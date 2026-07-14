W Sejmie trwa przesłuchanie publiczne kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – zgłoszonej przez KO i Lewicę mec. Sylwii Gregorczyk-Abram i kandydata PiS Adama Borowskiego.

Kandydaci zostali zapytani m.in. o kwestię tymczasowych aresztowań.

Kandydatka na RPO o rosnącej liczbie tymczasowych aresztów

Gregorczyk-Abram podkreśliła, że na koniec stycznia 2026 r. przebywało w aresztach śledczych 7804 tymczasowo aresztowanych osób, a liczba ta systematycznie rosła od 2016 r. Dodała, że sędziowie akceptują 90 proc. wniosków prokuratorskich w tej kwestii.

– Jest to temat zdecydowanie dla rzecznika praw obywatelskich – podkreśliła.

Wskazała, że był już projekt wychodzący naprzeciw zmianom w zakresie tymczasowych aresztowań, lecz został zawetowany. Podkreśliła, że RPO mógłby być dobrym partnerem w opiniowaniu kolejnego projektu w tej sprawie. Drugim problemem według niej jest podejście sędziów i sądów w tej sprawie.

Adam Borowski: sądy i prokuratura nadużywają tymczasowego aresztu

Borowski podkreślił z kolei, że jest oczywiste, że sądy i prokuratorzy nadużywają tymczasowego aresztu. Przytoczył kilka przykładów, w których jego zdaniem areszt był niesłuszny.

– One służą bardzo często do łamania ludzi, więc jestem zdecydowanie przeciwny narzucaniu aresztu w sytuacjach, kiedy nie jest to konieczne – podkreślił.

Dodał, że są przypadki, w których jest to konieczne, takie jak zarzuty o gwałt czy morderstwo. (PAP)

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