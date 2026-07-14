Sprawy spadkowe w rodzinach patchworkowych często budzą wątpliwości, zwłaszcza gdy relacje były bliskie, ale nie doszło do formalnego przysposobienia dziecka. W przypadku pasierba kluczowe znaczenie ma podstawa dziedziczenia. Najprostsza sytuacja występuje wtedy, gdy ojczym albo macocha pozostawili ważny testament i wskazali w nim pasierba jako spadkobiercę.

Jeżeli jednak testamentu nie ma, zastosowanie mają przepisy o dziedziczeniu ustawowym, a te tylko w wyjątkowych sytuacjach pozwalają pasierbowi odziedziczyć majątek. Co do zasady pierwszeństwo mają małżonek i krewni spadkodawcy. Pasierb może wejść do kręgu spadkobierców ustawowych dopiero wtedy, gdy nie ma bliższych osób uprawnionych do dziedziczenia i spełnione są dodatkowe warunki określone w Kodeksie cywilnym. Jak koligacje rodzinne wpływają na prawo do dziedziczenia pasierba po macosze lub ojczymie? To zagadnienie szczegółowo tłumaczy radczyni prawna i mediatorka Justyna Gruszka-Jeleń w rozmowie z Gazetą Prawną.

Czy pasierb ma prawo do odziedziczenia majątku po ojczymie i macosze?

To zależy od podstawy dziedziczenia. Jeśli chodzi o dziedziczenie ustawowe to w pierwszej kolejności krąg osób dziedziczących jest następujący: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, dziadkowie lub ich zstępni. Pasierb może dziedziczyć na podstawie testamentu (art. 926 Kodeksu cywilnego).

Co mówią przepisy prawa polskiego na temat dziedziczenia pasierba po ojczymie i macosze?

Pasierb może dziedziczyć z ustawy po ojczymie lub macosze tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

spadkodawca nie pozostawił małżonka,

nie ma żadnych krewnych powołanych do dziedziczenia ustawowego,

żadne z rodziców pasierba nie dożyło chwili otwarcia spadku (jest to wyjątek od zasady ogólnej – art. 934¹ Kodeksu cywilnego).

Jakie warunki musi spełnić pasierb, by odziedziczyć majątek po macosze lub ojczymie?

Najprostszą drogą jest powołanie pasierba do spadku w bezbłędnie sporządzonym testamencie (art. 926 § 1 i 2 oraz art. 941 Kodeksu cywilnego). W takim przypadku pasierb dziedziczy zgodnie z wolą spadkodawcy. Jeżeli testamentu nie ma, pasierb może dziedziczyć z ustawy tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: spadkodawca nie pozostawił małżonka, nie ma żadnych krewnych powołanych do dziedziczenia ustawowego (np. dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwa, dziadków lub ich zstępnych), żadne z rodziców pasierba nie dożyło chwili otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy).

Co w przypadku, gdy ojciec rozwiedzie się z macochą? Czy wówczas pasierb ma prawo do dziedziczenia?

Justyna Gruszka-Jeleń – radca prawny i mediator, specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz bankowym. Prowadzi indywidualną kancelarię prawną, świadcząc kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Posiada wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. Obecnie Dyrektor zarządzający w kancelarii Jaroch- Konwent Pakos Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa we Wrocławiu.

W tej sytuacji pasierb dziedziczy jedynie po swoim rodzicu, chyba że doszło do przysposobienia pasierba. Jeżeli ojczym lub macocha dokonali przysposobienia (adopcji) pasierba, wówczas dziedziczenie odbywa się według zasad dotyczących dzieci przysposobionych. Podstawę stanowią: art. 936 Kodeksu cywilnego – przysposobienie pełne, art. 937 Kodeksu cywilnego – przysposobienie niepełne.

Czy pasierb może odziedziczyć majątek, jeśli jego drugi rodzic biologiczny żyje?

Pasierb co do zasady nie dziedziczy ustawowo po ojczymie ani macosze. Może odziedziczyć majątek na podstawie testamentu albo na podstawie art. 934¹ Kodeksu cywilnego, jeżeli spełnione są wszystkie ustawowe warunki, albo jako dziecko przysposobione, jeśli doszło do adopcji (art. 936–937 k.c.).

Jaką rolę w procesie dziedziczenia odgrywa przysposobienie dziecka?

Jeżeli ojczym lub macocha dokonali przysposobienia (adopcji) pasierba, wówczas dziedziczenie odbywa się według zasad dotyczących dzieci przysposobionych. Podstawę stanowią: art. 936 Kodeksu cywilnego – przysposobienie pełne, art. 937 Kodeksu cywilnego – przysposobienie niepełne.