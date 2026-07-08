Rząd zmienia zasady w zakresie OFE: przepisy dotyczą 14 155 146 osób. To trzeba wiedzieć

Według najnowszych danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), zmiany obejmą gigantyczną grupę 14 155 146 członków OFE. Rządowe rozporządzenie, dostosowujące przepisy do wcześniejszych zmian ustawowych, ma na celu ostateczne odejście od ery papierowej w kontaktach na linii klient – fundusz emerytalny.

Ważne Dotychczasowe przepisy, oparte na regulacjach jeszcze z 2011 roku, były niedostosowane do współczesnego, cyfrowego świata. Wymóg osobistego podpisywania papierowych dokumentów odchodzi jednak do lamusa. Rząd wprowadza pełne zrównanie formy papierowej z nowoczesnymi formami elektronicznymi.

Co dokładnie się zmieni? Nowe formy zawierania umów i składania wniosków

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów precyzyjnie określa katalog nowych możliwości. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, wszelkie formalności będą mogły być realizowane na trzy równorzędne sposoby:

W formie pisemnej (tradycyjnej), W formie elektronicznej (pozwalającej na utrwalenie treści dokumentu na trwałym nośniku), W formie dokumentowej (również z zachowaniem trwałego nośnika).

Ważne W praktyce oznacza to, że osoba chcąca przystąpić do OFE będzie mogła złożyć wniosek oraz zawrzeć wiążącą umowę (pod rygorem nieważności) bez wychodzenia z domu, za pomocą komputera lub smartfona.

Koniec papieru przy rozwodach, ślubach i zmianie adresu

Cyfryzacja nie ogranicza się wyłącznie do samego momentu przystąpienia do funduszu. Nowe przepisy ułatwią życie także dotychczasowym członkom OFE w trakcie trwania członkostwa. Drogą elektroniczną lub dokumentową będzie można od teraz przesyłać:

Informacje o małżeńskich stosunkach majątkowych (niezwykle istotne np. w przypadku podziału środków po rozwodzie lub zawarcia intercyzy),

(niezwykle istotne np. w przypadku podziału środków po rozwodzie lub zawarcia intercyzy), Aktualizacje danych identyfikacyjnych (np. zmiana nazwiska po ślubie, zmiana adresu zamieszkania czy numeru dokumentu tożsamości).

Co ważne, jeśli w formularzu umowy pojawią się jakiekolwiek błędy lub braki, fundusz emerytalny będzie miał obowiązek odesłać wezwanie do ich usunięcia w tej samej formie, w jakiej umowa została złożona. Jeśli więc wyślemy wniosek przez Internet, poprawki również naniesiemy online.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt rozporządzenia zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Ten dwutygodniowy okres (vacatio legis) ma pozwolić Powszechnym Towarzystwom Emerytalnym (PTE) na ostateczne dostosowanie ich systemów teleinformatycznych do bezpiecznego przyjmowania i procesowania e-dokumentów.

Projekt został skierowany do szerokich konsultacji społecznych i międzyresortowych. Opinię w jego sprawie wyrażą m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych oraz wiodące związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Planowane zmiany to krok w stronę nowoczesnego państwa i ułatwienia życia ponad 14 milionom Polaków. Przejście na formę elektroniczną i dokumentową przy zawieraniu umów oraz aktualizacji danych w OFE to oszczędność czasu, papieru i pieniędzy – zarówno dla samych ubezpieczonych, jak i dla instytucji finansowych zarządzających naszymi oszczędnościami emerytalnymi.

Planowane zmiany to krok w stronę nowoczesności i ułatwienia życia ponad 14 milionom Polaków. Przejście na formę elektroniczną i dokumentową przy zawieraniu umów oraz aktualizacji danych w OFE to oszczędność czasu, papieru i pieniędzy – zarówno dla samych ubezpieczonych, jak i dla instytucji finansowych zarządzających naszymi oszczędnościami emerytalnymi.