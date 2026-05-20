Gazeta Prawna
Świat

Iran ostrzega przed nową wojną z USA. „Wróg dąży do eskalacji”

The,United,States,And,Iran,Are,On,The,Brink,Of
Posunięcia wroga sygnalizują nową odsłonę wojnyShutterstock
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:22

Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Teheranu w rozmowach z USA, Mohammad Bagher Ghalibaf, ostrzegł, że działania Stanów Zjednoczonych mogą wskazywać na dążenie do nowej odsłony konfliktu z Iranem.

Skrót artykułu

- Posunięcia wroga, zarówno jawne, jak i tajne, pokazują, że pomimo presji ekonomicznej i politycznej, nie porzucił on swoich celów militarnych i dąży do rozpoczęcia nowej wojny – powiedział Ghalibaf.

Teheran: USA nie porzuciły celów militarnych

Podkreślił, że „ścisłe monitorowanie sytuacji w Stanach Zjednoczonych wzmacnia prawdopodobieństwo, że wciąż liczą na kapitulację narodu irańskiego”. Dodał, że armia Iranu wykorzystała zawieszenie broni do odbudowy swojej siły.

Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni w wojnie USA z Iranem. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia.

Spór o program nuklearny i cieśninę Ormuz nadal zaostrza napięcia

Według mediów głównymi punktami spornymi pozostają kwestie nuklearne i cieśnina Ormuz. USA podkreślają, że nie pozwolą Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowanie broni atomowej. Iran zapewnia, że jego program nuklearny ma pokojowy charakter, ale zgromadził ok. 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne.

Po rozpoczęciu, 28 lutego, amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu i faktyczne zamknięcie cieśniny Ormuz przez władze w Teheranie – szlaku, którym przed wybuchem konfliktu transportowano znaczną część ropy i gazu, a także nawozy i produkty petrochemiczne – doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw co przełożyło się na światową gospodarkę.

Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.(PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

USAwojnaIran

Powiązane

President Donald Trump
ŚwiatTrump przegranym wojny na Bliskim Wschodzie?
Aramco
EnergetykaWojna na Bliskim Wschodzie pompuje zyski koncernów paliwowych. Saudi Aramco zarobiło 32,5 mld dolarów
Kanał Panamski
GospodarkaWojna na Bliskim Wschodzie podbiła ceny frachtu. Opuszczony Kanał Sueski, przeładowana Panama