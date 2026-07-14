Grzegorz Braun może zostać zatrzymany? Prokuratura zwróciła się do PE o zgodę

Wniosek do PE jest związany z zeszłorocznymi wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie Brauna w celu ogłoszenia mu tych zarzutów.

Jak przypomniała prok. Adamiak, w sprawie tej jeszcze w połowie listopada zeszłego roku Parlament Europejski uchylił immunitet Braunowi. „Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów i podjął czynności zmierzające do jego ogłoszenia oraz przesłuchania Grzegorza Brauna w charakterze podejrzanego. Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia” - dodała rzeczniczka PG.

„Zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy, polegające na opuszczaniu miejsca czynności bez zgody prokuratora lub niestawianiu się po zarządzonej przerwie, uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego” - wskazała prokurator.

Prokuratura chce zatrzymania Grzegorza Brauna. Powodem brak stawiennictwa

Prokuratura uznała, że te działania miały charakter celowy i były ukierunkowane na przewlekanie śledztwa poprzez korzystanie z ochrony immunitetowej w zakresie nietykalności. Jak tymczasem przypomniała rzeczniczka PG, „zatrzymanie lub aresztowanie europosła wymaga dodatkowej zgody Parlamentu Europejskiego, niezależnie od zgody udzielonej wcześniej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej”.

Dlatego - jak dodała - „skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna stanowi reakcję prokuratora na postawę prezentowaną w toku prowadzonego postępowania”.

„Zachowanie to świadczy o lekceważeniu obowiązków procesowych oraz ignorowaniu działań polskiej prokuratury, a w konsekwencji stawiania się ponad obowiązującym porządkiem prawnym. Tego rodzaju postawa pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa oraz zasadą sprawiedliwości społecznej” - oceniła prok. Adamiak.

Immunitet europosła a zatrzymanie. Prokuratura wyjaśnia podstawę wniosku

Podczas wtorkowego briefingu rzeczniczka PG zauważyła, że „istnieje spór w doktrynie, czy uchylenie immunitetu przez PE w zakresie odpowiedzialności karnej obejmuje swoim zakresem również możliwości stosowania określonych środków przymusu, a więc zatrzymania, przymusowego doprowadzenia czy wręcz tymczasowego aresztowania”.

- Prokurator stanął na stanowisku, że w związku z tym, iż ta ochrona immunitetowa przynależna europosłowi jest tożsama z ochroną przysługującą polskim parlamentarzystom i przyjął, że jednak konieczne jest skierowanie takiego wniosku dodatkowego, pomimo uprzednio uzyskanej zgody na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej i właśnie zakreślić w tym wniosku możliwość zastosowania określonych środków przymusu – wyjaśniła dziennikarzom prok. Adamiak.

Zarzuty wobec Grzegorza Brauna. Chodzi m.in. o wydarzenia w Oleśnicy

Lider Konfederacji Korony Polskiej ma w śledztwie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu usłyszeć zarzuty związane z sześcioma czynami. Cztery z nich dotyczą wydarzeń w oleśnickim szpitalu w kwietniu ubiegłego roku. Chodzi o bezprawne pozbawienie wolności lekarki, naruszenie jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenie słowne podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienie jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

16 kwietnia 2025 r. Braun wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej. Jak twierdził, dokonywał obywatelskiego zatrzymania. Lekarka, relacjonując PAP, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała m.in., że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Kolejne zarzuty mają dotyczyć zniszczenia plakatów w marcu 2025 r. w Opolu i namawiania do popełniania przestępstw w programie opublikowanym w internecie. To zdarzenie miało miejsce 14 grudnia 2023 r.

W drugiej połowie marca br. Braun stawił się we wrocławskiej prokuraturze. Po kilkunastu minutach wyszedł i oświadczył, że złożył wniosek o wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie. Przesłuchanie przerwano. Wniosek Brauna został odrzucony, a prokurator informował go, że przesłuchanie będzie wznowione jeszcze tego samego dnia. Europoseł nie stawił się jednak po przerwie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Damian Pownuk mówił wtedy, że Braun „samowolnie opuścił budynek prokuratury, wbrew decyzji prokurator, która prowadziła czynności”.

Miesiąc później wrocławska prokuratura zwróciła się do przewodniczącej PE o zgodę na zatrzymanie europosła. Jednak kilka dni później prokurator krajowy Dariusz Korneluk informował, że wniosek ten zwrócono wrocławskiej prokuraturze, potrzebna jest pewna korekta formalno-prawna. Jednocześnie na początek maja wyznaczono kolejny termin, na który wezwano Brauna.

W maju podczas ogłaszania mu zarzutów Braun opuścił gabinet prokuratora i złożył wnioski o wyłączenie referenta sprawy oraz przekazanie śledztwa prokuraturze regionalnej.

Jeszcze tego samego dnia prokurator generalny Waldemar Żurek informował, że wydał prokuratorom polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Braunowi, był składany równocześnie wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. - Koniec z lekceważeniem instytucji państwa - podkreślał Żurek.

PE dotychczas kilka razy głosował za uchyleniem immunitetu Braunowi. Każdorazowo następuje to bowiem w odniesieniu do konkretnej sprawy. Ostatnio - w końcu kwietnia br. - PE uchylił mu immunitet do sprawy blokowania drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej. W tym roku Żurek informował też m.in. o podpisaniu wniosku o uchylenie Braunowi immunitetu w związku z – jak wskazywał - zaprzeczaniem przez niego zbrodniom nazistowskim.

Natomiast od grudnia zeszłego roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe toczy się proces Brauna, w którym europoseł jest oskarżony m.in. w sprawach zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r. oraz zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r., gdy w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób – żadna z nich nie miała maseczek – a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i miał zaatakować jej dyrektora, dr. Łukasza Szumowskiego. (PAP)