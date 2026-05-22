Min. edukacji B. Nowacka: Edukacja zdrowotna obowiązkowa i z oceną wliczaną do średniej [projekt rozporządzenia]

Projekt rozporządzenia opublikowany w RCL przewiduje zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. poz. 378). Zmiany polegające na:

nadaniu nowego brzmienia podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna; określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nowego przedmiotu edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne; zmianie nazwy przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” na „kształcenie obronne”.

Nowy przedmiot fakultatywny - zdrowie seksualne

Ważne Projekt rozporządzenia został złożony w Rządowym Centrum Legislacyjnym i przewiduje, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym oraz z oceną wliczaną do średniej. Jednocześnie, wraz ze zmianą i aktualizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna, projekt rozporządzenia określa podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie nowego przedmiotu edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne, który nie będzie obowiązkowym zajęciem edukacyjnym.

Na edukacje zdrowotną składają się działy:

Wartości i postawy,

Zdrowie fizyczne,

Aktywność fizyczna,

Odżywianie,

Zdrowie psychiczne,

Zdrowie społeczne,

Zdrowie środowiskowe,

Dojrzewanie oraz

Internet i profilaktyka uzależnień.

Jakie zmiany czekają uczniów w roku szkolnym 2025/2026

Projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna (jako obowiązkowych zajęć edukacyjnych), względem obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026 podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu edukacja zdrowotna (niebędącego obowiązkowym zajęciem edukacyjnym), przewiduje zmiany dotyczące:

uzupełnienia celów kształcenia – wymagań ogólnych o rozumienie znaczenia wiedzy opartej na dowodach naukowych oraz podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, także w środowisku cyfrowym; wzmocnienia treści dotyczących higieny jamy ustnej (zmiany w działach Zdrowie fizyczne i Odżywianie w klasach IV–VI oraz zmiany w dziale Zdrowie fizyczne w klasach VII i VIII); uzupełnienia treści dotyczących stosowania zasad zdrowego nawadniania (zmiana w dziale Odżywianie w klasach IV–VI); rozwijania kompetencji w zakresie rozumienia potrzeb osób z doświadczeniem chorób i stanów przewlekłych, w tym osób po udarze mózgu oraz osób z rozpoznaną padaczką, a także nabywania umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego (zmiany w dziale Zdrowie psychiczne w klasach IV–VI oraz w dziale Zdrowie fizyczne w klasach VII i VIII); rozszerzenia zagadnień odnoszących się do zdrowia społecznego o kwestie związane z wartością rodziny, w tym rodziny wielodzietnej (zmiany w dziale Zdrowie społeczne w klasach IV–VI oraz VII i VIII), a także o kwestie dotyczące znaczenia odpowiedzialności dla budowania relacji (zmiana w dziale Zdrowie społeczne w klasach VII i VIII); rozszerzenia działu Zdrowie społeczne w klasach IV–VI o zagadnienia dotyczące rozpoznawania przemocy, dbania o granice osobiste oraz reagowania na ich przekroczenie; rezygnacji ze zbyt szczegółowego sposobu określenia wymagań dotyczących zmian w okresie dojrzewania oraz nieprawidłowości i urazów układu moczowo-płciowego w dziale Dojrzewanie w klasach IV–VI oraz klasach VII i VIII, a także rozszerzenia w tym dziale w klasach IV–VI problematyki cyklu miesiączkowego o jego zaburzenia; rezygnacji z działu Zdrowie seksualne w klasach IV–VI oraz klasach VII i VIII, ponieważ treści z tego działu zostały uwzględnione w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nowego przedmiotu edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne; uzupełnienia zakresu wymagań dotyczących bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym w dziale Internet i profilaktyka uzależnień w klasach IV–VI, tj. dodania phishingu i kradzieży tożsamości do katalogu zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania technologii informacyjno-komunikacyjnych; zmniejszenia (z przynajmniej dwóch do przynajmniej jednego) liczby wymaganych do realizacji w każdym roku szkolnym doświadczeń edukacyjnych.

Podstawa prawna dla zmian w edukacji