiedy coś takiego się pojawia, rynek reaguje” - podkreślił.
Mannarino dodał, że licytacja, która odbyła się w niedzielę z udziałem sześciu osób, była bardzo zacięta.
Poprzedni rekord ceny w wysokości 3,360 mln dolarów osiągnęła grafika autorstwa Mike’a Zecka z komiksu „Marvel Super-Heroes Secret Wars” nr 8 z 1984 roku. Ilustracja wprowadzająca postać Spider-Mana w czarnym kostiumie została sprzedana w styczniu 2022 roku.
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