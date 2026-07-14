Gazeta Prawna
Świat

3,8 mln dolarów za ilustrację z komiksu. Lepiej przeszukaj regały z książkami

biblioteka półka książki
Ilustracja z 1963 r. sprzedana za rekordową kwotęshutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 11:31

Ilustracja komiksowa, która po raz pierwszy zaprezentowała czytelnikom bohatera Marvel Comics, Iron Mana, została sprzedana na aukcji za rekordową kwotę 3,875 mln dolarów - przekazała agencja UPI. Rysunek znalazł się na pierwszej stronie komiksu „Marvel’s Tales of Suspense” z 1963 r.

Skrót artykułu

Osiągnięta cena ustanowiła światowy rekord dla najwyższej kwoty zapłaconej za oryginalną grafikę komiksową.

Ilustracja komiksowa ustanowiła rekord na aukcji

„Fantastyczny rysunek w połączeniu z historycznym komiksem zaowocowały rekordową ceną” – przekazał w komunikacie prasowym Joe Mannarino, przedstawiciel nowojorskiej firmy Heritage Auctions. „Wiadomo o istnieniu zaledwie kilku wczesnych stron tytułowych Marvela. Kiedy coś takiego się pojawia, rynek reaguje” - podkreślił.

Mannarino dodał, że licytacja, która odbyła się w niedzielę z udziałem sześciu osób, była bardzo zacięta.

Poprzedni rekord ceny w wysokości 3,360 mln dolarów osiągnęła grafika autorstwa Mike’a Zecka z komiksu „Marvel Super-Heroes Secret Wars” nr 8 z 1984 roku. Ilustracja wprowadzająca postać Spider-Mana w czarnym kostiumie została sprzedana w styczniu 2022 roku.

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Źródło: PAP
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