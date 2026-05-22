Prezydent Nawrocki zapowiada nowy wniosek o referendum klimatyczne

Prezydent zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o referendum ws. polityki klimatycznej
dzisiaj, 19:19
aktualizacja 41 minut temu

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak podkreślił, kwestia jest zbyt istotna, by ją odrzucić, dlatego – po zmianie pytania – decyzję powinni podjąć obywatele.

Senat w środę nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent postulował, by takie referendum zostało zorganizowane 27 września, a pytanie miało brzmieć: „Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”.

- Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, (...) żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie - mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego (woj. mazowieckie).

Dlatego zapowiedział, że złoży drugi wniosek ws. przeprowadzenia referendum. - I zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie - powiedział Nawrocki.

Podkreślił, że „referendum to nie jest tylko dyskusja ekspertów, to jest głos narodu polskiego”. - A naród polski w referendum ma prawo powiedzieć »nie chcemy europejskiej polityki klimatycznej, nie chcemy Zielonego Ładu« - powiedział prezydent.

Dodał, że stanowisko Senatu wobec inicjatywy referendum „nie jest uderzeniem w Karola Nawrockiego”. - Ja jestem tylko przekaźnikiem pewnej społecznej emocji. Senatorowie powiedzieli wam (mieszkańcom): »nie chcemy słuchać waszego głosu« - stwierdził prezydent.

Podkreślił, że „tak nie można”, a on będzie konsekwentnie prezydentem, który chce słuchać głosu narodu.

Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów. (PAP)

Źródło: PAP

