Symbol niepełnosprawności 01-U. Co przysługuje w 2026 roku? [Przykłady]

Co oznacza symbol niepełnosprawności 01-U?

W orzeczeniu znajduje się wiele istotnych elementów m.in. to na jaki okres jest ono wydane i jaki stopień przyznała komisja. Ważnym czynnikiem są też wskazania oraz symbole przyczyn niepełnosprawności.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

W orzeczeniu może się znaleźć kilka różnych symboli (np. 01-U, 05-R, 04-O), ale nie więcej niż trzy.

Symbol przyczyny niepełnosprawności 01-U jest związany z tzw. niepełnosprawnością intelektualną. Oznacza on upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym.

W praktyce zatem taki kod w orzeczeniu będą miały osoby z umiarkowanym lub wyższym stopniem zaburzeń rozwoju intelektualnego, określonego według skali Wechslera.

Do czego uprawnia orzeczenie 01-U w 2026 roku? [Przykłady]

Warto podkreślić, iż w każdym przypadku zakres możliwego wsparcia będzie w dużej mierze zależał od przyznanego stopnia niepełnosprawności.

Tak jest przykładowo w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego, który gminy przyznają w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek mogą otrzymać dzieci z niepełnosprawnościami czy seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Wsparcie przysługuje też osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu umiarkowanym uprawnia do zasiłku, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Zasiłek przyznaje się bez względu na dochód.

Warto pamiętać, iż upośledzenie umysłowe należy do tzw. schorzeń specjalnych. Takie schorzenia dają prawo pracodawcy do uzyskania wyższego dofinansowania z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zatrudnienia takiego pracownika. Co do zasady, pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika w wysokości:

• 2 760 zł - na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

• 1 550 zł - na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

• 575 zł – na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W przypadku osób z orzeczonymi chorobami psychicznymi (02-P), upośledzeniem umysłowym (01-U), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C), epilepsją (06-E) oraz niewidomych (04-O stopień znaczny i umiarkowany), powyższe kwoty zwiększa się o:

• 1 380 zł - dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności (łącznie dofinansowanie wynosi 4140 zł);

• 1 035 zł - dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (łącznie dofinansowanie wynosi 2585 zł);

• 690 zł - dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (łącznie dofinansowanie wynosi 1265 zł).

Symbol 01-U w orzeczeniu w 2026 roku [FAQ]

Czy orzeczenie 01-U uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską? Te kwestie trzeba sprawdzać w swojej miejscowości. Przykładowo w Warszawie prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 roku życia i mają stwierdzoną niepełnosprawność, a także osobom, które ukończyły 26 rok życia i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo to obejmuje również osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i określonym symbolem m.in. 01 - U Czy z kodem 01-U otrzymam kartę parkingową? Jeśli osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz odpowiednie wskazanie w orzeczeniu, to może otrzymać kartę parkingową. Kod 01-U nie uprawnia do karty w przypadku orzeczenia o stopniu umiarkowanym.