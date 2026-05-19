Premier Węgier o wyjeździe Ziobry do Stanów Zjednoczonych

10 maja były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Magyar, który we wtorek rozpoczął wizytę w Polsce, powiedział podczas konferencji prasowej w Krakowie, że strona węgierska o wyjeździe Ziobry do Stanów Zjednoczonych dowiedziała się z prasy.

Jak mówił, z informacji węgierskiego rządu wynika, że były minister sprawiedliwości „nie opuścił Węgier poprzez granicę Schengen”, więc „najprawdopodobniej opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu jakiegoś innego kraju UE”.

Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Ziobry i posła PiS Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu, które odbyło się 9 maja.

Sprawa Zbigniewa Ziobry na Węgrzech

Pod rządami Viktora Orbana b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego b. zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie Europejski Nakaz Aresztowania, wniosek prokuratury o ENA w wobec Ziobry znajduje się w sądzie. Magyar pod koniec lutego br. mówił, że jeśli jego grupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Na początku 2026 r. poinformowano, że b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.(PAP)