Ważne wieści dla seniorów. Przejście na emeryturę a abonament RTV. Wielu zapomina o tym jednym kroku

Te dwa kryteria decydują o darmowej telewizji i radiu

Prawo do zapomnienia o abonamencie RTV przysługuje dwóm głównym grupom seniorów. Decydujące znaczenie mają tutaj dwa czynniki: wiek oraz stan konta, na które wpływa świadczenie ZUS.

Seniorzy 75+: Osoby, które świętowały 75. urodziny, są w najlepszej sytuacji. Zwolnienie przysługuje im z mocy prawa.

Młodsi emeryci (60+): Osoby po sześćdziesiątce również mogą nie płacić, ale muszą spełnić kryterium dochodowe. Ich miesięczna emerytura nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2026 roku ten limit wynosi dokładnie 4451,78 zł brutto.

Warto dodać, że z opłat zwolnione są też osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niesłyszące lub niewidome, niezależnie od statusu emerytalnego.

Poczta Polska nie wie, że masz niską emeryturę. Musisz zrobić to sam

Największą pułapką dla świeżo upieczonych emerytów jest wiara w automatyzm systemu. Jeśli masz 62 lata i niskie świadczenie, Poczta Polska nadal będzie wysyłać wezwania do zapłaty. Aby to zatrzymać, konieczna jest osobista wizyta w placówce pocztowej. Instrukcja krok po kroku, jak przestać płacić:

Przygotuj dokumenty: Weź ze sobą dowód osobisty oraz decyzję ZUS o przyznaniu emerytury (lub odcinek potwierdzający wysokość świadczenia).

Odwiedź pocztę: Udaj się do najbliższego okienka.

Wypełnij oświadczenie: Poproś o specjalny formularz zwolnienia z opłat i podpisz go na miejscu.

Wyjątek od procedury: Jeśli ukończyłeś 75 lat, system zwolni Cię automatycznie na podstawie bazy PESEL. Nie musisz iść na pocztę ani składać żadnych pism.

Kluczowy termin. Kiedy opłaty zostaną anulowane?

W przepisach dotyczących abonamentu RTV obowiązuje zasada, że ulgi nie działają wstecz. Jeśli spełniasz warunki od roku, ale dopiero teraz zgłosisz to na poczcie, nikt nie zwróci Ci wydanych pieniędzy, a ewentualne zaległości i tak trzeba będzie uregulować. Nowe zasady zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełnisz formalności. Przykładowo: jeśli złożysz wniosek i dokumenty w lipcu, zostaniesz zwolniony z opłat od 1 sierpnia. W przypadku osób kończących 75 lat, automatyczne zwolnienie rusza od pierwszego dnia miesiąca po ich urodzinach. Sprawdź decyzję emerytalną i aktualny limit kwotowy - chwila formalności na poczcie pozwoli zatrzymać w portfelu kilkaset złotych rocznie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kto w 2026 roku może nie płacić abonamentu RTV jako młodszy emeryt 60+?

Osoby po sześćdziesiątce mogą nie płacić abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2026 roku limit wynosi 4451,78 zł brutto.

Czy seniorzy 75+ muszą składać wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV?

Osoby, które ukończyły 75 lat, mają zwolnienie z abonamentu RTV z mocy prawa. System zwalnia je automatycznie na podstawie bazy PESEL; nie muszą iść na pocztę ani składać pism.

Jakie dokumenty musi zabrać emeryt 60+ do placówki pocztowej, aby uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Emeryt 60+ powinien zabrać dowód osobisty oraz decyzję ZUS o przyznaniu emerytury lub odcinek potwierdzający wysokość świadczenia. W placówce pocztowej trzeba wypełnić i podpisać formularz zwolnienia z opłat.

Od kiedy działa zwolnienie z abonamentu RTV po dopełnieniu formalności na poczcie?

Ulgi nie działają wstecz. Nowe zasady zaczynają obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu dopełnienia formalności; po złożeniu wniosku i dokumentów w lipcu zwolnienie działa od 1 sierpnia.

Kto poza emerytami może być zwolniony z opłat abonamentu RTV?

Z opłat abonamentu RTV zwolnione są też osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niesłyszące lub niewidome, niezależnie od statusu emerytalnego.