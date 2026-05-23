Węgierski rząd anulował decyzję poprzednich władz kierowanych przez premiera Viktora Orbana dotyczącą opuszczenia przez kraj Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) – poinformowała w piątek agencja MTI.
Nowy rząd Petera Magyara zmienia kurs wobec MTK
Decyzja, która została opublikowana w dzienniku urzędowym w piątek wieczorem oznacza, że Węgry pozostaną członkiem MTK, mimo że poprzedni rząd zainicjował proces wyjścia z Trybunału. W maju 2025 roku węgierski parlament przyjął ustawę inicjującą proces występowania kraju z MTK. Budapeszt, zgodnie z przepisami Trybunału, miał pozostać jego stroną do czerwca 2026 roku.
Rząd premiera Petera Magyara potwierdził zaangażowanie Węgier we wzmacnianie międzynarodowego porządku prawnego, utrzymanie zdolności operacyjnej instytucji wielostronnych oraz wspieranie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych - podała węgierska agencja prasowa.
Sprawa Netanjahu wpłynęła na decyzję Węgier
Decyzja została podjęta w odpowiedzi na wizytę na Węgrzech poszukiwanego przez MTK premiera Izraela Benjamina Netanjahu. W listopadzie 2024 roku Trybunał wydał nakazy aresztowania premiera Izraela oraz ówczesnego ministra obrony w jego rządzie Joawa Galanta. Obu oskarżono o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy.
Netanjahu przybył następnie w kwietniu 2025 roku z wizytą na Węgry, gdzie spotkał się z byłym premierem Viktorem Orbanem.
Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)
